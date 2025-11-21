ETV Bharat / bharat

करारी हार के बाद कैसा है लालू यादव के गांव फुलवरिया का माहौल, ग्रामीणों ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल

चुनाव परिणाम आने के बाद से लालू यादव के गांव फुलवरिया में सन्नाटा है और लोग मायूस हैं. हालांकि उन्हें अभी भी काफी उम्मीदें हैं.

लालू प्रसाद यादव का गांव फुलवरिया (LALU YADAV)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 3:49 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: अटल बिहारी पांडे

गोपालगंज: 14 नवंबर (विधानसभा चुनाव परिणाम) का दिन नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया तो लालू यादव के गांव फुलवरिया में मायूसी छायी रही. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर महागठबंधन की स्थिति ऐसी क्यों हो गई. ईटीवी भारत की टीम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गांव गोपालगंज के फुलवरिया पहुंची और लोगों से बात की. ग्रामीणों में चुनाव परिणाम को लेकर नाराजगी है और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं.

लालू के गांव फुलवरिया पहुंचा ETV Bharat: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पैतृक गांव फुलवरिया के लोगों में अब भी पार्टी और परिवार को लेकर काफी उम्मीद और भरोसा है. हालांकि एनडीए की लहर से उन्हें झटका भी लगा है. वहीं पार्टी की हार और परिवार में कथित मतभेदों की खबरों के बाद उनका मनोबल कमजोर हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है. ग्रामीण मानते हैं कि पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और परिवार एकजुट होगा.

लालू प्रसाद यादव के पैतृक गांव फुलवरिया से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

फुलवरिया के ग्रामीणों ने क्या कहा?: दरअसल यह गांव आरजेडी के लिए पारंपरिक रूप से एक मजबूत जनाधार रहा है. ग्रामीण अभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हैं. फुलवरिया के अधिकांश लोगों का मानना है कि आरजेडी की हार एक दिन जीत में बदलेगी. साथ ही उन्होंने हार का ठीकरा एनडीए और चुनाव आयोग पर फोड़ा है.

ईटीवी भारत GFX (LALU YADAV)

"किसी के घर में भी मनमुटाव होता है. सब ठीक हो जाएगा. भइया भी एक होंगे, हमलोगों को पूरा यकीन है."- मुकेश गुप्ता, ग्रामीण, फुलवरिया

"तेजस्वी को वोट मिला है. नीतीश और मोदी ने हराया है. वोट चोरी हुआ है. वोट फेंक कर खाली बक्सा रख दिया गया है. बेटी अलग नहीं हुई है न बेटा अलग हुआ है. मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं."- कांति देवी, ग्रामीण, फुलवरिया

इलेक्शन कमीशन से नाराजगी: फुलवरिया निवासी गुलाम रसूल कप्तान कहते हैं कि हम जदयू और भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे थे. यह जीत इलेक्शन कमीशन की है न कि एनडीए की है. इलेक्शन कमीशन ने बीच चुनाव में पैसा बंटवाया. अगर हमारे और आपके जेब में 10 हजार से ज्यादा रुपया हो तो पुलिस निकाल लेती थी. लेकिन चुनाव के बीच में लोगों के खाते में पैसा भेजा गया, इसपर आयोग चुप है.

लालू और तेजस्वी (ETV Bharat)

"यह चुनाव लोकतंत्र की चोरी है. लोकतंत्र की हत्या है. परिवार में कोई नाराजगी नहीं है. भाई-बहन माता-पिता का रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता है. आज नहीं तो कल सब एक होंगे. आरजेडी की सरकार आएगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है."- गुलाम रसूल कप्तान ,फुलवरिया निवासी

पिता लालू के साथ रोहिणी (ETV Bharat)

लालू के साथ समर्थन और विश्वास: जिले के फुलवरिया गांव में 11 जून 1948 को जन्मे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी संघर्ष के बाद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. लालू प्रसाद का पैतृक गांव फुलवरिया हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा है और एक बार फिर इस फुलवरिया की चर्चा तेज हो गई है. फुलवरिया के लोग लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रही टूट को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं, लेकिन उनका समर्थन और विश्वास अभी भी लालू परिवार के साथ जुड़ा हुआ है.

