'हर घर गंगाजल' नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 'ग्राउंड टेस्ट' में फेल या पास, जानें

हमारी जान बचाए सरकार, दे शुद्ध पानी: चांद चौरा के रहने वाले राकेश कुमार बताते हैं, कि अभी पानी आता है, लेकिन उसका कोई समय निश्चित नहीं है. कभी सुबह में आया तो कभी शाम में, कभी नहीं आया. गंगाजल के पाइप से ही पानी आ रहा है. पानी गंदा रहता है.

"अभी सप्लाई पानी पी रहे हैं, जो कभी आता है कभी नहीं आता है. जो आता है, वह भी गंदा आता है. मांग करेंगे कि गंगाजल का शुद्ध पानी मिलना चाहिए. "- अनीता देवी,गया शहरवासी

मीटर कनेक्शन करके चला गया: गया शहर की अनीता देवी बताती है, कि यहां पाइप नहीं लगा है. मीटर का कनेक्शन करके चला गया, लेकिन पाइप नहीं लगाया गया. कई जगहों पर गंगाजल का पाइप नहीं बिछा है.

"टंकी में भी सप्लाई का पानी आ रहा है. वहीं, हमारे घरों में गंगाजल का पाइप बिछा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है. निगम का दूषित पानी ही पी रहे हैं. गंगाजल की बात करना ही बेकार है." - ओम शंकर कुमार, रामसागर निवासी

बेकार है गंगाजल की बात करना: रामसागर मुहल्ले के ओम शंकर कुमार बताते हैं, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022 में इसी टंकी के पास से गंगा जल की योजना का शुभारंभ किया था. लेकिन आज टंकी में भी शायद गंगाजल का पानी नहीं है.

"नगर निगम का पानी पीने लायक नहीं होता है. गंगाजल का पानी मिलना तो दूर की बात रही, नगर निगम का पानी भी ठीक से नहीं मिलता है. शहर की लाखों आबादी गंगाजल से वंचित है."- लक्ष्मण सिंह, स्थानीय निवासी

सिर्फ मीटर लगा दिया गया है: गयावासी लक्ष्मण सिंह बताते हैं, कि गंगाजल की योजना की पाइप नहीं बिछी है. हम लोगों के यहां सिर्फ मीटर लगा दिया गया, पाइप लगायी ही नहीं गयी. इससे पीने के पानी के लिए मुश्किल हो रही है. अभी नगर निगम के ही पानी पर निर्भर हैं, जो बेहद गंदा है.

"पाइप बिछाने वाले लोग कहते हैं, कि दंडीबाग तक यह जाएगी. हमारे घरों में गंगाजल का पानी नहीं आ रहा है. हम मांग करते हैं, कि गंगाजल का पानी दें. कई सालों बाद भी गंगा जल का पानी नहीं आना, सरकार की विफलता है." - मुकेश कुमार उर्फ लल्लू यादव, स्थानीय निवासी

आज तक कनेक्शन नहीं: मुकेश कुमार उर्फ लल्लू यादव बताते हैं, कि हमारे यहां आज तक पाइप नहीं लगा. आधे एरिया में गंगाजल योजना वाली पाइप लगी है, आधे में नहीं है. अभी तक कनेक्शन नहीं किया है. जबकि हमसे आधार कार्ड भी लिया गया था.

नगर निगम का गंदा पानी पीने को मजबूर: बिनोद मांझी बताते हैं, कि "मैं पुलिस लाइन इलाके का रहने वाला हूं. हमारे घरों में गंगाजल की योजना की पाइप बिछी है, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है. आज भी हम लोग नगर निगम का पानी पी रहे हैं, जो कि गंदा होता है. उसे छानकर हम लोग पीते हैं. इस पानी को पीने से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं."

"गंगा का शुद्ध पानी पीने के लिए तरस गए हैं. गंगाजल की सप्लाई के लिए पाइप कब बिछेगी, यह कोई नहीं बताता है. मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, कि उन्होंने जो वादा किया था, उसे पूरा करें."- आदर्श कुमार, गया शहरवासी

पाइप ही नहीं तो पानी कैसे पहुंचेगा? : गया शहर के गेवाल बिगहा के रहने वाले आदर्श कुमार बताते हैं, कि हमारे क्षेत्र में गंगाजल का पानी तभी तो पहुंचेगा, जब पाइप बिछी हो. हमलोगों के क्षेत्र में पाइप नहीं बिछी है. पाइप नहीं बिछने के कारण आज तक हम लोग गंगाजल योजना से वंचित हैं.

4 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर: इसी समस्या को सुलझाने के लिए 4475 करोड़ की लागत से साल 2022 में 'हर घर गंगा जल' योजना की शुरुआत होनी थी और सीएम नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ भी कर दिया था. ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और गया और बोधगया में योजना की हकीकत जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है.

गया: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2022 में ऐलान किया था कि पानी की कमी से जूझने वाले तीन जिलों में घर-घर 'गंगाजल' पहुंचाया जाएगा. गया (गया शहर और बोधगया), नालंदा (राजगीर) और नवादा (नवादा शहर) में सूखा पहाड़ी इलाका होने के चलते लोग लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे हैं.

"नल में कपड़ा बांधकर उसे छानकर पिया जा सकता है या उबालकर पानी पीते हैं. नहाने और कपड़ा धोने के लिए उस पानी का उपयोग करते है, पीने के लिए नहीं. सरकार से मांग करते हैं, कि इस पानी के पीने से जो रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है. यदि गंगाजल का शुद्ध पानी दिया जाए तो जान बचेगी."- राकेश कुमार, चांद चौरा निवासी

मानपुर में बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट: गंगाजल योजना के तहत गया शहर के 53 वार्डों के 80 हजार घरों को जोड़ने का लक्ष्य था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है. वहीं, बोधगया के 19 वार्डों के 6000 घरों में गंगा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना था. गंगाजल योजना के तहत मोकामा के हथीदा से करीब डेढ़ सौ से अधिक किलोमीटर लंबी पाइप लाइन वनगंगा, तपोवन और जेठियन होते हुए मानपुर तक लाया गया है. मानपुर के अबगिला में ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है. यहीं से पूरे गया शहर और बोधगया में पानी की आपूर्ति की जानी है.

4 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर (ETV Bharat)

4 साल बाद भी कागजों पर गंगाजल!: 4475 करोड़ से हर घर गंगा का जल की शुरुआत साल 2022 में की गई, लेकिन चार साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना सरकारी कागजों पर ही मजबूत है. जमीनी हकीकत बताती है कि सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगाजल की जमीनी हकीकत कुछ और ही है. यदि जांच हुई तो नीतीश सरकार की 'गंगाजल' योजना की सारी हकीकत सामने आ जाएगी.

अधूरा है कई स्थानों पर पाइप बिछाने का काम: गया शहर के लाखों की आबादी के लिए यह योजना काफी अहम थी. आज 4 साल बाद भी शहर के काफी इलाकों में 'गंगाजल' योजना का पाइप बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ. जहां गंगाजल की सप्लाई के लिए पाईप बिछा, वहां शुद्ध जल ही नहीं आ रहा है.

कई इलाकों में पहुंच रहा गंदा पानी: गंगा जल की योजना के तहत जिन घरों में पानी पहुंच रहा है, वहां के लोगों का साफ कहना है, कि यह पानी पीने लायक है ही नहीं. यह पानी सिर्फ स्नान करने व अन्य उपयोग के लिए ही सीमित है. शुद्ध पेयजल आज भी मयस्सर नहीं है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कहां है गंगा जल!: वार्ड 34 के पार्षद प्रतिनिधि ओम यादव बताते हैं, कि गंगाजल की बात करें, तो यह छलावा के जैसा है. हम लोग गंगाजल का नाम लेते हैं, तो एक पवित्र जल का स्थान नजर आता है. लेकिन यहां गंगाजल के नाम पर गंदा पानी पिलाया जा रहा है. समझ में नहीं आता कि नगर निगम, बुडको या मुख्यमंत्री को दोष दिया जाए.

