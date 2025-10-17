Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

ETV Bharat / bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में 17 अक्टूबर का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की मुहिम में सरकार को सबसे बड़ी कामयाबी मिली. 210 नक्सलियों ने सरकार के सामने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का फैसला किया. आत्मसमर्पण करने के बाद मांझी चालकी समुदाय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को अपने समुदाय में शामिल किया. इसके लिए समुदाय के मुखिया ने लाल गुलाब देकर नक्सलियों का समाज में स्वागत किया.

नक्सली आत्मसमर्पण के पीछे प्रमुख कारक(Major Factors Behind Naxal Surrenders)

सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति(Government’s Zero-Tolerance Policy): भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है. सुरक्षा अभियानों को विकास प्रयासों के साथ जोड़ा है. इस दोहरे दृष्टिकोण ने उग्रवादियों के प्रभाव को कमजोर किया और माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया है.

विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना (Special Central Assistance Scheme) सबसे अधिक प्रभावित जिलों को ₹30 करोड़ और चिंताजनक जिलों को ₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने में मदद करती है. यह प्रत्यक्ष विकास नक्सल समूहों के लिए स्थानीय समर्थन को कम करता है.

नेतृत्व परिवर्तन(Leadership Defections): ₹6 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी रणनीतिकार मल्लोजुला वेणुगोपाल राव (उर्फ भूपति) जैसे हाई-प्रोफाइल आत्मसमर्पण ने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है. शीर्ष कमांडरों और केंद्रीय समिति के सदस्यों के खात्मे और आत्मसमर्पण ने नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया. उत्तराधिकार को लेकर अंदरूनी कलह ने गहरी आंतरिक दरार पैदा कर दी है.

बूढ़ा होता लीडरशिप: आंदोलन के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता अब वृद्ध हो चुके हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे जंगल का कठिन जीवन असहनीय हो गया है.

सुरक्षा बलों का दबाव और सुरक्षित आत्मसमर्पण नीतियां: बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे बलों के साझा अभियान, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना की वजह से भी आंदोलन से मोहभंग हो चुके लोगों ने सरेंडर की राह चुनी.

गहन सुरक्षा कार्रवाई: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस द्वारा लगातार और खुफिया जानकारी पर आधारित माओवाद विरोधी अभियानों ने नक्सल बलों पर दबाव डाला है. यही वजह है कि कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का या तो एनकाउंटर हो गया या उन्हें पकड़ लिया गया है.

सप्लाई लाइन कमजोर: सुरक्षा बलों ने हथियारों, गोला-बारूद और अन्य संसाधनों के लिए नक्सलियों की सप्लाई चेन को निशाना बनाया और उन्हें बंद कर दिया है.

स्थानीय समर्थन नहीं, वैचारिक थकान भी(Loss of Local Support and Ideological Fatigue): वर्षों की हिंसा और ठप पड़े विकास ने नक्सल समूहों के लिए सामुदायिक समर्थन को खत्म कर दिया है. कई कार्यकर्ता खासकर महिलाएं अब समाज में फिर से शामिल होने का विकल्प चुन रही हैं.

हथियारों के साथ सरेंडर और सामरिक कमजोरी: हाल ही में हुए आत्मसमर्पणों में हथियारों का बड़ा जखीरा शामिल था. उदाहरण के लिए एके-47 और इंसास राइफलों सहित हथियार, जो विद्रोही बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक नुकसान का संकेत देते हैं.

पुलिस की उपस्थिति का विस्तार: पूर्व नक्सली गढ़ों में नए सुरक्षा कैंप (Security Camps) और किलेबंद पुलिस थानों की रणनीतिक स्थापना ने विद्रोहियों के लिए परिचालन क्षेत्र को कम कर दिया है.

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियां: वित्तीय सहायता- केंद्र और राज्य सरकारें आत्मसमर्पण करने वालों को वित्तीय पैकेज प्रदान करती हैं. इसमें तत्काल अनुदान, एक विशिष्ट अवधि के लिए मासिक वजीफा और हथियार समर्पण करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है.

बेहतर अवसर: शिक्षा, नौकरी और अन्य मुख्यधारा के अवसरों तक पहुंच ने उग्रवाद में शामिल होने के आकर्षण को कम कर दिया है, खासकर आदिवासी युवाओं के बीच.

