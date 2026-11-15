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Jharkhand Foundation Day Special: सियासी उठापटक, सत्ता का संघर्ष, भ्रष्टाचार और जेल से नाता, क्यों किसी एक दल को नहीं मिला पूर्ण बहुमत?

रांची: 15 नवंबर 2000 को जब दक्षिण बिहार के पठारी और जनजातीय अंचल को अलग कर देश का 28वां राज्य 'झारखंड' अस्तित्व में आया, तब पूरे सूबे में सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी थी. खनिज संपदा, घने जंगलों और औद्योगिक संभावनाओं से समृद्ध इस राज्य को विकास के नए प्रतिमान गढ़ने थे. लेकिन 26 साल के सफर को जब पीछे मुड़कर देखा जाए, तो इस दौरान सबसे बड़ी बाधा यहां की सत्ता की लगातार अस्थिरता, गठबंधनों की मजबूरी, राजनीतिक जोड़-तोड़ और नेतृत्व का बार-बार बदलना साबित हुई. अब सवाल है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या रही. क्या भविष्य में स्थिरता की कोई संभावना दिख रही है.

इस सवाल का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने झारखंड की राजनीति के जानकारों से बात की. वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का कहना है कि झारखंड का सामाजिक समीकरण इसकी सबसे बड़ी वजह है. मूलवासी में अगड़ा, पिछड़ा और दलित शामिल हैं. इसी ग्रुप में झारखंड के बाहर से आया वर्ग भी है. इस सेगमेंट में झामुमो की पकड़ कमजोर है. वहीं भाजपा के पास अल्पसंख्यक (ईसाई और मुस्लिम) वोट नहीं है. इस वजह से भाजपा को भी अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाता है.

झारखंड की सियासी उथल-पुथल के बारे में बताते वरिष्ठ पत्रकार मधुकर और बैजनाथ मिश्र (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि एक और खास बात है कि झारखंड की किसी भी पार्टी के पास ऐसा लीडरशिप नहीं है जो हर तबके पर असर डाल सके. सभी पार्टियों का प्रभाव अलग-अलग पॉकेट पर है. भाजपा के पास कोई ऐसा दल नहीं है जो उसका वोट बढ़ाए. इस बीच महतो ग्रुप से जयराम महतो की इंट्री हो गई है. उनकी वजह से महतो वोट बैंक बंटने लगा है. एक दौर था, जब झामुमो को मांझी, मोमीन और महतो की पार्टी कहा जाता था. इसमें महतो छाए रहते थे. लेकिन वक्त के साथ महतो झामुमो से कटे हैं. यह ग्रुप भी कुशवाहा और कुर्मी में बंटा हुआ है. लिहाजा, सामाजिक समीकरण की वजह से फ्रेकचर्ड मेनडेट आता रहा है. साथ ही भविष्य में भी स्थिरता की गुंजाईश नहीं दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर की राय

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर के मुताबिक, 90 के दशक के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तेजी से शुरू हो गया था. क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी पार्टियां वादों को नजरअंदाज करने लगीं थी. उसी अविश्वास के दौर में झारखंड अलग राज्य बना. यह समझना होगा कि झारखंड एकलौता ऐसा राज्य हैं जहां सीएनटी, एसपीटी एक्ट के अलावा विल्किंसन रुल है. यहां बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हो और कोल्हान आंदोलन की वजह से कई कानून बने हैं. लेकिन अफसोस कि अपने फायदे के लिए यहां के आदिवासी नेताओं ने ही सबसे ज्यादा इन कानूनों को कमजोर किया. इससे लोगों में अविश्वास बढ़ा. लिहाजा, किसी भी एक पार्टी को सत्ता तक पहुंचने की गुंजाईश खत्म होती गई.

उन्होंने बताया कि यहां का जनाधार ट्राइबल, नॉन-ट्राइबल, दीकू में बंटा रहा. ऊपर से अलग-अलग धर्म का फैक्टर भी हावी रहा. इसकी वजह से वोट में डिविजन होते रहे. चुनाव में पैसे का चलन बढ़ा. इससे आम लोगों में भी बेईमानी घर करने लगी. नतीजा ये हुआ कि गरीब इस चुनावी व्यवस्था से बाहर होते गये. सिद्धांत की मर्यादा हाशिए पर चली गई. लिहाजा, झारखंड की राजनीति में स्थिरता कब आएगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

अबतक किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है. इन 26 सालों का सबसे ठोस राजनीतिक सच यह है कि झारखंड में आज तक किसी भी एकल दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ. 2000 में गठन के बाद से लेकर 2024 के आम चुनाव तक राज्य की जनता ने हर बार खंडित जनादेश दिया या फिर गठबंधनों को ही सत्ता तक पहुंचाया.

2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 37 सीटें जीती थीं, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए उसे आजसू और बाद में झाविमो से आए विधायकों का सहारा लेना पड़ा था. वहीं 2024 के चुनाव में झामुमो ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 सीटें जीतीं, पर सत्ता की धुरी गठबंधन के 56 विधायकों के सहारे ही टिकी रही.

26 वर्षों में पांच चुनाव, प्रमुख दलों का सफर

2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम से अस्तित्व में आई पहली अंतरिम विधानसभा के बाद झारखंड में अब तक 5 आम विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा के चलते सरकारें गिरती-बनती रहीं.

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2009 के चुनाव में भाजपा और झामुमो दोनों को 18-18 सीटें मिलीं और भारी राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ, जिसमें दो बार राष्ट्रपति शासन लगा. 2014 के चुनाव में भाजपा 37 सीटों के साथ मजबूत बनकर उभरी और आजसू के सहयोग से स्थिर सरकार दी. इस दौर में भाजपा को जेवीएम के बागी विधायकों ने ताकत दी.

2019 में पासा पलटा और झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने जीत हासिल की, जहां झामुमो 30 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना. 2024 के चुनाव में महागठबंधन ने सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए 56 सीटों के साथ प्रचंड वापसी की और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार गठित की.

26 साल में 07 चेहरे, 14 शपथ, तीन राष्ट्रपति शासन

झारखंड का इतिहास गद्दी बदलने की तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है. इन 26 वर्षों में राज्य ने 7 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों को देखा, जिन्होंने कुल मिलाकर 14 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अर्जुन मुंडा ने तीन अलग-अलग कार्यकाल में कमान संभाली.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन भी तीन बार मुख्यमंत्री बने, जिनमें एक कार्यकाल महज 10 दिनों का रहा. इसके अलावा मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने. जबकि रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने भी राज्य की कमान संभाली. इस मामले में हेमंत सोरेन ने सबको पीछे छोड़ दिया है. तीन बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे. फिलहाल चौथी बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं.