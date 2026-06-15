TMC के बागी सांसदों के NCPI में विलय की जानकारी ECI को दी गई, काकोली घोष बनी पार्टी प्रमुख
टीएमसी से अलग हुए सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की जानकारी ईसीआई को दी है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिता रत्ना की रिपोर्ट...
Published : June 15, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने सोमवार को एक और बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की औपचारिक सूचना चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) को दे दी है. साथ ही, बागी गुट ने काकोली घोष दस्तीदार को पार्टी का नया प्रमुख चुने जाने की जानकारी भी आयोग को दी है.
टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार को वैसे तो टीएमसी बागी गुट के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष भी अपना नेता बनाए जाने की जानकारी रविवार को दे दी थी, मगर सोमवार को बागी गुट की तरफ से इसकी औपचारिक चिट्ठी भी चुनाव आयोग को सौंप दी गई.
टीएमसी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों (20 में से) के समर्थन के साथ यह विलय दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत किया गया है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले ही अलग बैठक व्यवस्था के लिए पत्र सौंपा था. अब चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में विलय की पुष्टि के साथ काकोली घोष को एनसीपीआई की नई अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का भी ऐलान कर दिया गया है. काकोली घोष दस्तीदार के अनुसार, एनसीपीआई में आधिकारिक विलय कर लिया गया है. हम अब एनडीए के साथ मिलकर देश और बंगाल के विकास के लिए काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नई शुरुआत है."
एनसीपीआई, जो पहले एक छोटी त्रिपुरा-आधारित क्षेत्रीय पार्टी थी, अब अचानक 20 लोकसभा सांसदों के साथ संसद में मजबूत स्थिति में आ गई है. जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों में यूसुफ पठान, सायोनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय आदि प्रमुख नाम शामिल हैं. एनसीपीआई के संस्थापक शांतनु देय ने विलय का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्हें शुरू में सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी. उधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य नेता, इस विलय को "अवैध और साजिश" बता रहे है.
उन्होंने स्पीकर से बागी गुट को कोई मान्यता न देने की मांग भी की थी. ममता बनर्जी के नेताओं का आरोप है कि इस टूट के पीछे भाजपा का हाथ है. पार्टी अब चुनाव आयोग में भी एनसीपीआई के खिलाफ याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है, ताकि मूल पार्टी का नाम और चिह्न बरकरार रहे.
चुनाव आयोग अब विलय की वैधता, संगठनात्मक ताकत और पार्टी संविधान के आधार पर फैसला लेगा. अगर विलय मंजूर होती है तो बागी सांसद बिना अयोग्य ठहराए अपनी सदस्यता बरकरार रख सकेंगे. इस घटनाक्रम से टीएमसी के 29 लोकसभा सांसदों में से 20 चले जाने के बाद पार्टी संसद में बेहद कमजोर हो गई है. अब देखना ये है कि उपचुनावों और 2029 लोकसभा चुनावों को देखते हुए टीएमसी अब इस संकट का क्या समाधान ढूंढती है.
फिलहाल अब नए गुट की वैधता का मुद्दा चुनाव आयोग के समक्ष है और यदि संख्याबल के आधार पर आयोग उन्हें वैधता दे देता है तो लोकसभा स्पीकर भी इसे मान्य करार देंगे और आनेवाले दिनों में संसद में भी एनडीए को और मजबूती मिल जाएगी, जिससे मानसून सत्र के काफी आक्रामक होने की भी संभावना हो सकती है.
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