कम जन समर्थन: हिंसा, जबरन वसूली और विनाशकारी रणनीति की वजह से नक्सलियों ने स्थानीय समुदायों का समर्थन खो दिया है. बेहतर शासन ने जनमत को यानी लोगों को उग्रवाद से दूर कर दिया है.

वित्तीय अवरोध: एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों द्वारा धन जब्त करने और वित्तपोषकों पर मुकदमा चलाने के प्रयासों ने नक्सलियों की वित्तीय रीढ़ को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे हथियार हासिल करने और अभियानों को जारी रखने की उनकी क्षमता बाधित हुई है.

भारत में सर्वाधिक प्रभावित जिले: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 हो गई. 15 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है. अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद (LWE) से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं.वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर केवल 11 रह गई है. अब केवल 11 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं.

साल 2025 में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इन अभियानों में 312 वामपंथी कैडरों को मार गिराया गया है, जिनमें सीपीआई (माओवादी) महासचिव और पोलित ब्यूरो/केन्द्रीय समिति के 08 अन्य सदस्य शामिल हैं. 836 वामपंथी कैडरों को गिरफ्तार किया गया है और 1639, जिनमें एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक केन्द्रीय समिति सदस्य शामिल हैं, ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया है.

साल 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों में नक्सल-संबंधी हिंसा रिपोर्ट की गई थी, जबकि मार्च 2025 तक यह संख्या घटकर केवल 18 जिलों तक सीमित रह गई थी और इनमें से केवल 06 'सबसे अधिक प्रभावित जिले' की श्रेणी में थे.

सरकारी रणनीति: राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015) और अन्य प्रमुख पहल

भारत सरकार सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये और संबंधित जिलों को 10 करोड़ रुपये प्रदान करती है. यह आवश्यकतानुसार विशेष परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान करती है.

वामपंथी उग्रवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए, सरकार का लक्ष्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाओं का पूर्ण कार्यान्वयन करना है. इसकी दोहरी रणनीति में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था लागू करना और लंबे समय तक उग्रवादी गतिविधियों से हुए विकास संबंधी नुकसान की भरपाई करना शामिल है.

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना: यह योजना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है. एसआरई योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और निगरानी के लिए निर्धारित जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है. इस प्रतिपूर्ति में सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और संचालन संबंधी आवश्यकताओं, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री से संबंधित व्यय शामिल हैं.

एसआरई योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना है ताकि वे वामपंथी उग्रवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से लड़ सकें. 2014-15 से 2024-25 तक, इस योजना के अंतर्गत 3260.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए): इस योजना को 2017 में मंजूरी दी गई थी और इसे 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में उन महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना है, जो आकस्मिक प्रकृति की हैं. 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,563 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस): इस योजना को 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है. विशेष अवसंरचना योजना के अंतर्गत, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), विशेष बलों, जिला पुलिस और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) को मजबूत करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है. एसआईएस के अंतर्गत 1741 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 221 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है.

किलेबंद पुलिस थानों की योजना: इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में 400 किलेबंद पुलिस थानों का निर्माण किया गया है. कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 612 किलेबंद पुलिस थानों का निर्माण किया गया है. यह 2014 की तुलना में कम है, जब केवल 66 किलेबंद पुलिस थानों की संख्या थी.

वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता: यह योजना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय एजेंसियों (CAPFs/IAF आदि) को बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और हेलीकॉप्टरों के किराये के लिए सहायता प्रदान की जाती है. 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को 1120.32 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

सिविक एक्शन प्रोग्राम(CAP): यह योजना 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ताकि व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच की दूरी को कम किया जा सके और स्थानीय लोगों के सामने सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा लाया जा सके. यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है. इस योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात CAPFs को स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न नागरिक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु धनराशि जारी की जाती है. 2014-15 से CAPFs को 196.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

मीडिया योजना: माओवादी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भोले-भाले आदिवासियों/स्थानीय आबादी को अपनी तथाकथित गरीब-हितैषी क्रांति के जरिए तुच्छ प्रलोभनों या अपनी बलपूर्वक रणनीति के जरिए गुमराह और फुसला रहे हैं. उनका झूठा प्रचार सुरक्षा बलों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लक्षित है, इसलिए सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना को लागू कर रही है. इस योजना के तहत आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, रेडियो जिंगल्स, वृत्तचित्र, पर्चे जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. 2017-18 से इस योजना के तहत 52.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई): आरआरपी-I योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार के लिए कार्यान्वित की जा रही है. आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना वर्ष 2016 में 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और कुछ निकटवर्ती जिलों में सड़क संपर्क में सुधार के लिए शुरू की गई थी.

