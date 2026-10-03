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एशियन गेम्स-2026: जापान से स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति शर्मा ने जाहिर की खुशी, रिकर्व आर्चरी टीम का हैं हिस्सा

स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति शर्मा ( ईटीवी भारत )

हजारीबाग: झारखंड समेत पूरे देश की गौरव कीर्ति शर्मा ने जापान से खुशी जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण और माहौल के कारण देश को तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला है. जापान से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसका पूरा श्रेय उनके कोच उधम सिंह और भारतीय खेल प्राधिकरण को जाता है. पिछले 4 सालों के अथक परिश्रम और लगन तपस्या का ही परिणाम है कि गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है. कीर्ति शर्मा ने कहा कि कोच के बेहतर मार्गदर्शन से ही यह सफलता मिली है. उन्होंने पूरे देशवासियों को अपार प्रेम मिलने पर धन्यवाद भी जाहिर किया है.