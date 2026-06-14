RE-NEET UG Exam 2026: NTA ने जारी किया एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड
NTA की ओर से कहा गया है कि छात्र एडमिट कार्ड और सूचना बुलेटिन में दिए गए नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें. पढ़ें खबर..
Published : June 14, 2026 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: RE-NEET UG Exam 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 21 जून (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी.
वेबसाइट से करें डाउनलोड: NTA के अनुसार, छात्र अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश दिए गए हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.
परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश: एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले छात्र एडमिट कार्ड और सूचना बुलेटिन में दिए गए नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना और जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा.
दिक्कत होने पर यहां करें संपर्क: अगर किसी छात्र को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो वह NTA की हेल्पलाइन 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ई-मेल भेजकर भी मदद ली जा सकती है. परीक्षा में अब केवल एक सप्ताह का समय बचा है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय में घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें और एडमिट कार्ड सहित सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
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