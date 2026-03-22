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बस्तर हेरिटेज मैराथन में बना रिकॉर्ड, 9800 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा, सरेंडर नक्सली और विदेशी नागरिकों ने लगाई दौड़

बस्तर हेरिटेज मैराथन का जगदलपुर में सफल आयोजन हुआ. यह दौड़ चित्रकोट जल प्रपात पर जाकर समाप्त हुई.

Record at Bastar Marathon
बस्तर मैराथन में रिकॉर्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 7:07 PM IST

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जगदलपुर: रविवार को बस्तर की ख्याति नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक फैल गई. मौका था बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का. इस रनिंग इवेंट में अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा. इस मेगा इवेंट में 9,800 से अधिक पंजीकृत धावकों ने भाग लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

बस्तर की ख्याति विश्व तक पहुंची

यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप का साक्षी बना. यह बस्तर की बढ़ती शांति और शासन की पूना मारगेम जैसी पुनर्वास नीतियों की सफलता का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा. चित्रकोट जलप्रपात के समीप आयोजित समापन समारोह के अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने मैराथन के विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि समृद्ध और विकसित बस्तर बनाने का प्रयास के साथ बस्तर क्षेत्र में बस्तर हैरीटेज मैराथन 2026 का आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा.

बस्तर हेरिटेज मैराथन में रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

बस्तर बदल रहा है, बस्तर जो चार दशक से अशांत क्षेत्र रहा अब शांति का गढ़ बन रहा है. यहां के युवा खेल गतिविधियों के साथ ही देश के प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल हो रहे हैं. बस्तर मैराथन में देश-विदेश और कई राज्यों के साथ प्रदेश के धावकों ने हिस्सा लिया. यह बहुत गर्व का विषय है- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़

Bastar Heritage Marathon
बस्तर हेरिटेज मैराथन (ETV BHARAT)

चार कैटेगरी में हुई दौड़

मैराथन का मुख्य आकर्षण 42 किलोमीटर की फुल मैराथन रही, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से हुई और समापन भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के तट पर हुआ. आयोजन को समावेशी बनाने के उद्देश्य से इसे 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में विभाजित किया गया था. 21 किमी दौड़ पोटानार तक, 10 किमी दौड़ कुम्हरावंड तक, जबकि 5 किमी की दौड़ लालबाग से दलपत सागर रानीघाट तक आयोजित की गई. जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

Participants of the Bastar Heritage Marathon
बस्तर हेरिटेज मैराथन के प्रतिभागी (ETV BHARAT)

लाखों रुपये की इनाम राशि

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन द्वारा 25 लाख रुपये की आकर्षक इनामी राशि घोषित की गई थी. साथ ही स्थानीय धावकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देने हेतु बस्तर कैटेगरी का विशेष प्रावधान रखा गया और बस्तर जिले के निवासियों के लिए पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क रखा गया.

Bastar Heritage Marathon
बस्तर हेरिटेज मैराथन का आयोजन (ETV BHARAT)

बस्तर के आम लोगों ने भी लिया हिस्सा

विशेष बात यह रही कि इस मैराथन में मांझी-चालकी समुदाय के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया. जिससे आयोजन की सामाजिक समावेशिता और अधिक सुदृढ़ हुई. इस भव्य आयोजन ने न केवल खेल भावना को प्रोत्साहित किया, बल्कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति, शांति और विकास की नई तस्वीर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.

Winners of the Bastar Heritage Marathon
बस्तर हेरिटेज मैराथन के विजेता (ETV BHARAT)

ओपन कैटेगरी पुरुष वर्ग के विजेता

  • तेबजी किएंटो वाशर
  • जॉन म्यूइंडे किसिलू
  • सदेम देसे हुसैन
  • फिरोमसा अरारसा
  • नफीसा इजेता बलेचा
  • सतीश कुमार
  • डेजी इंडेल्यू
  • उत्तम कुमार
  • जितेंद्र कुमार
  • डिगेफी अर्जे

ओपन कैटेगरी महिला वर्ग की विजेता

  • मिसेरेट मिनो
  • किबी डाईबाबा
  • लेसाग्री सेन
  • इदा जेरोटिच
  • तरफी कुमे
  • श्यामली सिंह
  • अभिलाषा
  • अनिता दास
  • सिलोचना
  • साक्षी यादव

बस्तर कैटेगरी पुरुष वर्ग के विजेता

1- संजय कोर्राम

2- मानकुराम नाग

3- पंडरुराम वेट्टी

4- विजय कुमार उसेंडी

5- सुखराम कश्यप

6- मनोज करटाम

7- सोढ़ी भीमा

8- निकेश मरकाम

9- प्रेमराज मरकाम

10- डमरूधर निषाद

Awards for the Winners of the Bastar Heritage Marathon
बस्तर हेरिटेज मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार (ETV BHARAT)

बस्तर कैटेगरी महिला वर्ग की विजेता

1- कुसुम शार्दूल

2- नेहा नेताम

3- कौशल्या नेताम

4- प्रमिला मंडावी

5- रीना उइके

6- ममता कश्यप

7- पूजा सलाम

8- सकरो बेसरा

9- रौशनी कश्यप

10- चंपा कश्यप

बस्तर हेरिटेज मैराथन राज्य के लिए गर्व का विषय

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि बस्तर हैरिटेज के नाम से पहली बार फुल मैराथन का आयोजन किया गया. पहले बस्तर माओवाद के नाम से जाना जाता था. जो अब विकास के नाम पर जाना जा रहा है. बस्तर की पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर रखा जा रहा है.

बस्तर को विश्व के पर्यटन मंडल में स्थापित करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय लोगों ने करीब 09 हजार की संख्या में पंजीयन कराया था. 4 चरणों मे आयोजित इस मैराथन के माध्यम से यह संदेश भेजना है कि बस्तर काफी सुंदर और सुरक्षित है- आकाश छिकारा, कलेक्टर, बस्तर

बस्तर को देश दुनिया में मिल रही पहचान-आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर की शांति सुरक्षा और विकास का संदेश लेकर आज मैराथन का आयोजन किया गया था. इस मैराथन में देश दुनिया के लोगों ने हिस्सा लिया. बस्तर में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. इसी के माध्यम से बस्तर के इको टूरिज्म को देश दुनिया तक पहुंचाने का एक सफल कार्यक्रम है.

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