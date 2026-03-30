लाल किला ब्लास्ट मामला: दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ी
पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय दे दिया है.
Published : March 30, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने दोनों की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.
कोर्ट ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को न्हियायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. आज दोनों की हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 27 मार्च को कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का समय और दिया था. इसके पहले 13 फरवरी को कोर्ट ने जांच का समय 45 दिनों के लिए बढ़ाया था.
बता दें कि 25 फरवरी को दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर की पुलिस दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लायी थी. एनआईए के मुताबिक जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे. दोनों आरोपियों का संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत-उल-हिंद से है. एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे.
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय दे दिया है. एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया था. बता दें कि एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.
एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी.
यह भी पढ़ें-