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लाल किला ब्लास्ट मामला: 13 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश दिया. पहले ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था. बाद में एनआईए कोर्ट राऊज एवेन्यू में गठित होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर रही है. इसके पहले एनआईए ने 6 जुलाई को लाल किला ब्लास्ट में मारे गए 11 लोगों से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल किया था. 27 जून को एनआईए ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें तीन नये लोगों को आरोपी बनाया था.

पूरक चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में कुल 13 आरोपी हो गए. पूरक चार्जशीट में एनआईए ने जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहम भट्ट और मुजफ्फर अहमद ऊर्फ फराज ऊर्फ जफर को आरोपी बनाया है. तीनों जम्मू के रहनेवाले हैं. इस मामले में एनआईए ने पहली चार्जशीट 14 मई को दाखिल किया था. पहली चार्जशीट में दस लोगों को आरोपी बनाया गया था. एनआईए के मुताबिक इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी. करीब 7500 पेजों की चार्जशीट में एनआईए ने बम ब्लास्ट करने वाले उमर उन नबी (मृतक) को भी आरोपी बनाया है.