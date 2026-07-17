ETV Bharat / bharat

Re NEET UG 2026 Result: जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने AIR-3 हासिल कर किया टॉप, बोले-अनुशासन और टेस्ट प्रैक्टिस से मिली सफलता

उपलक्ष्य गोयल ने AIR-3 हासिल कर किया टॉप ( फोटो सोर्स-कोचिंग इंस्टिट्यूट )