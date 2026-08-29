ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट मामला: 13 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश दिया. पहले ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था. बाद में एनआईए कोर्ट राऊज एवेन्यू में गठित होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर रही है. इसके पहले एनआईए ने 6 जुलाई को लाल किला ब्लास्ट में मारे गए 11 लोगों से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल किया था. 27 जून को एनआईए ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें तीन नये लोगों को आरोपी बनाया था.

पूरक चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में कुल 13 आरोपी हो गए. पूरक चार्जशीट में एनआईए ने जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहम भट्ट और मुजफ्फर अहमद ऊर्फ फराज ऊर्फ जफर को आरोपी बनाया है. तीनों जम्मू के रहनेवाले हैं. इस मामले में एनआईए ने पहली चार्जशीट 14 मई को दाखिल किया था. पहली चार्जशीट में दस लोगों को आरोपी बनाया गया था. एनआईए के मुताबिक इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी. करीब 7500 पेजों की चार्जशीट में एनआईए ने बम ब्लास्ट करने वाले उमर उन नबी (मृतक) को भी आरोपी बनाया है.

एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.

नआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जो आमिर रशीद अली के नाम पर थी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT
LAL QILA BLAST CASE
DELHI HIGH COURT ON RED FORT BLAST
लाल किला ब्लास्ट मामला
RED FORT BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.