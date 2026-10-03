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एशियन गेम्स-2026: जापान से स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति शर्मा ने जाहिर की खुशी, रिकर्व आर्चरी टीम का हैं हिस्सा

एशियन गेम्स-2026 में रिकर्व आर्चरी के स्वर्ण पदक विजेता हजारीबाग की खिलाड़ी कीर्ति शर्मा ने जापान से खुशी जाहिर की है.

ASIAN GAMES 2026
स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति शर्मा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 6:05 PM IST

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हजारीबाग: झारखंड समेत पूरे देश की गौरव कीर्ति शर्मा ने जापान से खुशी जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण और माहौल के कारण देश को तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला है. जापान से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसका पूरा श्रेय उनके कोच उधम सिंह और भारतीय खेल प्राधिकरण को जाता है. पिछले 4 सालों के अथक परिश्रम और लगन तपस्या का ही परिणाम है कि गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है. कीर्ति शर्मा ने कहा कि कोच के बेहतर मार्गदर्शन से ही यह सफलता मिली है. उन्होंने पूरे देशवासियों को अपार प्रेम मिलने पर धन्यवाद भी जाहिर किया है.

दरअसल हजारीबाग साई सेंटर की प्रतिभाशाली तीरंदाज कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स-2026 में शानदार प्रदर्शन कर ना सिर्फ भारत, बल्कि झारखंड और हजारीबाग को भी गौरवान्वित किया है. कीर्ति शर्मा ने भारतीय महिला रिकर्व टीम का हिस्सा बनकर अंकिता भकत और कुमकुम मोहोड़ के साथ शानदार प्रदर्शन किया और टीम को गोल्ड मेडल जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जानकारी देती स्वर्ग पदक विजेता कीर्ति शर्मा (ईटीवी भारत)

2022 से हजारीबाग में ले रही थी प्रशिक्षण

कीर्ति ने 13 जून 2022 को भारतीय खेल प्राधिकरण, प्रशिक्षण केंद्र, पदमा हजारीबाग में प्रवेश लिया था. प्रशिक्षण केंद्र में उनके प्रशिक्षण एवं खेल विकास में कोच उद्यम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कीर्ति ने राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई.

कीर्ति ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. उनके प्रमुख उपलब्धियों में 38वें राष्ट्रीय खेलों में टीम कांस्य पदक, जूनियर नेशनल टीम में स्वर्ण पदक, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक, तथा विभिन्न एशिया कप एवं वर्ल्ड कप प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व शामिल है.

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