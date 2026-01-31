ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट मामला: अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 13 फरवरी तक बढ़ी

ईडी ने लाल किला ब्लास्ट मामले में 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था

Published : January 31, 2026 at 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट में लालकिला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 13 फरवरी तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर 13 फरवरी को विचार करने का आदेश दिया.

ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.

जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.

बता दें कि 10 नवंबर को लाल किला के पास एक चलती कार में हुए ब्लास्ट में कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस कार को कथित आत्मघाती हमलावर, उमर उन नबी चला रहा था. एनआईए ने फोरेंसिक जांच से गाड़ी में IED ले जाने वाले मृतक ड्राइवर की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है, जो पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर था.

