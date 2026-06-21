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RE-NEET UG Paper Analysis: सब्जेक्ट नॉलेज एनालिसिस एबिलिटी व रीजनिंग का हुआ टेस्ट, फिजिक्स से फॉर्मूला व फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गायब

परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रविवार को दोबारा आयोजित हुई. इस री-नीट यूजी 2026 का प्रश्नपत्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी-2020) के मापदंडों के अनुरूप स्तरीय रहा. फिजिक्स से फॉर्मूला और फेक्ट आधारित प्रश्न गायब रहे. केमिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि क्वेश्चन पेपर ने स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट नॉलेज की जमकर परीक्षा ली है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स की एनालिसिस एबिलिटी को भी टेस्ट परीक्षा में किया गया है. स्टूडेंट से रिजनिंग वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं. इस साल पहले आयोजित हो चुके नीट यूजी के प्रश्न पत्र से यह थोड़ा कठिन था. बायोलॉजी के अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी रहे हैं. सॉल्व करने में विद्यार्थियों को अधिक परेशानी भी नहीं हुई. ऐसे में रैंक फिजिक्स-कैमेस्ट्री से तय होगी. पेपर के कठिन होने के चलते हल करने में विद्यार्थियों को दिए गए अतिरिक्त 15-मिनट का फायदा मिला है. फिजिक्स व केमिस्ट्री के प्रश्नपत्र में पूछे गए गणना आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नपत्र में पहली बार दिए गए 2 अतिरिक्त रफ पेजों की भी भूमिका रही. पढ़ें : NEET-UG-Re-Exam: परीक्षा खत्म, देश-विदेश के 5,440 सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा फिजिक्स के क्वेश्चन में मिल सकता है बोनस : निजी कॅरियर इंस्टीट्यूट कोटा के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि फिजिक्स व कैमेस्ट्री का पेपर कन्सेपच्युअल था. कुछ सवाल लेंदी और ट्रिकी भी थे. पेपर 4 कोड में पूछे गए, ये कोड 50-60-70-60 रहे. फिजिक्स में पेपर कोड-50 के प्रश्न-26 में यूनिट डायमेंशन एक प्रश्न दिए गए विकल्पों में उत्तर शामिल नहीं है. ऐसे में इसमें बोनस अंक मिलने की संभावना बन सकती है. निजी कोचिंग के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि यह पेपर केवल रटने या याद रखने का नहीं, बल्कि वास्तविक समझ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और परीक्षा रणनीति को परखा. औसत छात्रों के लिए यह संतुलित, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए स्कोर करने के मौके वाला था. एनसीईआरटी पर मजबूत पकड़, कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ और समय प्रबंधन बेहतर था, उन्हें इस परीक्षा में स्पष्ट बढ़त मिलने की संभावना है. फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, हीट व थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए कठिन प्रश्न : फिजिक्स में मॉडर्न-फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कठिन व ऊंचे लेवल के प्रश्न पूछे गए. सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जेनर डायोड को सीरीज कनेक्शन में देख स्टूडेंट चौंक गए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेंपरेचर कॉएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से संबंधित एक मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन भी मेरीटोरियस विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.