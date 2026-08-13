कैंसर के हर मामले का रिकॉर्ड जरूरी, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की मांग तेज
कैंसर विशेषज्ञ बोले- राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री से मिलेगा देशभर के कैंसर मरीजों का सटीक डेटा.
Published : August 13, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की ओर से सभी राज्यों को कैंसर मरीजों का डेटा दर्ज करना अनिवार्य करने के बाद देश में 'राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री' को मजबूत करने की मांग तेज हो गई है. कैंसर रोग विशेषज्ञों (ऑन्कोलॉजिस्ट) और सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैंसर को 'नोटिफिएबल डिजीज' (अधिसूचित बीमारी) घोषित करने की मांग सालों से की जा रही थी, ताकि इसके हर मामले का सटीक सरकारी रिकॉर्ड रखा जा सके. केंद्र सरकार द्वारा इस पर अंतिम फैसला न लेने के कारण ही यह गंभीर मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, जिसने अब मरीजों की ट्रैकिंग और बेहतर इलाज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है.
दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने कहा, ''देश के कई राज्यों ने कैंसर को पहले से ही नोटिफिएबल डिजीज' घोषित कर रखा है, लेकिन, उसका बड़ा असर तभी दिखाई देगा जब देशभर में कैंसर को नोटिफाएबल डिजीज घोषित किया जाए. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैंसर के नोटीफिएबल डिजीज घोषित होने की उम्मीद जगी है. इससे कैंसर के मरीजों को देश भर में इलाज मिलने में आसानी होगी और उनकी एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनने से सरकार को कैंसर के मरीजों का असली डेटा भी मिल सकेगा.
आईसीएस और कैंसर विशेषज्ञों ने बताया बड़ा कदम
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को लेकर इंडियन कैंसर सोसायटी (आईसीएस) की दिल्ली शाखा की अध्यक्ष ज्योत्सना गोविल का मानना है कि देश को ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, जहां सभी राज्यों से मिलने वाला डेटा एक ही मानक के अनुसार तैयार किया जाए और एक जगह उपलब्ध हों. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कैंसर को अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने वाली बीमारी की श्रेणी (नोटीफिएबल डिजीज) में लाने को कहा है, जहां अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है.
कोर्ट को बताया गया कि देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 17 पहले ही कैंसर के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू कर चुके हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि पूरे देश के लिए एक साझा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती. ज्योत्सना गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तो यह कहा ही है, जो उपयोगी साबित होगा. लेकिन कैंसर के हर मरीज की सूचना राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की व्यवस्था से देश में कैंसर निगरानी व्यवस्था को भरोसेमंद और उपयोगी बनाया जा सकता है. पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इंडियन कैंसर सोसायटी अलग-अलग राज्यों में इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी जुटा रही है और इसे मंत्रालय तथा सांसदों के साथ साझा करती रही है.
आखिर कैंसर के हर मामले का रिकॉर्ड क्यों जरूरी?
आईसीएस की अध्यक्ष ज्योत्सना ने बताया कि मान लीजिए किसी जिले में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर इन मामलों की जानकारी अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में बिखरी हुई है या सभी जगह अलग तरीके से दर्ज की जा रही है, तो सरकार के लिए यह समझना मुश्किल होगा. सटीक आंकड़े होने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस इलाके में कैंसर के कितने मामले हैं, कौन से कैंसर ज्यादा पाए जा रहे हैं और किन क्षेत्रों में मरीजों को जांच या इलाज की सुविधा कम मिल रही है. यही जानकारी आगे की स्वास्थ्य योजनाओं का आधार बन सकती है.
भारत में पहले से है कैंसर रजिस्ट्री, फिर नई व्यवस्था की जरूरत क्यों ?
भारत में कैंसर के आंकड़े जुटाने के लिए नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (एनसीआरपी) पहले से काम कर रहा है. यह कैंसर के मामलों के पैटर्न और उनके रुझानों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लेकिन, इस समय इसके पास बहुत सीमित आंकड़े आते हैं. आईसीएस की अध्यक्ष ज्योत्सना ने बताया कि देश के हर हिस्से से एक समान और पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों और कई राज्यों में कैंसर की वास्तविक स्थिति को लेकर जानकारी सीमित है.
इसके अलावा, बड़ी संख्या में मरीज निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी लैब में जांच और इलाज कराते हैं. इन संस्थानों से मिलने वाली जानकारी को भी व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय सिस्टम से जोड़ना जरूरी है. आईसीएस का कहना है कि कैंसर के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग एनसीआरपी का विकल्प नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे मजबूत करने का माध्यम बननी चाहिए.
अलग-अलग राज्यों का डेटा एक जैसा होना क्यों जरूरी ?
वरिष्ठ कैंसर सर्जन और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान कुमार का कहना है कि अगर एक राज्य में कैंसर का मामला दर्ज करने का तरीका कुछ और हो और दूसरे राज्य में कुछ और, तो दोनों राज्यों के आंकड़ों की सही तुलना करना मुश्किल होगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट देश में एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दे रहा है. इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा मामला दर्ज किया जाएगा, कौन इसकी जानकारी देगा, कितने समय में देगा और किस प्रारूप में देगा.
डॉ. अंशुमान कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से अनिवार्य दिशा-निर्देशों के बारे में सवाल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है. इस नोटिफिकेशन का और लाभ होगा जब हमारे पास एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था हो, जिससे अलग-अलग राज्यों से मिलने वाले आंकड़े आपस में मेल करवाए जा सकें. मतलब ये है कि अलग-अलग राज्यों, अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों से आने वाला डेटा एक-दूसरे से जुड़ सके और राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके.
इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा ?
डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने कहा कि सही आंकड़ों का फायदा सिर्फ सरकार या शोधकर्ताओं को नहीं होगा. इसका सीधा असर मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी पड़ सकता है. अगर किसी इलाके में किसी खास तरह के कैंसर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो वहां स्क्रीनिंग और शुरुआती जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं. जरूरत के अनुसार अस्पताल, जांच केंद्र, कैंसर विशेषज्ञ और उपचार सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. इसी तरह, जिन क्षेत्रों में मरीजों का बड़ी संख्या में देर से डायग्नोसिस हो रहा है, वहां शुरुआती पहचान और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
सिर्फ आंकड़े जुटाना काफी नहीं
विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के मामलों की जानकारी जुटाने का अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक बड़ा डेटाबेस बनाना नहीं होना चाहिए. इन आंकड़ों का इस्तेमाल कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान, उपचार सुविधाओं और स्वास्थ्य संसाधनों की बेहतर योजना के लिए होना चाहिए. आखिरकार, सवाल सिर्फ यह जानने का नहीं है कि देश में कितने लोग कैंसर से प्रभावित हैं, बल्कि यह समझने का भी है कि वे कहां हैं, किस तरह के कैंसर से प्रभावित हैं और उन्हें समय पर जांच और इलाज मिल रहा है या नहीं.
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