"पानी जब भी आता है तो तीन तरीके का पानी आता है. एक बुडको के द्वारा, एक मंगला गौरी टंकी से आता है, एक दंडी बाग से आता है. सुबह में सप्लाई पानी आता है तो वह गंदा होता है. उस दूषित पानी को बिना छाने हुए या बिना उबालकर नहीं पी सकते हैं. पानी ऐसा आ रहा है, कि उसके पीने से मौतें हो रही हैं."- ओम यादव, वार्ड 34 के पार्षद प्रतिनिधि

शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं: ओम यादव ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग करते हुए कहा कि अभी भी एक स्थान से नगर निगम का और दो स्थान से कौन सा पानी आ रहा है, वह पता नहीं है. यदि गंगाजल होता तो शुद्ध होता हम कई बार जिले के अधिकारी और बुडको के पदाधिकारियों से मिले. अधिकारियों को लिखा भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. आज भी गंदा पानी शहर के लोग पी रहे हैं.

"शहर में कई गलियों में पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है. वहीं, लीकेज की समस्या है. इससे रोड भी खराब हो रहा है. वार्ड संख्या 41, 34, 36, 44, 49, 29, 28 वार्ड में पाइप का संपूर्ण विस्तार नहीं किया गया है. सभी क्षेत्र में हर गली में पाइप लाइन का विस्तार किया जाए और लोगों को साफ पानी मिले. लाखों की आबादी जो गया शहर की है, उसके साथ गंगाजल के नाम पर ठगने का काम किया गया है."- ओम यादव, वार्ड 34 के पार्षद प्रतिनिधि

बुडको ने सब बर्बाद कर दिया: वार्ड 41 के पार्षद प्रतिनिधि शशि किशोर शिशु कहते हैं, कि कौन सा पानी आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है. गया में गंगा जल के नाम पर जनता को ठगने और दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है. मानपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठा, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि हर घर में गंगाजल का पानी आ रहा है. लाखों की आबादी इससे वंचित है और त्राहिमाम है.बुडको ने सब कुछ बर्बाद कर दिया.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"पहले भी सप्लाई का पानी आता था और आज भी आता है. लीकेज से पानी रोज बर्बाद होता है. लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो गंगाजल कहां से आता है. बुडको वाले कहते हैं, कि अगला बार टेंडर आएगा, तो पाइप दिखेगा. यह सब बोलने की बात है. मान कर चलिए, कि पहले की तरह आज भी पानी आ रहा है, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं, कि यह गंगाजल है. जांच कर हर घर गंगाजल का विस्तार किया जाए और आम गरीब जनता को शुद्ध पानी देने का काम किया जाए."- शशि किशोर शिशु, पूर्व वार्ड पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि

जांच की उठी मांग: गया शहर में गंगाजल का पानी हर घर तक पहुंचाने की सरकार की बड़ी योजना थी. यह योजना अब भी अधर में है. गंगाजल योजना के पाइप लाइन का विस्तार अधूरा है. इसका कार्य पूरा नहीं हो सका है, जबकि कई वर्ष पहले ही इस योजना को पूरा कर लिया जाना था. ऐसे में स्थानीय लोगों से लेकर पूर्व वार्ड पार्षद तक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

गर्मी में बढ़ेगी परेशानी: यह तय है कि इससे गया शहर की बड़ी आबादी को काफी मुश्किलें हो रही है और आने वाले गर्मी के दिनों में पानी को लेकर त्राहिमाम हो सकता है. इस योजना में गया नगर निगम का कहीं से कोई योगदान नहीं है. सरकार की संस्था बुडको के द्वारा ही इस पर पूरी तरीके से काम किया गया है.

लाखों की आबादी प्रभावित: जो स्थिति है, वह किसी से छुपी नहीं है. गया शहर के वार्ड 3, 28, 29, 41, 42 समेत ऐसे कई वार्डों में गंगाजल का पाइप भी लाखों की आबादी तक नहीं पहुंच सका है. ऐसे में इन घरों में गंगाजल कैसे पहुंचे? जो पानी आ रहा है, वह भी गंदा है. इस बाबत जब गया के मेयर से सवाल किया गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था. उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं. वही, इस संबंध में गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर से संपर्क साधा गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

"इस संबंध में सरकार और प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं."- गणेश कुमार उर्फ वीरेंद्र पासवान, गया मेयर

