केदारनाथ रूप छड़ विवाद में आया नया मोड़, 2016 में ही बदली थी परंपरा, रावल ने बताया क्या कहता है धर्म

देहरादून (उत्तराखंड): केदारनाथ धाम के रूप छड़ को महाराष्ट्र ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. सामने आए दस्तावेजों से पता चला है कि जिस परंपरा के टूटने की बात कही जा रही थी, उसमें बदलाव 2016 में ही किया जा चुका था. जिस पर केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति साफ करने की कोशिश की है. वहीं बदरी केदार मंदिर समिति ने बताया कि नांदेड़ ( महाराष्ट्र) में आयोजित शिव कथा तथा विश्व शांति यज्ञ धार्मिक समारोह में भी रावल भीमाशंकर लिंग मुकुट और रूप छड़ी के साथ शामिल हुए. वर्तमान में भीमाशंकर लिंग ही केदारनाथ धाम के रावल हैं, इसलिए वह धार्मिक परंपराओं के तहत इन प्रतीकों के साथ कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए. बीकेटीसी ने कहा कि कार्यक्रम के बाद उनके द्वारा मुकुट और रूप छड़ी को सुरक्षित रूप से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के कार्यालय में जमा कर दिया गया है.

केदारनाथ धाम के धार्मिक प्रतीक रूप छड़ को महाराष्ट्र ले जाने को लेकर उठे विवाद में अब नया तथ्य सामने आया है. हाल ही में इस मामले में साल 2016 का एक आदेश सामने आया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस परंपरा के टूटने का आरोप लगाया जा रहा था, उसमें बदलाव पहले ही किया जा चुका था. दरअसल, कुछ दिन पहले केदारनाथ मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक रूप छड़ को एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र ले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इस मामले में कुछ लोगों ने इसे परंपरा के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया था. कहा गया था कि साल 2000 के बाद से ऐसी परंपरा नहीं रही और रूप छड़ को धाम से बाहर ले जाना नियमों के विरुद्ध है.

बीकेटीसी द्वारा जारी पत्र (PHOTO- बीकेटीसी प्रशासन)

लेकिन अब सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक, साल 2016 में जारी एक आदेश में इस व्यवस्था में बदलाव किया गया था. इससे यह संकेत मिलता है कि रूपछड़ को विशेष परिस्थितियों में धाम से बाहर ले जाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी. इस बीच केदारनाथ धाम के रावल का भी बयान सामने आया है. मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंग के अनुसार, धार्मिक परंपराओं के अनुसार रावल के कुछ विशेष आभूषण और प्रतीक होते हैं, जिनका उपयोग धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता है.