जम्मू-कश्मीर एयरपोर्ट को एक करोड़ यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है
Published : February 26, 2026 at 9:05 AM IST
श्रीनगर: कड़ाके की ठंड में जाफर अपनी दुकान तक पहुँचने के लिए खाली पड़ी रोशनी वाली सड़कों से गुजरते हैं. सालों से उनकी दुकान श्रीनगर के शेख-उल-आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगे के सफर के लिए तैयार होने वाले यात्रियों के लिए गर्म चाय और नाश्ते की जगह रही है.
घाटी के मेन एयरपोर्ट के बाहर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, 'मैंने तब शुरू किया था जब कुछ ही दुकानें थी और हम सुबह देर से खुलते थे.' एयरपोर्ट का नाम कश्मीर के 15वीं सदी के एक पूज्य संत के नाम पर रखा गया है. पिछले चार सालों में बिजनेस तेजी से बढ़ा है. इससे जाफर को दो और असिस्टेंट रखने पड़े. भीड़ लगातार बढ़ती गई और हमने काफी जल्दी सर्विस देना शुरू कर दिया. पिछले साल पहलगाम में हुई त्रासदी तक दिन में आराम करने का कोई समय नहीं था. तब से भीड़ और बिजनेस कम हो गए हैं.'
श्रीनगर एयरपोर्ट जिसे 2005 में इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया था, पिछले साल आतंकी हमले तक पीक टूरिज्म सीजन के दौरान हर दिन 110 से ज्यादा फ्लाइट हैंडल करता था. ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि एयरपोर्ट ने 2024 में 28,500 फ्लाइट में लगभग 44.7 लाख फ्लायर्स को मैनेज किया.
लेकिन 22 अप्रैल 2025 के बाद से जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 टूरिस्ट की जान चली गई, टर्मिनल की स्पीड धीमी हो गई. 19000 से रोजाना आने-जाने वालों की संख्या आधे से ज्यादा घटकर 6500 रह गई. घाटे से जूझ रही कमर्शियल एयरलाइनों ने भी अपनी रोजाना की उड़ानें आधे से ज्यादा कम कर दीं क्योंकि 'ऑपरेशनल लॉस' बढ़ गया था.
अभी, पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट सुबह 7:30 बजे आती है और आखिरी फ़्लाइट रात 9:30 बजे निकलती है, जिससे दिन में 30 डोमेस्टिक फ़्लाइट (आती और जाती हैं) हो जाती हैं. इंडियन एयर फ़ोर्स के कंट्रोल में यह एयरबेस सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू करता है.
श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने कहा, 'पीक टूरिज्म सीजन (पहलगाम टेरर अटैक से पहले) के दौरान, एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी और यह मौजूदा कैपेसिटी से ज्यादा हो गया था, जिससे इसे बढ़ाने की जरूरत थी. टूरिस्ट के आने के धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत के साथ, केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के बड़े विस्तार को मंज़ूरी दे दी. लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से सुधारना था.
73.18 एकड़ में फैले इस नए एन्क्लेव में 71,500 स्क्वायर मीटर (जिसमें मौजूदा स्ट्रक्चर का 20,659 स्क्वायर मीटर शामिल है) में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग होगी. ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इसे पीक आवर्स में 2,900 पैसेंजर्स को सर्विस देने और हर साल 10 मिलियन पैसेंजर्स (MPPA) की सालाना कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है.
एप्रन का विस्तार भी किया जाएगा ताकि वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट सहित 15 एयरक्राफ्ट को समायोजित किया जा सके, श्रीनगर को उत्तरी भारत के लिए एक प्रमुख एविएशन गेटवे के रूप में स्थापित किया जाएगा. ब्लूप्रिंट में 1000 कारों के लिए मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा का निर्माण शामिल है.
कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को मिलाकर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डिजाइन फीचर्स को शामिल करके यह प्रोजेक्ट एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को 2.5 मिलियन से चार गुना बढ़ाकर 10 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष कर देगा. शुरुआती ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि इसका मतलब है कि पीक आवर में पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 950 से बढ़कर 2,900 पैसेंजर हो जाएगी.
कश्मीर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड में काम कर चुके फारूक कुथु ने कहा कि एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लंबे समय से एक पेंडिंग मांग थी. उन्होंने कहा, 'एयरपोर्ट छोटा था क्योंकि चेक-इन की सुविधाएं, लाउंज, सिक्योरिटी गेट और पार्किंग की जगह कम थी.
इससे अच्छा महसूस होगा, नहीं तो टूरिस्ट अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की शिकायत करते.' इस बदलाव से एक बड़ा आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है. अधिकारियों का अनुमान है कि इससे टूरिज्म का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मौजूदा 7 परसेंट से बढ़कर 12 परसेंट हो सकता है. 2030 तक विजिटर्स की सालाना ग्रोथ भी 1.7 करोड़ से दोगुनी होकर 3 करोड़ होने का अनुमान है.
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जाविद अहमद टेंगा भी मानते हैं कि इस विस्तार से घाटी में टूरिज्म, व्यापार और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रोजेक्ट, जिसके बारे में सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि यह दो साल में पूरा हो जाएगा.
डायरेक्टर अंजुम ने कहा, 'मंजूरी मिलने के बाद विस्तार से अलग-अलग तरह के फूड आउटलेट जैसी और सुविधाएं भी मिलेंगी, ताकि यात्रियों को इस जगह से सबसे अच्छा अनुभव मिल सके.' करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच श्रीनगर के लालू इलाके के गुलाम नबी जैसे कई परिवार अभी भी अपनी जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, जो सात दशक पहले ली गई थी. 1947 में जब एयरपोर्ट बना था, तब वायु सेना ने आस-पास के इलाकों के किसानों से 168 कनाल खेती की जमीन ले ली थी.
सरकारी सेक्टर से रिटायर हुए गुलाम ने कहा, 'हमें अधिकारियों से हर महीने 150 रुपये प्रति कनाल किराया मिलता है. हमारे दादा इस जमीन पर खेती करते थे. जब से यह जमीन ली गई है, हम या तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुआवजा या बदले में जमीन मांग रहे हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को नए विस्तार में शामिल किया जा सकता है.'