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TMC के बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को चेयरमैन बनाया, अभिषेक बनर्जी पार्टी से सस्पेंड

कोलकाता में TMC के बागी गुट की बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी की जगह अरूप रॉय को चेयरमैन बनाया गया. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट.

Rebel TMC faction suspends Abhishek Banerjee, forms new committee sans Mamata Banerjee
ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 9:33 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और जो पहले कभी नहीं हुआ. अभिषेक बनर्जी - जिन्हें कभी तृणमूल कांग्रेस में 'सेकंड-इन-कमांड' या सबसे बड़ा पदाधिकारी माना जाता था, पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर - को अब पार्टी के बागी गुट ने सीधे सस्पेंड कर दिया है.

सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में एक लग्जरी होटल में हुई एक मीटिंग में रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से किनारे कर दिया, और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है. बैठक में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए बागी विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल हुए. इवेंट के नजारों से यह साफ हो गया कि तृणमूल संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है, जो सिर्फ विधायकों और संसदीय दल से आगे निकल गया है.

कोलकाता नगर निगम के 50 से ज्यादा पूर्व तृणमूल पार्षदों के अलावा, मुर्शिदाबाद और बरहामपुर के कई पूर्व जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और बागी गुट के साथ जुड़ गए. असीम बसु, जुई बिस्वास और तारक सिंह जैसे जाने-पहचाने चेहरों के साथ, फिरहाद हकीम, जावेद खान, अरूप रॉय और पूर्व परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे.

TMC के बागी गुट के नेता
TMC के बागी गुट के नेता (ETV Bharat)

सबसे खास बात यह है कि मीटिंग हॉल में पार्टी का चुनाव चिन्ह तो खास तौर पर दिखाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की फोटो या उनके नाम का कोई निशान नहीं था. इसी बड़ी बैठक में अभिषेक को सस्पेंड करने के आखिरी फैसले पर मुहर लगाई गई. बैठक में मौजूद बागी गुट के एक नेता ने कहा, "संगठन के अंदर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों की वजह से आज अभिषेक बनर्जी को पार्टी से एकमत से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया."

अरूप रॉय ने ममता की जगह ली
इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, उलुबेरिया पूर्व (Uluberia Purba) के विधायक रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप में बने 'नबा तृणमूल ब्लॉक' (न्यू तृणमूल ब्लॉक) ने अपनी नई कमेटी का ऐलान किया. इस कमेटी में, हावड़ा सेंट्रल से MLA अरूप रॉय ने ममता की जगह ली है, उन्हें नया चेयरमैन चुना गया है. जावेद खान, संदीपन साहा, रीताब्रत बनर्जी और सबीना यास्मीन इस नई बनी कमेटी में महासचिव के पद पर हैं, जबकि अख्तरुज्जमां को कोषाध्यक्ष (Treasurer) बनाया गया है. वहीं, अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम और रथिन घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

इस बदलाव के बारे में, असंतुष्टों का कहना है, "'नई तृणमूल' की बागडोर अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है; इसलिए, संगठन को नया रूप देने के लिए शीर्ष पदों पर यह फेरबदल किया गया." हालांकि, इस नए संगठन के तेजी से बनने के बाद, राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या असंतुष्ट अब पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर कानूनी दावा करेंगे.

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि इस बगावत के बीज कुछ समय पहले ही बो दिए गए थे. राज्य में BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद, 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें सोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव था. हालांकि, एंटाली के विधायक संदीपन साहा और रीताब्रत बनर्जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर पर खुली आपत्ति जताई.

स्पीकर के पास जाकर उन्होंने शिकायत की, "हमने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे; विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर हमारे हस्ताक्षर पूरी तरह से जाली थे."

आखिरकार मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, और स्पीकर ने आखिरकार रीताब्रत को विपक्ष का लीडर मान लिया. तब से, बड़े नेता एक-एक करके ममता बनर्जी को छोड़कर रीताब्रत के कैंप में शामिल हो रहे हैं.

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फाल्टा थाने में नई FIR
इस गंभीर अंदरूनी संकट के बीच, अभिषेक बनर्जी को कानूनी दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है. BJP नेता अभिजीत दास—जिन्हें 'बॉबी' के नाम से जाना जाता है—ने उनके खिलाफ फाल्टा पुलिस स्टेशन में एक नई FIR दर्ज कराई है, जिसमें अम्फान राहत फंड के बंटवारे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है. उन्होंने पहले भी बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में ऐसे ही आरोप लगाए थे.

फाल्टा में दर्ज शिकायत में मछुआरों को राहत और घर बनाने के लिए दिए गए सरकारी फंड में ₹47 करोड़ से ज्यादा के बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप है. शिकायत में, BJP नेता बॉबी ने कहा, "लाभार्थी सूची में गलत एंट्री की गई हैं, और एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम शामिल करके सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल की पूरी संभावना है. हमने इस भ्रष्टाचार की जड़ों का पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष FIR और विस्तृत जांच की मांग की है."

अभिषेक के साथ, जहांगीर खान—जो उनके करीबी सहयोगी माने जाते हैं—और फाल्टा के तत्कालीन विधायक शंकर कुमार नस्कर का नाम भी इस हाई-प्रोफाइल मामले में शामिल है.

कुल मिलाकर, एक तरफ पार्टी के अंदर सत्ता जाने और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार केस के कानूनी शिकंजे में, तृणमूल की कभी सबसे बड़ी लीडरशिप अब पूरी तरह घिरी हुई है.

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