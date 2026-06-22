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TMC के बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को चेयरमैन बनाया, अभिषेक बनर्जी पार्टी से सस्पेंड

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और जो पहले कभी नहीं हुआ. अभिषेक बनर्जी - जिन्हें कभी तृणमूल कांग्रेस में 'सेकंड-इन-कमांड' या सबसे बड़ा पदाधिकारी माना जाता था, पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर - को अब पार्टी के बागी गुट ने सीधे सस्पेंड कर दिया है.

सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में एक लग्जरी होटल में हुई एक मीटिंग में रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से किनारे कर दिया, और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है. बैठक में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए बागी विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल हुए. इवेंट के नजारों से यह साफ हो गया कि तृणमूल संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है, जो सिर्फ विधायकों और संसदीय दल से आगे निकल गया है.

कोलकाता नगर निगम के 50 से ज्यादा पूर्व तृणमूल पार्षदों के अलावा, मुर्शिदाबाद और बरहामपुर के कई पूर्व जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और बागी गुट के साथ जुड़ गए. असीम बसु, जुई बिस्वास और तारक सिंह जैसे जाने-पहचाने चेहरों के साथ, फिरहाद हकीम, जावेद खान, अरूप रॉय और पूर्व परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे.

TMC के बागी गुट के नेता (ETV Bharat)

सबसे खास बात यह है कि मीटिंग हॉल में पार्टी का चुनाव चिन्ह तो खास तौर पर दिखाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की फोटो या उनके नाम का कोई निशान नहीं था. इसी बड़ी बैठक में अभिषेक को सस्पेंड करने के आखिरी फैसले पर मुहर लगाई गई. बैठक में मौजूद बागी गुट के एक नेता ने कहा, "संगठन के अंदर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों की वजह से आज अभिषेक बनर्जी को पार्टी से एकमत से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया."

अरूप रॉय ने ममता की जगह ली

इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, उलुबेरिया पूर्व (Uluberia Purba) के विधायक रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप में बने 'नबा तृणमूल ब्लॉक' (न्यू तृणमूल ब्लॉक) ने अपनी नई कमेटी का ऐलान किया. इस कमेटी में, हावड़ा सेंट्रल से MLA अरूप रॉय ने ममता की जगह ली है, उन्हें नया चेयरमैन चुना गया है. जावेद खान, संदीपन साहा, रीताब्रत बनर्जी और सबीना यास्मीन इस नई बनी कमेटी में महासचिव के पद पर हैं, जबकि अख्तरुज्जमां को कोषाध्यक्ष (Treasurer) बनाया गया है. वहीं, अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम और रथिन घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

इस बदलाव के बारे में, असंतुष्टों का कहना है, "'नई तृणमूल' की बागडोर अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है; इसलिए, संगठन को नया रूप देने के लिए शीर्ष पदों पर यह फेरबदल किया गया." हालांकि, इस नए संगठन के तेजी से बनने के बाद, राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या असंतुष्ट अब पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर कानूनी दावा करेंगे.