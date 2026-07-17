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NEET में सैनिक के बेटे गौरव ने किया कमाल, 705 अंक AIR 9 लाकर बने टॉपर.. दिल्ली एम्स से करेगा MBBS

अलवर के गौरव सिंह ने नीट यूजी में 705 अंक और ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल कर दिल्ली एम्स में दाखिले का सपना पूरा किया.

नीट यूजी में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर गौरव सिंह
नीट यूजी में 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर गौरव सिंह (फोटो सोर्स- एलन कोचिंग और उनके पेरेंट्स)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 8:05 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:15 AM IST

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कोटा : देश की कोचिंग राजधानी कहे जाने वाले कोटा से एक बार फिर सफलता की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो देश के लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी. मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) के जारी हुए परिणामों में कोटा में रहकर तैयारी कर रहे गौरव सिंह ने कामयाबी का परचम लहराया है. गौरव ने इस कठिन परीक्षा में 720 में से 705 अंक अर्जित कर ऑल इंडिया 9वीं रैंक (AIR 9) हासिल की है. मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले की मुंडावर तहसील के गादूवास गांव के रहने वाले गौरव पिछले 7 वर्षों से कोटा में ही अपनी स्कूलिंग और कोचिंग कर रहे थे. अब गौरव का देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान, दिल्ली एम्स (AIIMS Delhi) से एमबीबीएस करने का सपना सच होने जा रहा है.

गौरव का कहना है कि उनकी बड़ी बहन अनुजा भी एमबीबीएस कर रही है. उसी के नक्शे कदम पर वे चलने के लिए आगे बढ़े थे. उनकी बहन ने कोटा आकर कोचिंग शुरु कर दी थी. बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए उनकी मां सीमा देवी भी अपने बच्चों के साथ कोटा शिफ्ट हो गईं. करीब 7 साल से वह कोटा में एक कोचिंग में ही पढ़ाई कर रहे हैं. गौरव सिंह का कहना है कि वह मोबाइल का उपयोग कम करते थे. उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लेकिन केवल पढ़ाई में ही उसका उपयोग करते थे. वे किसी भी तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फोन का मिसयूज नहीं करते थे. पढ़ाई के बाद कुछ समय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया करते थे. रीक्रिएशन के लिए केवल इतना ही करता था. गौरव का कहना है कि उनके कक्ष 10 में 92 और 12वीं में 90 प्रतिशत अंक थे. पिता से उन्होंने हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सीखा. इसे ही मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला. मुझे काफी समय से लगने लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स मेरे टेस्ट में आ रहे थे. इसीलिए मैंने लक्ष्य बनाया कि दिल्ली एम्स से ही एमबीबीएस करना है. इसमें सफल भी हुआ हूं. अब मेरी अच्छी रैंक बन गई है और मेरा दिल्ली एम्स में एडमिशन भी हो जाएगा.

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परिवार के साथ गौरव
परिवार के साथ गौरव (फोटो सोर्स- एलन कोचिंग और उनके पेरेंट्स)

गलतियों को सुधारना सबसे जरूरी, दिन में 13 घंटे पढाई : गौरव सिंह ने बताया है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट गलतियों का एनालिसिस करने का है. कोटा कोचिंग टेस्ट के लिए जाना जाता है और यहां पर हर टेस्ट का एनालिसिस भी स्टूडेंट करते हैं. मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में शामिल रहा हूं. अपने एनालिसिस में यह देखा था कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, जिससे मेरे मार्क्स कट रहे हैं. इसी के बाद में उनमें सुधार करता था. यही मेरी सफलता की कुंजी रही है. क्लासरूम में करीब 6 घंटे को पढ़ाई करता था. इसके अलावा 7 से 8 घंटे वक्त खुद भी पढ़ाई कर लेता था. करीब 13 घंटे वे पढाई करते थे. इसके लिए अपना पूरा शेड्यूल बनाया हुआ था. जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे.

गौरव ने बताया कि उनके पिता राजेश सिंह वर्तमान में भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर पश्चिम बंगाल में तैनात हैं. गौरव अपनी सफलता का बड़ा श्रेय अपने पिता से मिले जीवन मूल्यों को देते हैं। उन्होंने कहा, "मैंने अपने पापा से कड़ी मेहनत, निरंतरता (कंसिस्टेंसी) और अनुशासन सीखा है. इसी फौजी अनुशासन को मैंने अपनी पढ़ाई में भी उतारा. रोजाना क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था, उसे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना और घर आकर उसका तुरंत रिवीजन करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा था. मेरे पिता मेरा लगातार हौसला बढ़ाते थे और मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते थे. अब मुझे काफी खुशी हो रही है कि बहन की सफलता के बाद मुझे भी सफलता मिली है. अब मैं एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करूंगा.

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अपने परिवार के साथ नीट टॉपर टॉपर गौरव सिंह
अपने परिवार के साथ नीट टॉपर टॉपर गौरव सिंह (फोटो सोर्स- एलन कोचिंग और उनके पेरेंट्स)

एमबीबीएस कर रही बहन बनी गाइड : गौरव सिंह ने बताया कि उनकी मां सीमा उनके साथ ही रहती थी. वे गृहणी होने के साथ-साथ पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी. गौरव का कहना है की बड़ी बहन ने 2023 में नीट यूजी क्रैक कर ली थी. इसके बाद वह अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है. बहन अनुज छुट्टी में आने पर पूरा गाइड करती थी, इसके अलावा फोन पर भी संपर्क में रहकर गाइडेंस देती थी. मैं छोटी क्लास में था, तब भी बड़ी बहिनी मेरे को गाइड करती थी. उन्होंने हर मोर्चे पर मेरी मदद की है और पढ़ाई में खासकर उनका सबसे ज्यादा योगदान है.

Last Updated : July 17, 2026 at 8:15 AM IST

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