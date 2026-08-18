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लाल किला ब्लास्ट मामला: आरोपी जसीर बिलाल वानी की जमानत याचिका खारिज

मामले में जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.

एनआईए के मुताबिक, दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था. पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था. एनआईए के मुताबिक, उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल 2025 में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. बता दें कि, लालकिला के पास 10 नवंबर, 2025 को कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी.

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