उत्तराखंड में तैयार हो रहा अल्पसंख्यकों का रिकॉर्ड, क्या है सरकार की प्लानिंग,जानिए डिटेल?
अल्पसंख्यक समाज को लेकर सरकार का कदम अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है. सरकार अल्पसंख्यकों के तमाम स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 29, 2026 at 11:54 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षणिक हालातों के अलावा सामाजिक स्थिति के रिकॉर्ड से जुड़ी है, जिसपर अल्पसंख्यकों को तमाम आशंकाएं दिखाई दे रही हैं. खास बात ये है कि धामी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी है. आगामी विधानसभा चुनाव और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले धामी सरकार ने अल्पसंख्यकों का रिकॉर्ड तैयार करने का फैसला लिया है. इसके तहत प्रदेश में मौजूद अल्पसंख्यकों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा. जिसमें राज्य स्थापना से लेकर अब तक पिछले करीब 25 सालों में अल्पसंख्यकों के बदले हालातों पर अध्ययन होगा.
उच्च स्तरीय समिति का किया गठन: खास बात यह है कि धामी सरकार ने इसके लिए एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया है. अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज अखिलेश चंद शर्मा करेंगे. इसके अलावा इस समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, विषय विशेषज्ञ मनु गौड़, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, समाजसेवी राजपाल सिंह और सदस्य सचिव के रूप में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रहेंगे.
25 सालों में किस तरह के बदलाव पर समीक्षा: गठित की गई उच्च स्तरीय समिति अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करेगी, साथ ही सांस्कृतिक रूप से पिछले 25 सालों में किस तरह के बदलाव रहे इस पर भी समिति समीक्षा करेगी. उच्च स्तरीय समिति की तरफ से इस अध्ययन के दौरान तमाम आंकड़ों के आधार पर संबंधित विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति मुख्यमंत्री को सौंपेगी.
भविष्य के विकास कार्य होंगे निर्धारित: वैसे समिति गठन से जुड़े आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अध्ययन के जरिए भविष्य के लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए तय किए जाने वाले विकास कार्यों को निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस इसे भाजपा का कोई हिडन एजेंडा मान रही है.
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राज्य में SIR के जरिए मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का नाम मतदाता सूची से काटना चाहती है, उससे ही लगता है कि सरकार ने इस तरह के अध्ययन के जरिए अल्पसंख्यक समाज का डाटा इकट्ठा करने और उसी के आधार पर उनके खिलाफ माहौल बनाने और इसका प्रयोग उनके शोषण के लिए करने की योजना बनाई है.
-सुजाता पॉल, कांग्रेस नेत्री-
हालांकि इस मामले में भाजपा सरकार अपने अलग तर्क रखती है उत्तराखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास कहते हैं कि सरकार ने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जो अध्ययन करने का निर्णय लिया है, वह उत्तराखंड में अल्पसंख्यको के रिकॉर्ड को सरकार के सामने रखेगा और सरकार इसी आधार पर आगे निर्णय ले पाएगी.
इस मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी भाजपा की लाइन पर ही बोलते हुए नजर आते हैं.
प्रदेश में जो भी विकास योजनाएं संचालित हो रही है उसका लाभ मुस्लिम समाज भी ले रहा है, लेकिन कांग्रेस बेवजह आशंकाओं के साथ हमेशा नेगेटिव बातों के साथ खड़ी दिखाई देती है और सामाजिक रूप से लोगों को बांटने की भी कोशिश करती है.
-शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड-
इस मामले में सबसे ज्यादा आकर्षित जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष आजाद अली दिखाई देते हैं. खुद को मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप बयान जारी करते हुए आजाद अली कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही है, खास तौर पर भाजपा ने मुस्लिम समाज के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया है ताकि उसे राजनीतिक रूप से लाभ हो. इस बार भी जिस तरह से गुपचुप रूप से यह समिति बनाई गई है, उससे यह लगता है कि सरकार किसी न किसी रूप में मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है और उसके अधिकार को छीनने के लिए भूमिका बना रही है.
पढ़ें: