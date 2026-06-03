साल दर साल घट रहा नैनी झील का जलस्तर, विशेषज्ञों ने बताई वजह, खतरे को लेकर भी किया आगाह
खतरे की तरफ बढ़ ही नैनी झील, लगातार गिर रहा जलस्तर, पांच साल में सबसे कम हुआ झील का जलस्तर, विशेषज्ञों ने गिनाए कारण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 3, 2026 at 6:39 PM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल की पहचान कही जाने वाली प्रसिद्ध नैनी झील इन दिनों जल संकट से जूझ रही है. कम बारिश, सर्दियों में बर्फबारी की कमी और लगातार बदलते मौसम के चलते झील का जलस्तर तेजी से घट रहा है. हालात ये हैं कि झील का जलस्तर पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. झील के किनारों पर डेल्टा उभरने लगे हैं, जिससे पर्यावरण और पर्यटन दोनों पर खतरा मंडराने लगा है.
बता दें कि नैनीताल की खूबसूरती और यहां की अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाने वाली नैनी झील लगातार सिकुड़ती नजर आ रही है. इस साल झील का जलस्तर करीब 2 फीट दर्ज किया गया है, जो पिछले कई सालों की तुलना में बेहद कम है. मौसम की बेरुखी और पर्याप्त बारिश न होने से झील में पानी की आवक लगातार घटती जा रही है. यदि पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो जलस्तर में गिरावट साफ दिखाई देती है.
पिछले कुछ सालों में नैनी झील का जलस्तर
- 2021 में जलस्तर 5 फीट 7 इंच था.
- 2023 में जलस्तर घटकर 4 फीट पर आया.
- 2024 में जलस्तर घटकर 3 फीट 7 इंच तक आ गया.
- 2026 में यह घटकर 2 फीट यानी 83.5 इंच (नए गेज के आधार पर) तक पहुंच गया है.
इससे झील के किनारों पर डेल्टा उभरने लगे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि जल संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. वहीं, नैनी झील नैनीताल की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है. जल संस्थान फिलहाल सुबह और शाम मिलाकर करीब 10.5 एमएलडी पानी की सप्लाई कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर जलस्तर लगातार घटता रहा, तो भविष्य में और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं.
नैनीताल की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है. ऐसे में झील का घटता जलस्तर स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा रहा है. पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही झील की स्थिति को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं. पर्यावरणविदों का मानना है कि 'नैनी झील के घटते जलस्तर के पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि अनियंत्रित निर्माण और कैचमेंट एरिया का लगातार खत्म होना भी बड़ी वजह है.'
विशेषज्ञों की मानें तो 'पहले बारिश का पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों और जंगलों में रिसकर झील तक पहुंचता था, लेकिन अब कंक्रीट निर्माण बढ़ने से प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं. इसका सीधा असर नैनी झील के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है. यदि समय रहते झील संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले सालों में नैनी झील का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है.'
"नैनीताल की दो समस्याएं हैं. पहला कारण है, पानी का लेवल कम होना. पहले पानी करीब 207 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता था. जो अब 150-160 सेंटीमीटर के आस पास रह गया है. दूसरा कारण है, जो स्प्रिंग हैं, उनका डिस्चार्ज कम होना. कई जगहों पर स्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया. जिसकी वजह से डिस्चार्ज कम हुआ. इसके अलावा कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन समेत अन्य एक्टिविटी की वजह से डिस्चार्ज कम हो गया. मुख्य कारण ग्राउंड वाटर का कम होना है."- प्रो. चारु चंद्र पंत, भू वैज्ञानिक/पर्यावरणविद, कुमाऊं विवि
"तीसरा कारण है, नैनीताल की वाटर होल्डिंग की क्षमता कम होना. इसका मतलब उसमें पानी इकट्ठा होने की क्षमता कम होती है. बरसात के दौरान झील लबालब हो जाती है, जिससे पानी निकालना पड़ता है. जिसका कारण है, झील के तलछट में मलबा या रेत, गाद आदि जमा होना."- प्रो. चारु चंद्र पंत, भू वैज्ञानिक/पर्यावरणविद, कुमाऊं विवि
"पहले हमने अनुमान लगाया था कि झील में रेत रहेगा तो उसकी लाइफ 150 साल रहेगा, लेकिन इस बीच कुछ बदलाव हुए हैं. जिसके तहत डेल्टा एरिया, बोट हाउस क्लब, जगाती होटल, अल्का होटल, तल्लीताल में बोट स्टैंड-रिक्शा स्टैंड के पास और नैना देवी के पास जो नाला है, वहां पर हर साल डेल्टा बनते हैं. जिनकी वजह से पानी की क्षमता कम हो रही है."- प्रो. चारु चंद्र पंत, भू वैज्ञानिक/पर्यावरणविद, कुमाऊं विवि
नैनी झील का जलस्तर गिरने का सीधा असर बोटिंग कारोबार पर भी पड़ रहा है. स्थानीय नाव चालक वीरेंद्र पंवार बताते हैं कि झील में मलबा गिर रहा है. जिससे डेल्टा बढ़ रहा है. जो झील की खूबसूरती पर असर डाल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि,
"कई सालों से झील का जलस्तर लगातार गिर रहा है. समय-समय से बारिश न होना, इसका मुख्य कारण है. जिसका असर नौकायन पर पड़ रहा है. हमें अपेक्षा थी कि पर्यटक आएंगे और नौका विहार करेंगे, लेकिन डेल्टा बढ़ने से काम पर असर पड़ा है. पहाड़ों पर मकानों आदि के निर्माण कार्य का मलबा-मिट्टी सीधे झील में आ रहा है. जिससे गाद जम रही है. जो झील की खूबसूरती पर भी दाग लगा रही है."- वीरेंद्र पंवार, स्थानीय नाव चालक
नैनीताल होटल एसोसिएशन के सचिव वेद साह का कहना था कि हर साल गर्मियों के सीजन में कमोबेश यही समस्या देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जलस्तर ज्यादा गिर रहा है. उन्होंने कहा कि,
"हर साल गर्मियों के मौसम में खासकर मई के महीने में झील का जलस्तर काफी घट जाता है. क्योंकि, अप्रैल में बारिश नहीं होती है. इसका अन्य कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों का फुटफॉल बढ़ना भी है. जिससे पानी की खपत बढ़ जाती है, लेकिन बरसात में इसकी भरपाई हो जाती है. पिछले कुछ सालों से जलस्तर काफी ज्यादा गिर रहा है. जिसकी वजह जनसंख्या का बढ़ना है."- वेद साह, सचिव, होटल एसोसिएशन
वहीं, नैनीताल में पानी की समस्या और झील में सीवर के पानी जाने के मामले पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रमेश गर्ब्याल ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि,
"नैनीताल में इस बार 10.5 एमएलडी पानी की सप्लाई कर रहे हैं. पर्यटन सीजन में डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करते हैं. जहां तक झील के जलस्तर की बात करें तो पिछले सीजन के मुकाबले इस बार बीच में बारिश होने से स्थिति काफी बेहतर है. इसके अलावा सीवर के झील जाने की समस्या देखने को मिली थी. जिसे दूरस्थ करने के साथ लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई थी."- रमेश गर्ब्याल, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान
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