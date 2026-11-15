Jharkhand Foundation Day Special: सियासी उठापटक, सत्ता का संघर्ष, भ्रष्टाचार और जेल से नाता, क्यों किसी एक दल को नहीं मिला पूर्ण बहुमत?
15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य के 26 साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान झारखंड में काफी सियासी उठापटक देखने मिला है.रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 15, 2026 at 5:05 AM IST
रांची: 15 नवंबर 2000 को जब दक्षिण बिहार के पठारी और जनजातीय अंचल को अलग कर देश का 28वां राज्य 'झारखंड' अस्तित्व में आया, तब पूरे सूबे में सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी थी. खनिज संपदा, घने जंगलों और औद्योगिक संभावनाओं से समृद्ध इस राज्य को विकास के नए प्रतिमान गढ़ने थे. लेकिन 26 साल के सफर को जब पीछे मुड़कर देखा जाए, तो इस दौरान सबसे बड़ी बाधा यहां की सत्ता की लगातार अस्थिरता, गठबंधनों की मजबूरी, राजनीतिक जोड़-तोड़ और नेतृत्व का बार-बार बदलना साबित हुई. अब सवाल है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या रही. क्या भविष्य में स्थिरता की कोई संभावना दिख रही है.
वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्रा की राय
इस सवाल का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने झारखंड की राजनीति के जानकारों से बात की. वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का कहना है कि झारखंड का सामाजिक समीकरण इसकी सबसे बड़ी वजह है. मूलवासी में अगड़ा, पिछड़ा और दलित शामिल हैं. इसी ग्रुप में झारखंड के बाहर से आया वर्ग भी है. इस सेगमेंट में झामुमो की पकड़ कमजोर है. वहीं भाजपा के पास अल्पसंख्यक (ईसाई और मुस्लिम) वोट नहीं है. इस वजह से भाजपा को भी अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाता है.
उन्होंने बताया कि एक और खास बात है कि झारखंड की किसी भी पार्टी के पास ऐसा लीडरशिप नहीं है जो हर तबके पर असर डाल सके. सभी पार्टियों का प्रभाव अलग-अलग पॉकेट पर है. भाजपा के पास कोई ऐसा दल नहीं है जो उसका वोट बढ़ाए. इस बीच महतो ग्रुप से जयराम महतो की इंट्री हो गई है. उनकी वजह से महतो वोट बैंक बंटने लगा है. एक दौर था, जब झामुमो को मांझी, मोमीन और महतो की पार्टी कहा जाता था. इसमें महतो छाए रहते थे. लेकिन वक्त के साथ महतो झामुमो से कटे हैं. यह ग्रुप भी कुशवाहा और कुर्मी में बंटा हुआ है. लिहाजा, सामाजिक समीकरण की वजह से फ्रेकचर्ड मेनडेट आता रहा है. साथ ही भविष्य में भी स्थिरता की गुंजाईश नहीं दिख रही है.
वरिष्ठ पत्रकार मधुकर की राय
वरिष्ठ पत्रकार मधुकर के मुताबिक, 90 के दशक के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तेजी से शुरू हो गया था. क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी पार्टियां वादों को नजरअंदाज करने लगीं थी. उसी अविश्वास के दौर में झारखंड अलग राज्य बना. यह समझना होगा कि झारखंड एकलौता ऐसा राज्य हैं जहां सीएनटी, एसपीटी एक्ट के अलावा विल्किंसन रुल है. यहां बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हो और कोल्हान आंदोलन की वजह से कई कानून बने हैं. लेकिन अफसोस कि अपने फायदे के लिए यहां के आदिवासी नेताओं ने ही सबसे ज्यादा इन कानूनों को कमजोर किया. इससे लोगों में अविश्वास बढ़ा. लिहाजा, किसी भी एक पार्टी को सत्ता तक पहुंचने की गुंजाईश खत्म होती गई.
उन्होंने बताया कि यहां का जनाधार ट्राइबल, नॉन-ट्राइबल, दीकू में बंटा रहा. ऊपर से अलग-अलग धर्म का फैक्टर भी हावी रहा. इसकी वजह से वोट में डिविजन होते रहे. चुनाव में पैसे का चलन बढ़ा. इससे आम लोगों में भी बेईमानी घर करने लगी. नतीजा ये हुआ कि गरीब इस चुनावी व्यवस्था से बाहर होते गये. सिद्धांत की मर्यादा हाशिए पर चली गई. लिहाजा, झारखंड की राजनीति में स्थिरता कब आएगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है.
अबतक किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत
झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है. इन 26 सालों का सबसे ठोस राजनीतिक सच यह है कि झारखंड में आज तक किसी भी एकल दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ. 2000 में गठन के बाद से लेकर 2024 के आम चुनाव तक राज्य की जनता ने हर बार खंडित जनादेश दिया या फिर गठबंधनों को ही सत्ता तक पहुंचाया.
2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 37 सीटें जीती थीं, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए उसे आजसू और बाद में झाविमो से आए विधायकों का सहारा लेना पड़ा था. वहीं 2024 के चुनाव में झामुमो ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 सीटें जीतीं, पर सत्ता की धुरी गठबंधन के 56 विधायकों के सहारे ही टिकी रही.
26 वर्षों में पांच चुनाव, प्रमुख दलों का सफर
2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम से अस्तित्व में आई पहली अंतरिम विधानसभा के बाद झारखंड में अब तक 5 आम विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा के चलते सरकारें गिरती-बनती रहीं.
