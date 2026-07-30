असम सरकार से छह समुदायों को एसटी लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव मिला: केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम की एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए छह समुदाय का प्रस्ताव मिला है. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : July 30, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को कहा कि केंद्र को असम सरकार से ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों को राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव मिला है.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कि क्या केंद्र सरकार को छह असमिया समुदायों की अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की दशकों पुरानी मांग का पता है, मंत्री ने इसे मानते हुए कहा कि इस बारे में असम सरकार से एक प्रस्ताव मिला है.
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र को असम सरकार से ग्रुप्स के एसटी के दर्जा के बारे में हाल की सिफारिशें मिली हैं, जिसमें मंत्रियों का समूह की रिपोर्ट भी शामिल है जिसे हाल ही में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा, "मंत्रालय को हाल ही में असम राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है."
एक और सवाल के जवाब में कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और भारत के महापंजीयक ने प्रस्ताव को रिव्यू या मंज़ूरी दी है. मंत्री ने कहा, "भारत सरकार ने 15 जून 1999 को (25.6.2002 और 14.9.2022 को और बदलाव किया गया) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां लिस्ट में शामिल करने, बाहर करने और दूसरे बदलावों के दावों पर फैसला करने के तरीके तय किए हैं. तरीकों के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और कानून में बदलाव किया जाएगा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन ने अनुशंसित किया है और सही ठहराया है और भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने उनसे सहमति जताई है."
उन्होंने कहा, "प्रस्ताव पर कार्रवाई मंज़ूर किए गए तरीकों के अनुसार की जाती है. किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल होने के प्रस्तावों में तौर-तरीकों के अनुसार कुछ प्रक्रिया का पालन किया जाता है."
उइके ने कहा, "यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. प्रस्ताव की जांच भारत के महापंजीयक का कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करते हैं. इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव अलग-अलग स्तर पर जांच के दायरे में रह सकते हैं."
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