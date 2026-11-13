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कोलकाता में ट्यूशन से घर लौट रहे मासूम को लॉरी ने कुचला, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के माजेरहाट रेलवे स्टेशन (Majerhat Railway Station) के पास शुक्रवार को ट्यूशन से लौट रहे 12 साल के एक लड़के की साइकिल को सीमेंट से लदे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी

इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया. उन्होंने सड़कें जाम कर दीं और ट्रक में तोड़फोड़ की. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

लॉरी ने छात्र को मारी टक्कर, मौत

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान कक्षा 6 के छात्र अनमोल झा के रूप में हुई है. वह ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी. ट्रक ने छात्र को कुचल दिया. इस घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने अनमोल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.