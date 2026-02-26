ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर एयरपोर्ट को एक करोड़ यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है

श्रीनगर एयरपोर्ट रोड की फाइल फोटो ( PTI )

By Moazum Mohammad 6 Min Read

श्रीनगर: कड़ाके की ठंड में जाफर अपनी दुकान तक पहुँचने के लिए खाली पड़ी रोशनी वाली सड़कों से गुजरते हैं. सालों से उनकी दुकान श्रीनगर के शेख-उल-आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगे के सफर के लिए तैयार होने वाले यात्रियों के लिए गर्म चाय और नाश्ते की जगह रही है. घाटी के मेन एयरपोर्ट के बाहर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, 'मैंने तब शुरू किया था जब कुछ ही दुकानें थी और हम सुबह देर से खुलते थे.' एयरपोर्ट का नाम कश्मीर के 15वीं सदी के एक पूज्य संत के नाम पर रखा गया है. पिछले चार सालों में बिजनेस तेजी से बढ़ा है. इससे जाफर को दो और असिस्टेंट रखने पड़े. भीड़ लगातार बढ़ती गई और हमने काफी जल्दी सर्विस देना शुरू कर दिया. पिछले साल पहलगाम में हुई त्रासदी तक दिन में आराम करने का कोई समय नहीं था. तब से भीड़ और बिजनेस कम हो गए हैं.' श्रीनगर एयरपोर्ट जिसे 2005 में इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया था, पिछले साल आतंकी हमले तक पीक टूरिज्म सीजन के दौरान हर दिन 110 से ज्यादा फ्लाइट हैंडल करता था. ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि एयरपोर्ट ने 2024 में 28,500 फ्लाइट में लगभग 44.7 लाख फ्लायर्स को मैनेज किया. लेकिन 22 अप्रैल 2025 के बाद से जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 टूरिस्ट की जान चली गई, टर्मिनल की स्पीड धीमी हो गई. 19000 से रोजाना आने-जाने वालों की संख्या आधे से ज्यादा घटकर 6500 रह गई. घाटे से जूझ रही कमर्शियल एयरलाइनों ने भी अपनी रोजाना की उड़ानें आधे से ज्यादा कम कर दीं क्योंकि 'ऑपरेशनल लॉस' बढ़ गया था. अभी, पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट सुबह 7:30 बजे आती है और आखिरी फ़्लाइट रात 9:30 बजे निकलती है, जिससे दिन में 30 डोमेस्टिक फ़्लाइट (आती और जाती हैं) हो जाती हैं. इंडियन एयर फ़ोर्स के कंट्रोल में यह एयरबेस सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू करता है. श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने कहा, 'पीक टूरिज्म सीजन (पहलगाम टेरर अटैक से पहले) के दौरान, एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी और यह मौजूदा कैपेसिटी से ज्यादा हो गया था, जिससे इसे बढ़ाने की जरूरत थी. टूरिस्ट के आने के धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत के साथ, केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के बड़े विस्तार को मंज़ूरी दे दी. लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से सुधारना था. 73.18 एकड़ में फैले इस नए एन्क्लेव में 71,500 स्क्वायर मीटर (जिसमें मौजूदा स्ट्रक्चर का 20,659 स्क्वायर मीटर शामिल है) में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग होगी. ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इसे पीक आवर्स में 2,900 पैसेंजर्स को सर्विस देने और हर साल 10 मिलियन पैसेंजर्स (MPPA) की सालाना कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है.