इस योजना के दो उद्देश्य हैं: सुरक्षा बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों को सुचारू और निर्बाध रूप से संचालित करना और साथ ही क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 17,589 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं. इनमें से 14,618 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है.

दूरसंचार संपर्क: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार हेतु तीन दूरसंचार परियोजनाएँ, अर्थात् मोबाइल संपर्क परियोजना चरण-I और चरण-II, आकांक्षी जिलों के अछूते गाँवों में 4G मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और 4G मोबाइल सेवाओं का संतृप्तीकरण, कार्यान्वित की जा रही हैं. कुल 10,505 मोबाइल टावरों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 7,768 टावर चालू हो चुके हैं। 1 दिसंबर, 2025 तक संपूर्ण नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोबाइल संपर्क से सुसज्जित हो जाएगा.

आकांक्षी जिले: गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा गया है.

वित्तीय समावेशन: इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए, अप्रैल 2015 से 30 सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 5,731 नए डाकघर खोले गए हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 37,850 बैंकिंग संवाददाता (बीसी) कार्यरत किए गए हैं.

कौशल विकास और शिक्षा: कौशल विकास हेतु वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 61 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) संचालित किए गए हैं. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के आदिवासी ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) संचालित किए गए हैं. कौशल विकास योजना सभी 48 जिलों तक पहुँच गई है और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) का एक सशक्त तंत्र बनाया गया है. 1,143 आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती किया गया है.

भारत में प्रमुख नक्सली घटनाओं की टाइमलाइन: जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद 2100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. 1785 गिरफ्तार किए गए हैं और 477 का सफाया किया गया है. ये संख्याएं 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं. सरकार नक्सलवादियों से हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह करती है.

2025 और 2024 के आंकड़े: नक्सलवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत, मार्च 2025 तक, 90 नक्सली मारे गए हैं, 104 गिरफ्तार किए गए हैं और 164 ने आत्मसमर्पण किया है. 2024 में, 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1,090 गिरफ्तार किए गए और 881 ने आत्मसमर्पण किया.

हाल ही में 30 मार्च 2025 को, बीजापुर (छत्तीसगढ़) में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. 29 मार्च 2025 को सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा (छत्तीसगढ़) में एक अभियान में 16 नक्सलियों को मार गिराया और स्वचालित हथियारों का एक विशाल जखीरा बरामद किया. 20 मार्च 2025 को, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए दो अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सली मारे गए, जिससे 'नक्सलमुक्त भारत अभियान' में एक और बड़ी सफलता मिली.

गृह मंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 30 वर्षों में पहली बार, 2022 में वामपंथी उग्रवाद के कारण हताहतों की संख्या 100 से कम थी, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 2014 से 2024 तक नक्सल संबंधी घटनाओं में पर्याप्त गिरावट आई है. 15 शीर्ष नक्सल नेताओं को निष्प्रभावी कर दिया गया है, और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया गया है.

बूढ़ा पहाड़ और चकरबंधा जैसे क्षेत्र नक्सलवाद की पकड़ से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं. छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के 85% कैडर का सफाया कर दिया गया है। जनवरी 2024 से, छत्तीसगढ़ में कुल 237 नक्सली मारे गए हैं, 812 गिरफ्तार हुए हैं और 723 ने आत्मसमर्पण किया है. पूर्वोत्तर, कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 13,000 से अधिक लोग हिंसा का त्याग कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं.

2014 में, 330 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहाँ नक्सली घटनाएँ घटित हुईं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 104 रह गई है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा में फैला था, जो अब केवल 4,200 वर्ग किलोमीटर में फैला है. साल 2004 से 2014 के बीच, नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएँ हुईं.

