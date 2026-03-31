क्राइम कैपिटल बन रहा देहरादून! चौंका रहे अपराध के आंकड़े, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रही शांत वादियां
हाल फिलहाल की आपराधिक घटनाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बदमाशों में खाकी को खौफ खत्म हो रहा है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 7:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार सुबह जिस तरह के रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या हुई, उसके बाद फिर से उत्तराखंड और खासकर देहरादून में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए. कभी शांत शहर के रूप में अपनी पहचान रखने वाला देहरादून अब अपराधिक घटनाओं का गढ़ बनाता जा रहा है. हाल ही में जिस तरह के देहरादून में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, वो चिंता पैदा करने के साथ-साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है. आखिर कैसे शांत शहर क्राइम कैपिटल बनाता जा रहा है?
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिसे कभी रिटायर्ड फौजियों, छात्रों और शांत जीवन पसंद करने वाले लोगों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वो शहर अब क्राइम कैपिटल के तौर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है. बीते दो से तीन महीनों में देहरादून में जिस तरह दिनदहाड़े गोलियां चलीं और हत्याएं हुईं, उसने पूरी शहर की आत्मा को जैसे झकझोर दिया है.
मामूली से विवाद में हो जा रही हत्या: आज शहर की स्थिति ये हो गई है कि सुबह की ताजी हवा में टहलने निकलने वाले लोग अब सड़क पर होने वाली मामूली बहस से भी डरने लगे हैं. जिम के बाहर खड़ी गाड़ियों को लोग शक की नजर से देखने लगे हैं और भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी कब गोली चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा लोगों को अब लगने लगा है.
बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म? देहरादून में हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. तभी तो अब बदमाश छुपकर नहीं बल्कि देहरादून जैसे शहर में खुलेआम अपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पूरे सिस्ट्म को चुनौती देते हैं.
देहरादून पुलिस ने राजपुर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) March 30, 2026
देहरादून पुलिस ने राजपुर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।#UttarakhandPolice@DehradunPolice pic.twitter.com/PylkpFRhFK
दो पक्षों के विवाद में निर्दोष की गई जान: बीते सोमवार 30 मार्च की घटना यह साबित करने के लिए काफी है कि अब सुबह के समय भी सैर पर निकलना सुरक्षित नहीं है. दरअसल, कल राजपुर थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में दो गाड़ियां में सवार कुछ लोग आपसी झगड़े के बाद एक-दूसरे पर फायरिंग करते हुए जा रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को एक गोली लग जाती है और उनकी जान चली जाती है.
देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वी के जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 31, 2026
सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं - आम नागरिक और कई…
इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर अपनी चिंता जताई है. वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे बदलते देहरादून की दु:खद तस्वीर बताया. यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस सामाजिक असंतुलन का संकेत है, जहां गुस्सा अब सीधे ट्रिगर दबाने तक पहुंच चुका है. वैसे इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के बढ़ते क्राइम को कैसे रोका जाए?
जिन रिटायर्ड ब्रिगेडियर की इस हादसे में मौत हुई, वो हर रोज यहां मॉर्निंग वाक करते थे. आज माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है. आस पास के कॉलेजों में UP और हरियाणा समेत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों ने इस शहर का माहौल खराब कर दिया है.
-रमेश बोहरा, स्थानीय निवासी-
13 फरवरी को भी ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा था देहरादून: इस साल 13 फरवरी की सुबह राजपुर रोड का पॉश इलाका, जहां आमतौर पर लोग फिटनेस और रूटीन लाइफ में व्यस्त रहते हैं, अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा था.
देहरादून में बढ़ रही टारगेट किलिंग की वारदातें: यहां झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा जैसे ही जिम से बाहर निकला पहले से घात लगाए बैठे शूटरों ने बेहद करीब से उसके सिर पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी. यह हत्या किसी झगड़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से प्लान की गई टारगेट किलिंग थी.
शांत वादियों ने दिखने लगी संगठित अपराध की परछाई: जिस फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे साफ हो गया था कि बदमाशों को किसी भी तरह का डर नहीं था. क्योंकि विक्रम शर्मा को गोली मारने के बाद बदमाश बड़ी ही आसानी से फरार हो गए थे. इस घटना ने साफ कर दिया कि देहरादून अब केवल छोटे-मोटे अपराधों का शहर नहीं रहा, बल्कि यहां संगठित अपराध की परछाई भी दिखने लगी है. इस मामले में भी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की है.
मेरा जन्म यहीं हुआ है, लेकिन अपराधों में अचानक हुई बढ़ोतरी से गहरी चिंता और डर का माहौल बन गया है. इस बढ़ते अपराध का एक कारण यह भी है कि उत्तराखंड की सीमाए दो पड़ोसी राज्यों से लगती हैं. उन क्षेत्रों से आने वाले कुछ अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोग इन घटनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं. अभी जो सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं, वे आम तौर पर किसी अपराध के बाद शुरू किए जाते हैं, जबकि ऐसे उपाय स्थायी होने चाहिए. बदमाशों में पुलिस को खौफ होना जरूरी है.
-अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय निवासी-
भीड़ के बीच मारी गोली: 11 फरवरी को डालनवाला क्षेत्र का तिब्बती मार्केट जो हमेशा खरीदारी और चहल-पहल के लिए जाना जाता है, अचानक खौफ के साये में आ गया था. दिन के समय जब लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी अर्जुन शर्मा नाम के व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी. गोली चलने की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई. लोग इधर उधर भागने लगे थे..
