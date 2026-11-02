विदेश में छिपे झारखंड के दो मोस्टवांटेड गैंगस्टरों पर शिकंजा, राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी
Interpol Red Corner Notice झारखंड में आतंक मचाने वाले राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 2, 2026 at 5:21 PM IST
रांची: झारखंड में संगठित अपराध और रंगदारी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के दो सबसे बड़े सिरदर्द बन चुके गैंगस्टरों राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है. ये दोनों अपराधी फिलहाल विदेशों में छिपे हैं और वहीं से डिजिटल माध्यमों के जरिए झारखंड में जबरन वसूली, धमकी और गोलाबारी का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं.
विदेश से ऑपरेट हो रहा था झारखंड में रंगदारी का सिंडिकेट
पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल सिंह और राहुल दुबे विदेश में सुरक्षित बैठकर स्थानीय गुर्गों, शूटरों और हथियार सप्लायरों को निर्देश देते थे. इनके निशाने पर मुख्य रूप से झारखंड के बड़े कारोबारी, कोयला व्यापारी, ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनियां रहती हैं. रंगदारी (लेवी) न देने पर ये अपराधी साइटों पर फायरिंग करवाकर दहशत फैलाते थे. सीधे तौर पर पुलिस की पहुंच से दूर होने के कारण ये अब तक बच रहे थे, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इन्हें दबोचने में भारत की मदद करेंगी.
अमन साहू के एनकाउंटर के बाद राहुल सिंह ने संभाली कमान
राहुल सिंह कभी झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह का मुख्य सिपहसालार हुआ करता था. मार्च 2025 में पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह ने इस गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली. वर्तमान में उसका नेटवर्क रांची, रामगढ़, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जैसे कई औद्योगिक और कोयलांचल जिलों में फैला हुआ है. इसके गुर्गे लगातार विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं.
हजारीबाग होटल फायरिंग और रांची एनकाउंटर में राहुल दुबे का हाथ
दूसरी ओर, राहुल दुबे का गिरोह भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. हाल ही में 29 अक्टूबर की रात हजारीबाग के मटवारी स्थित 'एके इंटरनेशनल होटल' पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर राहुल दुबे के नाम से पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली गई और होटल संचालक को धमकी दी गई. इसके जवाब में रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 अक्टूबर को एक भीषण एनकाउंटर के बाद इस गिरोह के 5 शूटरों और मुख्य हथियार सप्लायर जियाउल हबीब को गिरफ्तार कर लिया.
लोकल नेटवर्क ध्वस्त, अब अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extradition) की तैयारी
झारखंड पुलिस की रणनीति साफ है पहले स्थानीय स्तर पर गैंग्स के रीढ़ की हड्डी (लोकल शूटर और मददगार) को तोड़ना और फिर मुख्य सरगना तक पहुंचना. इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद, ये दोनों अपराधी जिस भी देश में होंगे, वहां की स्थानीय पुलिस इन्हें अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर सकती है. इसके बाद भारत सरकार और झारखंड पुलिस इनके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर इन्हें वापस भारत लाएगी.
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