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असम सरकार से छह समुदायों को एसटी लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव मिला: केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके

नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को कहा कि केंद्र को असम सरकार से ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों को राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव मिला है.

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कि क्या केंद्र सरकार को छह असमिया समुदायों की अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की दशकों पुरानी मांग का पता है, मंत्री ने इसे मानते हुए कहा कि इस बारे में असम सरकार से एक प्रस्ताव मिला है.

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र को असम सरकार से ग्रुप्स के एसटी के दर्जा के बारे में हाल की सिफारिशें मिली हैं, जिसमें मंत्रियों का समूह की रिपोर्ट भी शामिल है जिसे हाल ही में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा, "मंत्रालय को हाल ही में असम राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है."

एक और सवाल के जवाब में कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और भारत के महापंजीयक ने प्रस्ताव को रिव्यू या मंज़ूरी दी है. मंत्री ने कहा, "भारत सरकार ने 15 जून 1999 को (25.6.2002 और 14.9.2022 को और बदलाव किया गया) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां लिस्ट में शामिल करने, बाहर करने और दूसरे बदलावों के दावों पर फैसला करने के तरीके तय किए हैं. तरीकों के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और कानून में बदलाव किया जाएगा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन ने अनुशंसित किया है और सही ठहराया है और भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने उनसे सहमति जताई है."