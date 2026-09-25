ETV Bharat / bharat

39 लाख रुपये में बिका बालापुर गणेश लड्डू, 1994 में मात्र 450 रुपये से शुरू हुई थी यह परंपरा

समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये में बालापुर लड्डू की बोली जीती ( ETV Bharat )

हैदराबाद: बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी खत्म हो गई है. इस साल लड्डू की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है. वनस्थलीपुरम के साहेब नगर के रहने वाले समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये में बालापुर लड्डू की बोली जीती. लड्डू की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आठ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था. हालांकि नीलामी की बोली आखिरकार प्रणीत रेड्डी ने जीती और उन्हें लड्डू मिल गया. गौरतलब है कि पिछले साल लड्डू की कीमत 35 लाख रुपये थी. गणेश उत्सव (विनायक उत्सव) में बालापुर की एक खास जगह है. यहां भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसादम की खास पहचान है. भक्तों का मानना ​​है कि 9 दिनों की पूजा के दौरान भगवान के हाथ में रखे 21 किलो के लड्डू को पाने से शुभता, समृद्धि और खुशी मिलती है. इसी विश्वास की वजह से नीलामी में इसे जीतने के लिए कड़ा मुकाबला होता है. 450 रुपये से 39 लाख रुपये तक...

बालापुर विनायक की मूर्ति का 45 साल का शानदार इतिहास रहा है. बालापुर उत्सव समिति ने 1994 में पहली लड्डू नीलामी की थी, जिसका मकसद भगवान में भक्तों की आस्था को और मजबूत करना था. पहली बार किसान कोलानु मोहन रेड्डी ने नीलामी में 450 रुपये में लड्डू प्रसाद प्राप्त किया था.