2009 के चुनाव में भाजपा और झामुमो दोनों को 18-18 सीटें मिलीं और भारी राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ, जिसमें दो बार राष्ट्रपति शासन लगा. 2014 के चुनाव में भाजपा 37 सीटों के साथ मजबूत बनकर उभरी और आजसू के सहयोग से स्थिर सरकार दी. इस दौर में भाजपा को जेवीएम के बागी विधायकों ने ताकत दी.
2019 में पासा पलटा और झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने जीत हासिल की, जहां झामुमो 30 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना. 2024 के चुनाव में महागठबंधन ने सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए 56 सीटों के साथ प्रचंड वापसी की और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार गठित की.
26 साल में 07 चेहरे, 14 शपथ, तीन राष्ट्रपति शासन
झारखंड का इतिहास गद्दी बदलने की तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है. इन 26 वर्षों में राज्य ने 7 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों को देखा, जिन्होंने कुल मिलाकर 14 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अर्जुन मुंडा ने तीन अलग-अलग कार्यकाल में कमान संभाली.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन भी तीन बार मुख्यमंत्री बने, जिनमें एक कार्यकाल महज 10 दिनों का रहा. इसके अलावा मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने. जबकि रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने भी राज्य की कमान संभाली. इस मामले में हेमंत सोरेन ने सबको पीछे छोड़ दिया है. तीन बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे. फिलहाल चौथी बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं.
राजनीतिक संकट और बहुमत के अभाव के चलते झारखंड ने तीन बार धारा 356 का दंश भी झेला. पहली बार जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक, दूसरी बार जून 2010 से सितंबर 2010 तक और तीसरी बार जनवरी 2013 से जुलाई 2013 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा.
सिर्फ एक सीएम ने 5 वर्षों का कार्यकाल किया पूरा
झारखंड की राजनीति में एक अनकहा मिथक सा बन गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता. 26 वर्षों के इतिहास में यह रिकॉर्ड केवल रघुवर दास के नाम दर्ज हुआ, जिन्होंने 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक पूरे 5 वर्ष सरकार चलाई.
बाबूलाल मरांडी को अपनी ही कैबिनेट और सहयोगी दलों के विरोध के चलते बीच में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. शिबू सोरेन कभी बहुमत न जुटा पाने तो कभी तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के चलते पद से हटे. वहीं हेमंत सोरेन को अपने पिछले कार्यकाल के अंत में कानूनी शिकंजे और गिरफ्तारी की स्थिति के चलते 5 साल पूरे होने से चंद महीने पहले चंपाई सोरेन को कमान सौंपनी पड़ी थी.
किंग मेकर से किंग बने निर्दलीय मधु कोड़ा
झारखंड की राजनीति ने वह दौर भी देखा जब सिर्फ एक सीट जीतने वाला निर्दलीय विधायक पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बन गया. 2005 के त्रिशंकु जनादेश के बाद सितंबर 2006 में मधु कोड़ा कांग्रेस, झामुमो और राजद के बाहरी समर्थन से देश के इतिहास के विरले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने.
इस दौर में निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की भूमिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि सरकार का अस्तित्व उनके समर्थन पर टिका था. एनोस एक्का, हरिनारायण राय, भानु प्रताप शाही और कमलेश सिंह जैसे नेताओं के हाथों में महत्वपूर्ण विभाग रहे. इस राजनीतिक मजबूरी ने न सिर्फ राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं को बदला बल्कि नीतिगत फैसलों में भी गंभीर समझौते कराए.
भ्रष्टाचार के साए में नेता, सलाखों से रहा नाता
गठबंधन सरकारों की सियासी मजबूरी, अस्थिरता और खनिज पट्टों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के चलते झारखंड के कई शीर्ष नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे. मधु कोड़ा को चर्चित खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद वर्षों जेल में रहना पड़ा. वर्ष 2024 के प्रारंभ में भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें करीब पांच महीने जेल में काटने पड़े और बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिली.
इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और हरिनारायण राय को सजा हुई, जबकि मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री रहे कमलेश सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए. उसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे भानु प्रताप शाही को 130 करोड़ रुपये के बहुचर्चित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दवा और उपकरण खरीद घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जाना पड़ा था.
कोड़ा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाया था. इसकी वजह से उन्हें मांडर सीट से विधायकी गंवानी पड़ी. जबकि टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भी न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा.
कुर्सी के इस 26 साल लंबे संग्राम ने राज्य की विकास की रफ्तार को सीधे तौर पर धीमा किया. लगातार सरकारें बदलने से औद्योगिक नीतियां और सिंगल विंडो सिस्टम बार-बार बदलते रहे, जिससे बड़े कॉरपोरेट निवेशक राज्य में भारी पूंजी लगाने से कतराते रहे. बार-बार लगने वाले राष्ट्रपति शासन और अस्थिर मंत्रिमंडलों के कारण शासन की बागडोर पूरी तरह नौकरशाही के हाथ में रही, जिससे जनता से जुड़े जनहित के मुद्दे अक्सर फाइलों में दबे रहे.
प्रचुर खनिज संपदा कोयला, लौह अयस्क, तांबा और यूरेनियम होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित नहीं हो सके, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि राज्य के लाखों शिक्षित और गैर-कुशल युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर होना पड़ा. 27वें वर्ष में प्रवेश करता झारखंड आज भी अपने प्राकृतिक वैभव और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन तलाश रहा है.
यह भी पढ़ें:
झारखंड के 25 साल के सफर में 25 हस्तियों का योगदान, अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ाया मान और सम्मान
झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?
झारखंड के 25 साल: आर्थिक प्रगति के बावजूद पिछड़े राज्यों में क्यों शामिल है झारखंड? जाने-माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने बताए कारण