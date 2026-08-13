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कैंसर के हर मामले का रिकॉर्ड जरूरी, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की मांग तेज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की ओर से सभी राज्यों को कैंसर मरीजों का डेटा दर्ज करना अनिवार्य करने के बाद देश में 'राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री' को मजबूत करने की मांग तेज हो गई है. कैंसर रोग विशेषज्ञों (ऑन्कोलॉजिस्ट) और सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैंसर को 'नोटिफिएबल डिजीज' (अधिसूचित बीमारी) घोषित करने की मांग सालों से की जा रही थी, ताकि इसके हर मामले का सटीक सरकारी रिकॉर्ड रखा जा सके. केंद्र सरकार द्वारा इस पर अंतिम फैसला न लेने के कारण ही यह गंभीर मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, जिसने अब मरीजों की ट्रैकिंग और बेहतर इलाज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है.

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने कहा, ''देश के कई राज्यों ने कैंसर को पहले से ही नोटिफिएबल डिजीज' घोषित कर रखा है, लेकिन, उसका बड़ा असर तभी दिखाई देगा जब देशभर में कैंसर को नोटिफाएबल डिजीज घोषित किया जाए. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैंसर के नोटीफिएबल डिजीज घोषित होने की उम्मीद जगी है. इससे कैंसर के मरीजों को देश भर में इलाज मिलने में आसानी होगी और उनकी एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनने से सरकार को कैंसर के मरीजों का असली डेटा भी मिल सकेगा.

ज्योत्सना गोविल, अध्यक्ष इंडियन कैंसर सोसायटी दिल्ली (ETV Bharat)

आईसीएस और कैंसर विशेषज्ञों ने बताया बड़ा कदम

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को लेकर इंडियन कैंसर सोसायटी (आईसीएस) की दिल्ली शाखा की अध्यक्ष ज्योत्सना गोविल का मानना है कि देश को ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, जहां सभी राज्यों से मिलने वाला डेटा एक ही मानक के अनुसार तैयार किया जाए और एक जगह उपलब्ध हों. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कैंसर को अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने वाली बीमारी की श्रेणी (नोटीफिएबल डिजीज) में लाने को कहा है, जहां अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है.

कोर्ट को बताया गया कि देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 17 पहले ही कैंसर के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू कर चुके हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि पूरे देश के लिए एक साझा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती. ज्योत्सना गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तो यह कहा ही है, जो उपयोगी साबित होगा. लेकिन कैंसर के हर मरीज की सूचना राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की व्यवस्था से देश में कैंसर निगरानी व्यवस्था को भरोसेमंद और उपयोगी बनाया जा सकता है. पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इंडियन कैंसर सोसायटी अलग-अलग राज्यों में इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी जुटा रही है और इसे मंत्रालय तथा सांसदों के साथ साझा करती रही है.

आखिर कैंसर के हर मामले का रिकॉर्ड क्यों जरूरी?

आईसीएस की अध्यक्ष ज्योत्सना ने बताया कि मान लीजिए किसी जिले में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर इन मामलों की जानकारी अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में बिखरी हुई है या सभी जगह अलग तरीके से दर्ज की जा रही है, तो सरकार के लिए यह समझना मुश्किल होगा. सटीक आंकड़े होने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस इलाके में कैंसर के कितने मामले हैं, कौन से कैंसर ज्यादा पाए जा रहे हैं और किन क्षेत्रों में मरीजों को जांच या इलाज की सुविधा कम मिल रही है. यही जानकारी आगे की स्वास्थ्य योजनाओं का आधार बन सकती है.

भारत में पहले से है कैंसर रजिस्ट्री, फिर नई व्यवस्था की जरूरत क्यों ?