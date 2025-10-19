ETV Bharat / bharat

आदि कैलाश यात्रा 2025: अब तक 31 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड

अब तक 31 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन ( PHOTO -ETV Bharat )

पिथौरागढ़: आदि कैलाश की दूसरे चरण की यात्रा जारी है. एक अधिकारी ने शनिवार 18 अक्टूबर को बताया कि इस साल अब तक रिकॉर्ड 31 हजार 187 तीर्थयात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं, जिसने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश 6,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है और इसे कैलाश पर्वत का प्रतिरूप माना जाता है. धारचूला के एसडीएम जितेंद्र वर्मा के अनुसार, मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बावजूद तीर्थयात्रियों की यह रिकॉर्ड संख्या है, जबकि यात्रा बाधित भी हुई थी. हालांकि, वर्मा ने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाईं.

आदि कैलाश यात्रा में पिछले साल की रिकॉर्ड टूटा (PHOTO -ETV Bharat)

वर्मा ने बताया कि 2024 में इस पवित्र पर्वत शिखर पर 29 हजार 352 तीर्थयात्री आए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्थान के दर्शन के बाद भगवान शिव के इस निवास को काफी बढ़ावा मिला है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, आदि कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कभी भी 2,500 से ज्यादा नहीं हुई थी. एसडीएम ने यह भी कहा कि यात्रा का दूसरा चरण 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा, इसलिए और अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है.