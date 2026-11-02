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विदेश में छिपे झारखंड के दो मोस्टवांटेड गैंगस्टरों पर शिकंजा, राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

गैंगस्टर राहुल सिंह ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में संगठित अपराध और रंगदारी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के दो सबसे बड़े सिरदर्द बन चुके गैंगस्टरों राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है. ये दोनों अपराधी फिलहाल विदेशों में छिपे हैं और वहीं से डिजिटल माध्यमों के जरिए झारखंड में जबरन वसूली, धमकी और गोलाबारी का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं.

विदेश से ऑपरेट हो रहा था झारखंड में रंगदारी का सिंडिकेट