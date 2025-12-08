तेलंगाना में रियल स्टेट कारोबारी की हत्या, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था
पुलिस को संदेह है कि यह हत्या पैसे के लेन-देन के कारण की गई होगी. इसमें उनके प्रतिद्वंद्वियों का हाथ हो सकता है.
Published : December 8, 2025 at 4:45 PM IST
हैदराबादः मेडचल-मलकाजगिरी जिले के जवाहर नगर में एक रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना साकेत कॉलोनी में एक स्कूल के पास हुई. सुबह के समय, अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से कई वार किए. फिर सड़क पर ही गोली मार दी. हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
कैसे हुई हत्याः
मृतक का नाम वेंकटरत्नम है. उसकी उम्र करीब 46 बतायी जाती है. वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार स्कूल से लौटते वक्त अपराधियों ने उनके दोपहिया वाहन का पीछा किया होगा. रास्ते में घेरकर चाकू से हमला किया और फिर गोली मार दी. इस घटना में वेंकटरत्नम की मौके पर ही मौत हो गई. वेंकटरत्नम की हत्या की खबर सुनकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और फूट-फूटकर रोने लगे.
हत्या के कारणः
पुलिस को संदेह है कि यह हत्या पैसे के लेन-देन के कारण की गई होगी. इसमें उनके प्रतिद्वंद्वियों का हाथ हो सकता है. पुलिस ने इस एंगल पर जांच तेज कर दी है. पुलिस ने बताया कि वेंकटरत्नम दोहरे हत्याकांड के एक मामले में आरोपी था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस कर रही जांचः
मलकाजगिरी के डीसीपी (DCP) श्रीधर ने हत्या के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि वेंकटरत्नम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. उन्होंने कहा कि मृतक के धूलपेट में हत्या के एक मामले और 'हिस्ट्रीशीटर' होने की खबरों के मद्देनज़र, वे सभी संभावित कोणों से जांच करेंगे और आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे.
"हम फोरेंसिक टीमों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि वित्तीय लेनदेन हत्या का कारण है."- श्रीधर, डीसीपी मलकाजगिरी
इसे भी पढ़ेंः