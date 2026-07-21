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Inspiring - अब चमकेगा 'सूरज', एमबीबीएस के लिए नीट क्लियर किया, मजबूरी में बनना पड़ा था पुताई मजदूर

पुताई मजदूर सूरज सैनी भी एमबीबीएस क्रैक कर चुका है. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते बूंदी जिले के कापरेन निवासी सूरज ने पुताई का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसका एडमिशन कोटा में 'शिक्षा संबल' के तहत हुआ और कोचिंग में पढ़ाई कर पहले ही साल में उसने नीट को क्रैक किया है. अब अच्छी रैंक लेकर आया है, जिसके बदौलत सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. सूरज के नीट स्कोर की बात करें तो उसने कुल 583 अंक प्राप्त किए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ऑल इंडिया जनरल रैंक 16,569 है, जबकि ओबीसी कैटेगरी में सूरज ने 7800 वीं रैंक हासिल की है. सूरज का कुल स्कोर 99.1593559 पर्सेन्टाइल रहा है.

कोटा : मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी' (NEET UG) के रिजल्ट में राजस्थान के बूंदी जिले के छोटे से कस्बे कापरेन के रहने वाले सूरज सैनी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सफलता का परचम फहराया है. कल तक जिसके हाथों में दीवारों पर सफेदी करने वाला पुताई का ब्रश हुआ करता था, अब वही हाथ मरीजों का इलाज करते नजर आएंगे. सूरज अपने पूरे परिवार में डॉक्टर बनने वाले पहले सदस्य बनने जा रहे हैं. उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अपनी बेहतरीन रैंक के बदौलत आसानी से सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा.

​'शिक्षा संबल' बना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट : सूरज की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनका 'शिक्षा संबल' कार्यक्रम के तहत हुआ. सूरज का कहना है, "शिक्षा संबल मेरे जीवन का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. अगर यह कार्यक्रम नहीं होता तो मैं कभी कोटा आकर इतने बड़े संस्थान में नीट की तैयारी करने का सोच भी नहीं सकता था. मेरे परिवार के पास न तो कोचिंग की फीस देने के पैसे थे और न ही कोटा में रहने-खाने का खर्च उठाने की सामर्थ्य थी. ​इस योजना के तहत एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास और एलन कोचिंग संस्थान द्वारा सूरज को पूरी तरह नि:शुल्क कोचिंग, रहने के लिए हॉस्टल और भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. कोटा में बेहतरीन और अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन मिलने से सूरज की प्रतिभा को सही दिशा मिली और उन्होंने पहले ही झटके में नीट परीक्षा को क्रैक कर दिया.

एलन के निदेशक व एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास के ट्रस्टी नवीन माहेश्वरी ने कहा कि शिक्षा संबल कार्यक्रम के तहत एलन में नीट की नि:शुल्क तैयारी के साथ नि:शुल्क भोजन व आवास की सुविधा दी गई. बच्चों का करियर बनाना लक्ष्य है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सुविधाओं के अभाव में पिछड़ने वाले हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को संबल दे रहे है. इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं.

बचपन में सोचा था डॉक्टर बनने का : सूरज का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था. पढ़ाई में वे शुरुआत से ही मेधावी रहे हैं. सूरज ने 10वीं कक्षा में 87 प्रतिशत और 12वीं में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. बायोलॉजी सूरज सबसे पसंदीदा विषय रहा. हालांकि, जैसे-जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, परिवार के आर्थिक हालात सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आने लगे. घर का खर्च उठाने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सूरज ने छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई के साथ-साथ पुताई का काम संभाल लिया. छुट्टियों और पढ़ाई के बाद मिलने वाले खाली समय में वे दूसरों के घरों में सफेदी व पुताई का काम करते थे, ताकि मां की आर्थिक मदद की जा सके.

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दूसरी ओर उसकी मां घीसी बाई और छोटी बहन गरिमा खेतों में मजदूरी कर घर की जिम्मेदारियां निभाती रहीं. सूरज का कहना है कि हालातों से समझौता करने के बजाय उनका सामना करना चुना. परिवार की जिम्मेदारियां संभाली. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसकी छोटी बहन गरिमा को गांव में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलने और आर्थिक तंगी के कारण 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी. गरिमा भी अपनी मां के साथ खेतों में मजदूरी करने के लिए जाने लगी. सूरज ने बताया कि पैसे के अभाव में मेरी बहन गरिमा की पढ़ाई छूट गई थी. सूरज अपनी छोटी बहन गरिमा का दाखिला दोबारा स्कूल में करवाकर उसकी पढ़ाई शुरू करवाना है, ताकि वह भी अपने सपनों को पूरा कर सके.