'बीजेपी से आरजेडी को कहीं ज्यादा वोट': राकेश कुमार बताते हैं कि बीजेपी से आरजेडी को कहीं ज्यादा वोट मिला है. कुछ न कुछ तो किया गया है. लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वह ठीक है. लालू को गरीबों का मसीहा और गुदड़ी का लाल कहा जाता है. वह समाज के पक्ष में फैसला लेते हैं. हर परिवार में खटपट होता है, कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाता है.

"विपक्ष का काम सवाल करना है इसलिए तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विधानसभा में ललकारेंगे."- राकेश कुमार, स्थानीय

"ज्यादा दिन तक चोरी नहीं चलेगा. सरकार के पास पैसा बल है लेकिन बुद्धि इधर है. वोट चोरी हुई है. आखिर आरजेडी को 25 सीट ही कैसे आया है. परिवार में झंझट होता है. रोहिणी वापस आ जाएंगी."- शत्रुघ्न यादव, ग्रामीण, फुलवरिया

लालू, राबड़ी और तेजस्वी की तस्वीर (ETV Bharat)

"परिवार में खटपट होता है. फिर सब मिल जाते हैं. हमें पूरी उम्मीद है. आरजेडी ने हमारे गांव में काफी काम कराया है. किसी चीज की कोई कमी होने नहीं है."- स्थानीय महिला

'परिवार में छोटा-मोटा मतभेद': कई ग्रामीण, परिवार के सदस्यों के बीच चल रही कथित अनबन को अंदरूनी बात या छोटा-मोटा मतभेद बताते हैं. उनका मानना है कि जब जरूरत पड़ेगी, तो परिवार एक बार फिर एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा. वे इस टूट को पार्टी की बड़ी कमज़ोरी मानने से इंकार करते हैं और इसे विरोधियों द्वारा फैलाया गया भ्रम समझते हैं.

11 जून 1948 को फुलवरिया में लालू का जन्म (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कहां हुई चूक: कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी की हार के कई कारण हैं, जिनमें सीटों का बंटवारा और ज़मीनी स्तर पर रणनीति में चूक शामिल हो सकती है. हालांकि, लालू यादव के प्रति उनकी निष्ठा बरकरार है और वे मानते हैं कि राजद फिर से मज़बूत होगी. कुल मिलाकर, फुलवरिया के लोग लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना गर्व मानते हैं.

चुनाव में महागठबंधन की हार (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने गांव का कायाकल्प किया है. लालू ने कभी मिनी सचिवालय बनाने का सपना मन में संजोया था. गांव के लोगों को दूसरे जगह किसी भी काम के लिए ना जाना पड़े उसको लेकर उन्होंने गांव में ही हर सुविधा बहाल करायी. रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, हेलीपैड, थाना अस्पताल के अलावा रेलवे स्टेशन जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, सारी व्यवस्थाएं बहाल की.

लालू का फुलवरिया गांव (ETV Bharat)

रोहिणी आचार्य का गंभीर आरोप: बीते दिनों लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से दूरी बनाने का ऐलान करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम में हार को लेकर सवाल पूछने पर उन्हें अपमानित किया गया और मारने के लिए चप्पल उठाया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि रोहिणी जैसी बेटी किसी घर में न हो. मैंने पिता को गंदी किडनी दी. इस हमले के बाद तेजस्वी यादव पर एनडीए ने चौतरफा हमला कर दिया जो आजतक जारी है.

तेजप्रताप को लेकर विवाद: लालू परिवार से तेजप्रताप ने भी काफी समय से दूरी बना रखी है और अगल पार्टी बनाकर इसबार चुनावी मैदान में थे. तेजप्रताप की जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन एनडीए के कई नेताओं के मन में तेजप्रताप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है. यह राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन लालू और तेजस्वी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है.

महागठबंधन की करारी हार: 2025 के चुनाव में महागठबंधन ने 35 सीटों पर कब्जा किया है. आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआईएम को 1, सीपीआईएमएल को दो, आईआईपी को 1, बसपा को 1 और एआएमआईएम को 5 सीटें गई हैं. वहीं एनडीए के खाते में 202 सीटें आई, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम पार्टी 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण (6 नवंबर) में गोपालगंज की छह विधानसभा सीटों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ पर चुनाव हुए थे. 2020 के चुनाव में 6 में से चार सीटें NDA के खाते में गई थीं, जबकि दो राजद के पास गई थीं. वहीं 2025 में एनडीए ने क्लिन स्वीप किया है. लोकसभा चुनावों में भी यहां एनडीए का दबदबा रहा है.

