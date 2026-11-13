कोलकाता में ट्यूशन से घर लौट रहे मासूम को लॉरी ने कुचला, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन
कोलकाता में ट्यूशन से लौट रहे छठी कक्षा के छात्र को एक लॉरी ने कुचल दिया. इस घटना से लोगों में नाराजगी है.
Published : November 13, 2026 at 8:28 PM IST
कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के माजेरहाट रेलवे स्टेशन (Majerhat Railway Station) के पास शुक्रवार को ट्यूशन से लौट रहे 12 साल के एक लड़के की साइकिल को सीमेंट से लदे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी
इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया. उन्होंने सड़कें जाम कर दीं और ट्रक में तोड़फोड़ की. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
लॉरी ने छात्र को मारी टक्कर, मौत
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान कक्षा 6 के छात्र अनमोल झा के रूप में हुई है. वह ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी. ट्रक ने छात्र को कुचल दिया. इस घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने अनमोल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का भी आरोप
हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और सड़क जाम करके तथा लॉरी में तोड़फोड़ करके विरोध प्रदर्शन करने लगे. उन्होंने सवाल उठाया कि दिन के उजाले में, जब इलाके में छात्रों और दफ्तर जाने वालों की भारी भीड़ होती है, तब इतना भारी कमर्शियल वाहन शहर की व्यस्त सड़क पर कैसे आ सकता है. उन्होंने 'नो-एंट्री' नियमों को लागू करने में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया.
ट्रैफिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि क्या इस इलाके में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही को लेकर कोई शिकायतें आई हैं." ताराताला पुलिस स्टेशन से पुलिस का एक बड़ा दस्ता मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया.
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