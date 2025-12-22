'भारत और श्रीलंका के मछुआरे भाई जैसे', ईलम तमिल शरणार्थी को लेकर क्या बोले मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप
श्रीलंका के मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप ने श्रीलंका,तमिलनाडु मछुआरों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बातचीत करने का इंतजाम कर रहे हैं.
Published : December 22, 2025 at 2:25 PM IST
चेन्नई: श्रीलंका के मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप इन दिनों तमिलनाडु के आधिकारिक दौरे पर है. इस क्रम में उन्होंने कहा कि, श्रीलंका सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो युद्ध की वजह से रिफ्यूजी बनकर चले गए थे.
रविवार को सुंदरलिंगम प्रदीप चेन्नई के नुंगमबक्कम में श्रीलंकाई हाई कमीशन में पत्रकारों से मुलाकात की. पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने मछुआरों की समस्या, भारतीय मूल के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में मदद और साइक्लोन दितवाह से हुए नुकसान सहित मुद्दों पर विस्तार से बात की.
मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप ने कहा कि, जब श्रीलंका पिछले साल अपने आर्थिक संकट से उबर रहा था उसी समय साइक्लोन दितवाह के कारण देश को फिर से काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि, 77 साल के भ्रष्ट शासन के कारण श्रीलंका रसातल में चला गया था. ऐसे में 'नेशनल पीपुल पावर गठबंधन की सरकार ने डेढ़ साल पहले सत्ता संभाली और देश को उस स्थिति से बचाया.
श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि, इस आपदा के दौरान भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भाइयों की तरह हमारी मदद की. वे खुद तमिलनाडु के नेताओं से मिला और उन्हें धन्यवाद दिया जिन्होंने श्रीलंका की मदद की. इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के विपक्ष के नेता का शुक्रिया अदा किया.
मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप ने कहा कि, श्रीलंका साइक्लोन दितवाह से अब पूरी तरह से उबर रहा है. उन्होंने कहा कि, साइक्लोन की वजह से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लापता है.
उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपदा के समय मददगार रहे हैं. कोरोना महामारी से लेकर मौजूदा साइक्लोन दितवाह आपदा तक, उन्होंने (तमिलनाड के मुख्यमंत्री) राहत सामग्री दी है. उन्होंने कहा कि, श्रीलंका के मध्य पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग भारतीय मूल के हैं. वे साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे.
श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई राहत उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी. तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा है कि वह इन लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं देगी और भारतीय मूल के छात्रों की हायर एजुकेशन में मदद करेगी.
मछुआरों का मुद्दा
उन्होंने कहा कि, भारत और श्रीलंका के मछुआरे भी भाई जैसे हैं. यह समस्या तमिलनाडु के मछुआरों और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के मछुआरों के बीच होती है. दोनों तरफ के लोग तमिल बोलते हैं. हम मछुआरों के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हैं. यह दो देशों के बीच की समस्या नहीं है. यह भाइयों के बीच की समस्या है.
उन्होंने कहा कि, श्रीलंका और भारत दोनों सरकारें समुद्री सीमा पार करने वाले मछुआरों को गिरफ्तार करती हैं. उन्होंने कहा कि, वे श्रीलंका में कैद मछुआरों की रिहाई पर भी बात कर रहे हैं. हम श्रीलंका-तमिलनाडु के मछुआरों के मुद्दे का पक्का हल निकालने के लिए बातचीत करने का भी प्लान बना रहे हैं.
ईलम तमिल शरणार्थी
उन्होंने कच्चतीवू के बारे में कहा कि, यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर का मुद्दा है. वे उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते है. श्रीलंका से ईलम तमिल शरणार्थी के तौर पर कई देशों में गए हैं. उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु के लोगों ने तमिलनाडु आए लोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं दी हैं. मंत्री ने कहा कि, कई श्रीलंकाई तमिल अब ग्रेजुएट हैं. हालांकि, नागरिकता न होने की वजह से उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है. दोनों सरकारें उनके लिए मौके बनाने के लिए बातचीत करेंगी.
मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप ने कहा कि, श्रीलंका सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो युद्ध की वजह से रिफ्यूजी बनकर चले गए थे. वे उनके देश के प्रतिनिधि हैं और वे उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं देंगे. उन्होंने कहा कि, श्रीलंका में युद्ध खत्म होने के बाद, अब देश के सभी हिस्सों में घूमना मुमकिन है. इसलिए, जो लोग श्रीलंका में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और टूरिस्ट हैं, उन्हें आकर इसका अनुभव करना चाहिए.
मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप ने कहा, हर साल श्रीलंका से 10,000 से 15,000 लोग सबरीमला की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं. यह तीर्थ यात्रा पिछले 50 सालों से हो रही है. इस साल, श्रीलंका सरकार ने सबरीमला तीर्थ यात्रा को पवित्र तीर्थ यात्रा घोषित किया है. इसे याद में, श्रीलंका सरकार 27 दिसंबर को एक पोस्टेज स्टैम्प जारी करेगी.
