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TMC के बागी सांसदों के NCPI में विलय की जानकारी ECI को दी गई, काकोली घोष बनी पार्टी प्रमुख

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को काकोली घोष दस्तीदार व अन्य ने अलग बैठने की व्यवस्था के लिए पत्र दिया (बाएं) चुनाव आयोग. ( PTI and IANS )

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने सोमवार को एक और बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की औपचारिक सूचना चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) को दे दी है. साथ ही, बागी गुट ने काकोली घोष दस्तीदार को पार्टी का नया प्रमुख चुने जाने की जानकारी भी आयोग को दी है. टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार को वैसे तो टीएमसी बागी गुट के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष भी अपना नेता बनाए जाने की जानकारी रविवार को दे दी थी, मगर सोमवार को बागी गुट की तरफ से इसकी औपचारिक चिट्ठी भी चुनाव आयोग को सौंप दी गई. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) टीएमसी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों (20 में से) के समर्थन के साथ यह विलय दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत किया गया है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले ही अलग बैठक व्यवस्था के लिए पत्र सौंपा था. अब चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में विलय की पुष्टि के साथ काकोली घोष को एनसीपीआई की नई अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का भी ऐलान कर दिया गया है. काकोली घोष दस्तीदार के अनुसार, एनसीपीआई में आधिकारिक विलय कर लिया गया है. हम अब एनडीए के साथ मिलकर देश और बंगाल के विकास के लिए काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नई शुरुआत है."