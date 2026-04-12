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तिरुमाला मंदिर में 2025-26 में दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में भक्त आए, 12.68 फीसदी बढ़ी लड्डू प्रसाद की बिक्री

टीटीडी के अनुसार टेक्नोलॉजी, ध्यान से की गई प्लानिंग से भक्तों की संख्या और लड्डू प्रसाद की बिक्री में 12.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

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तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 1:33 PM IST

5 Min Read
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तिरुपति: साल 2025-26 में तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई. टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी अपनाने, ध्यान से प्लानिंग करने, आम भक्तों को प्राथमिकता देने और बिचौलियों के सिस्टम पर असरदार तरीके से रोक लगाने की वजह से सभी खास एरिया में रिकॉर्ड लेवल की बढ़ोतरी हुई.

दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या, हुंडी से होने वाली कमाई और प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइन मैनेजमेंट में तेजी से फैसले लेने और कमरे देने में पारदर्शिता पक्का करने जैसे तरीकों ने इस कामयाबी में बहुत मदद की है.

-2025-26 में तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में भक्त आए.

- पिछले छह महीनों में हुंडी से हर महीने ₹120 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आया.

- लड्डू प्रसादम की बिक्री में 12.68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

- टेक्नोलॉजी और ध्यान से की गई प्लानिंग की वजह से भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई.

दर्शन की संख्या में 4.57फीसदी की बढ़ोतरी!

जहां साल 2023-24 और 2024-25 के दौरान रोजाना औसतन 70,000 भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 73,000 रोजाना हो गया, जो 4.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.

पिछले जून में सिर्फ शनिवार को औसतन 90,000 से 95,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान के दर्शन किए. वैकुंठ एकादशी के मौके पर पिछले साल के मुकाबले 140,000 ज़्यादा भक्तों को दस दिनों में भगवान के 'दर्शन' (पवित्र दर्शन) का सौभाग्य मिला.

एआई-इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से दर्शन तेज !

एआई-इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेशन्स को मॉनिटर करके, अधिकारी लाइन में भक्तों की भीड़ और डिब्बों के अंदर इंतजार के समय के आधार पर रियल-टाइम में फैसले ले पाए जिससे यह पक्का हुआ कि ज्यादा लोग भगवान के 'दर्शन' कर सकें.

शेड्यूल को ध्यान से मैनेज करके यह पक्का करके कि भगवान के रोजाना के रीति-रिवाजों (कैंकर्य) या 'ब्रेक दर्शन' स्लॉट में बिल्कुल भी देरी न हो, भक्तों को अब ज्यादा आसान और तेज 'दर्शन' का अनुभव हो रहा है. भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, अधिकारियों ने सफाई मैनेजमेंट को काफी बेहतर बनाया है. इसमें मशीन वाले इक्विपमेंट और 2,000 लोगों की टीम का इस्तेमाल किया गया है.

मंदिर की दान पेटी से मिला इतना धन

आमतौर पर तिरुमाला में भगवान की हुंडी (प्रसाद पेटी) से होने वाली कमाई सिर्फ जुलाई और अगस्त के पीक महीनों में 120 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है जब भक्तों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है लेकिन, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की एक खास बात यह थी कि हुंडी से होने वाली कमाई लगातार छह महीनों तक 120 करोड़ रुपये से ज्यादा रही. कुल मिलाकर उस साल हुंडी से होने वाली कमाई 1,420 करोड़ रुपये से ज्यादा रही.

बिचौलियों की समस्या पर रोक

टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के इतिहास में पहली बार अधिकारियों ने रहने की जगहों के कमरों के बंटवारे में शामिल बिचौलियों ('दलाली') सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है. पहले, कमरे 'दर्शन' बुकिंग से बिना किसी लिंक के बांटे जाते थे, जिससे ब्लैक-मार्केट रैकेट फल-फूल रहा था. मिली-जुली सरकार बनने के बाद, कमरे देने के लिए वैलिड दर्शन टिकट जरूरी करने वाली पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सख्ती से लागू करने से गड़बड़ियां खत्म हो गई. भक्तों के लिए कमरे जल्दी मिलने के अलावा, रहने की सुविधाओं से होने वाली कमाई 2024-25 में 133 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 141 करोड़ रुपये हो गई.

और भी स्वादिष्ट लड्डू के लिए AI टेक्नोलॉजी

टीटीडी ने लड्डू प्रसाद बनाने में बड़े बदलाव किए हैं. अब कच्चे माल की ग्रेडिंग के लिए एआई टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. भक्तों ने देखा है कि लड्डू की क्वालिटी और स्वाद दोनों में सुधार हुआ है. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा दिया गया है.

2024-25 में जहां 12.49 करोड़ लड्डू बिके, वहीं 2025-26 में बिक्री 13.95 करोड़ तक पहुंच गई जो 12.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. फ़ूड कॉर्पोरेशन की मदद से लड्डू बांटने के लिए इको-फ़्रेंडली जूट और डिस्पोजेबल बैग लाए गए हैं. इसके अलावा, लड्डू काउंटर पर बहुत जल्द यूपीआई पेमेंट की सुविधा भी शुरू की जाएगी.

अन्नप्रसादम: हमेशा भरने वाला वरदान

भक्तों की बढ़ती संख्या के साथ मातृश्री तारिगोंडा वेंगमम्बा अन्नप्रसादम कॉम्प्लेक्स में दी जाने वाली सेवाओं का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. नतीजतन, ट्रस्ट को मिलने वाले डोनेशन में भारी बढ़ोतरी हुई है. जहाँ 2023-24 में अन्नप्रसादम में हर दिन औसतन 1.87 लाख लोगों को खाना परोसा गया, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा बढ़कर 2.21 लाख हो गया, और 2025-26 में 2.85 लाख तक पहुँच गया.

ये भी पढ़ें- टीटीडी घी घोटाला: SIT ने पूर्व चेयरमैन के निजी सहायक से जुड़े 4.69 करोड़ रुपये के लेनदेन का किया खुलासा

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