मृतक की मां ही निकली थी मुख्य आरोपी: यह घटना भी बताती है कि अब अपराधियों के लिए भीड़ कोई बाधा नहीं बल्कि एक ढाल बन चुकी है, जहां वे आसानी से वारदात कर भीड़ में गायब हो सकते हैं. इस मामले का पुलिस खुलासा कर चुकी है. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक की मां की निकली थी. इस मामले में पुलिस ने मृतक की मां समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था.
देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 31, 2026
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोबन…
पुलिस का गाड़ी पर की गई थी फायरिंग: इसी तरह की एक घटना बीते साल 24 दिसंबर को हरिद्वार जिले से सामने आई थी, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लक्सर में पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस फायरिंग में पुलिस हिरासत में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को गोली लगी थी, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेशी पर ले जा रही थी, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. ये वारदात बदमाशों की तरफ से पुलिस को दी गई खुली चुनौती थी.
वैसे इस मामले का भी पुलिस खुलासा कर चुकी है और आरोपी इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि अपराधियों का नेटवर्क कितना मजबूत है और वो बेखौफ होकर पुलिस हिरासत में भी किसी को मारने से पीछे हटने वाले नहीं है. यानी पुलिस हिरासत में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है.
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने आज सचिवालय में शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने रोड रेज और हुड़दंग की घटनाओं के बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाए जाने और हुड़दंगियों पर कठोर… pic.twitter.com/EDSy6I1Udu— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 31, 2026
नशा, रंजिश और गोलीबारी: नैनीताल जिले के रामनगर में हाल ही में फायरिंग ने अपराध के एक और पहलू को उजागर किया. नशे का बढ़ता नेटवर्क गांजा तस्करी से जुड़ी रंजिश के चलते आरोपियों ने घरों में घुसकर गोलियां चलाईं थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.
हरिद्वार में भी गोलीबारी की घटना: कनखल क्षेत्र में सरकारी जमीन की जांच के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई. इसी तरह एक गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया था.
इन अपराधों के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए. देहरादून में आपराधिक गतिविधियों में यह अचानक हुई बढ़ोतरी शहर के लिए बेहद नुकसानदेह है. इसका शहर के शैक्षिक परिदृश्य पर भी निश्चित रूप से बुरा असर पड़ेगा. हम सभी को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए.
-बी आलोक लाल, पूर्व DGP-
छात्रों के आपसी झगड़े में हत्या: राजधानी देहरादून में सिर्फ हार्ड कोर क्रिमिनल ही अपराधिक वारदातों को अंजाम नहीं दे रही, बल्कि छात्रों के आपसी झगड़े में भी स्टूडेंट की जान जा रही है. हाल ही में दो छात्र गुटोंं के अपसी झगड़े में नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या हुई थी.
दरअसल, एंजल चकमा बीते साल 9 दिसंबर 2025 को अपने भाई का साथ सेलाकुई गया था. वहीं पर उसका कुछ युवकों के साथ झगड़ा हो गया था. दूसरे पक्ष के छात्रों ने एंजल चकमा के साथ मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई थी. इस घटना ने उत्तराखंड की छवि पर पूरे देश में बड़ा दाग लगाया था. इस घटना में एक आरोपी को छोड़कर पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
दिव्यांशु जाटराना की मौत: बीती 23 मार्च को भी इस तरह छात्रों के आपसी झगड़े में दिव्यांशु जाटराना की हत्या की गई थी. इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
बीच बाजार में लड़की की हत्या: इस साल दो फरवरी 2026 को भी राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी. जब एक युवक देहरादून के भीड़भाड़ वाले इलाके पलटन बाजार से सटे मच्छी बाजार के दूल्हा मार्केट में गुंजन श्रीवास्तव नाम की युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. घटना उस समय हुई, जब बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी. बीच बाजार में हुई इस हत्या से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी.
सिस्टम की कमजोर कड़ी: इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, वो यह है कि अपराधियों के मन से डर खत्म होता जा रहा है. इसके साथ ही बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी, बाहरी राज्यों से बढ़ती आवाजाही, किरायेदार सत्यापन में ढिलाई और पुलिस संसाधनों पर बढ़ता दबाव, ये सभी कारण अपराधियों को मौका दे रहे हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद राज्य से बाहर निकलना अपराधियों के लिए मुश्किल नहीं रहा. यही कारण है कि अमूमन घटना में बाहर के राज्य के लोग ही शामिल हैं.
देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 31, 2026
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोबन…
सरकार हरकत में अब सख्ती के संकेत: लगातार बढ़ते अपराधों के बाद अब शासन भी सख्ती के मूड में नजर आ रहा है. उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज उच्च स्तरीय बैठक कर साफ संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा. पुलिस को पीक ऑवर सुबह और रात की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. वीकेंड पर हुड़दंग बार कल्चर और अवैध गतिविधियों पर सख्ती, किरायेदारों का सत्यापन और होमस्टे की निगरानी जैसे कदम उठाने को कहा गया है. इसी के साथ देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने भी अपने अधिकारियों की बैठक में साफ़ कहा है कि अपराध जिस भी इलाके में हुआ वहा के इंचार्ज जिम्मेदार होंगे.
वहीं सीएम धामी ने भी देहरादून में बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की. सीएम धामी ने देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना परगहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.
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