साल 2014 से 2024 के दौरान, हिंसक घटनाओं की संख्या 53% घटकर 7,744 रह गई. इसी तरह, सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या भी 73% घटकर 1,851 से 509 हो गई. 2014 तक, कुल 66 किलेबंद पुलिस स्टेशन थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है. पिछले 5 वर्षों में, कुल 302 नए सुरक्षा शिविर और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड स्थापित किए गए हैं.

NIA और अन्य जांच एजेंसियों का एक्शन: नक्सलियों पर आर्थिक शिकंजा कसने और उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया गया और नक्सलियों से करोड़ों रुपये ज़ब्त किए गए. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले दर्ज किए गए और नक्सलियों को धन मुहैया कराने वालों को जेल भेजा गया. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास लाने के लिए, इन क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई. दिसंबर 2023 में, एक ही वर्ष के भीतर, 380 नक्सली मारे गए, 1,194 गिरफ्तार किए गए और 1,045 ने आत्मसमर्पण किया.

राज्यवार नक्सल-विरोधी रणनीति पर नजर: एक नजर राज्यों में नक्सल विरोधी रणनीतियों पर

छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख बिंदु

  • फोकस: सुरक्षा अभियान, बुनियादी ढाँचा विकास और जनजातीय कल्याण
  • पहल: डीआरजी और कोबरा जैसे विशेष बलों की तैनाती. सड़क आवश्यकता योजना-I के अंतर्गत सड़क संपर्क परियोजनाएँ. आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएँ.

झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन की महत्वपूर्ण बातें

  • फोकस: ख़ुफ़िया जानकारी पर आधारित अभियान और युवाओं की सहभागिता.
  • पहल: आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम.
  • आधुनिक उपकरणों से स्थानीय पुलिस को मज़बूत बनाना.
  • दूरदराज के इलाकों में विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग.

महाराष्ट्र में कैसा है एंटी नक्सल ऑपरेशन

  • फोकस: निगरानी और सामुदायिक विकास.
  • पहल: गढ़चिरौली में ड्रोन और उपग्रह चित्रों का उपयोग.
  • आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा.
  • वित्तीय प्रोत्साहन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ समर्पण नीति.

ओडिशा के एंटी नक्सल कैंपेन के बारे में जानिए

  • फोकस: विकास-संचालित कट्टरपंथ-विरोधी.
  • पहल: मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंकिंग पहुँच का विस्तार.
  • संवेदनशील आबादी के लिए आजीविका कार्यक्रम.
  • सीमा सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय.

तेलंगाना में किस तरह संचालित हो रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन

  • फोकस: सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करना.
  • पहल: वन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त अभियान.
  • आदिवासी जिलों में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन.
  • अंतर-राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही की निगरानी.

बिहार में एंटी नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख बिंदु

  • फोकस: कानून प्रवर्तन और ग्रामीण विकास.
  • पहल: वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में पुलिस थानों को सुदृढ़ बनाना.
  • विद्युतीकरण और जल आपूर्ति योजनाएं.
  • शिक्षा के माध्यम से आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास.

प्रभाव: नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2015 में 106 से घटकर 2025 में केवल 6 रह गई. छत्तीसगढ़ में केवल बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं.

साल नक्सल घटनाएं कुल सरेंडर
2003 1 27
2005 3 188
2006 1 2
2007 4 83
2008 1 2
2009 1 2
2010 1 3
2011 5 9
2012 6 18
2013 12 32
2014 78393
2015 39 282
2016 621232
2017 19 327
2018 28 358
2019 42 231
2020 38 238
202156 328
2022 44184
2023 46 201
2024 57 332
2025 62 859
कुल

606

5331
Data since March 6, 2003 To Data till October 14, 2025

पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध , नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत : विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सरेंडर : 210 नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे, पूना मारगेम का बड़ा असर

बिहार इलेक्शन पर EC सख्त: चुनावी क्षेत्र में नकदी से लेकर ड्रग-दारू के प्रवाह से निपटने के लिए एजेंसियों को किया टाइट

