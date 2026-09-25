ETV Bharat / bharat

39 लाख रुपये में बिका बालापुर गणेश लड्डू, 1994 में मात्र 450 रुपये से शुरू हुई थी यह परंपरा

तेलंगाना के प्रसिद्ध बालापुर गणेश उत्सव में इस साल 21 किलो के लड्डू ने नीलामी के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Record Price for Balapur Laddu - Sama Praneeth Reddy Secures It for RS.39 Lakhs
समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये में बालापुर लड्डू की बोली जीती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी खत्म हो गई है. इस साल लड्डू की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है. वनस्थलीपुरम के साहेब नगर के रहने वाले समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये में बालापुर लड्डू की बोली जीती.

लड्डू की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आठ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था. हालांकि नीलामी की बोली आखिरकार प्रणीत रेड्डी ने जीती और उन्हें लड्डू मिल गया. गौरतलब है कि पिछले साल लड्डू की कीमत 35 लाख रुपये थी.

गणेश उत्सव (विनायक उत्सव) में बालापुर की एक खास जगह है. यहां भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसादम की खास पहचान है. भक्तों का मानना ​​है कि 9 दिनों की पूजा के दौरान भगवान के हाथ में रखे 21 किलो के लड्डू को पाने से शुभता, समृद्धि और खुशी मिलती है. इसी विश्वास की वजह से नीलामी में इसे जीतने के लिए कड़ा मुकाबला होता है.

450 रुपये से 39 लाख रुपये तक...
बालापुर विनायक की मूर्ति का 45 साल का शानदार इतिहास रहा है. बालापुर उत्सव समिति ने 1994 में पहली लड्डू नीलामी की थी, जिसका मकसद भगवान में भक्तों की आस्था को और मजबूत करना था. पहली बार किसान कोलानु मोहन रेड्डी ने नीलामी में 450 रुपये में लड्डू प्रसाद प्राप्त किया था.

नीलामी से प्राप्त लड्डू प्रसाद को कोलानु मोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में बांट दिया और बाकी अपने खेतों में बिखेर दिया. यह मानते हुए कि भगवान ने उन्हें खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद दिया है. उन्होंने 1998, 2004 और 2008 में फिर से लड्डू के लिए मुकाबला किया और जीत हासिल की.

फेस्टिवल कमिटी ने शुरू में 15 साल तक लड्डू की नीलामी में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही हिस्सा लेने दिया. लेकिन बाद में उन्होंने बाहरी लोगों को भी हिस्सा लेने की इजाजत दे दी. 2009 में सरिता नाम की एक महिला ने 5.10 लाख रुपये में बोली जीती.

यह नीलामी अब तक 31 बार हो चुकी है. हालांकि, 2020 में, कोरोना महामारी के कारण नीलामी नहीं हुई. ऐसे में लड्डू उस समय के मुख्यमंत्री केसीआर को भेंट किए गए. 2024 में कोलानु शंकर रेड्डी ने इसे 30.01 लाख रुपये में हासिल किया. जबकि लिंगाला दशरथ गौड़ ने पिछले साल इसे 35 लाख रुपये में जीता था. इस बार 2026 में समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये में लड्डू प्रसादम की बोली जीती.

ये भी पढ़ें: हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन, बप्पा की विदाई में उमड़े लाखों श्रद्धालु

TAGGED:

बालापुर गणेश लड्डू नीलामी
39 लाख रुपये में बिका लड्डू
बालापुर विनायक उत्सव लड्डू नीलामी
समा प्रणीत रेड्डी ने लड्डू जीता
RECORD PRICE FOR BALAPUR LADDU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.