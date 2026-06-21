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RE-NEET UG Paper Analysis: सब्जेक्ट नॉलेज एनालिसिस एबिलिटी व रीजनिंग का हुआ टेस्ट, फिजिक्स से फॉर्मूला व फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गायब

री-नीट यूजी 2026 का प्रश्नपत्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी-2020) के मापदंडों के अनुरूप स्तरीय यानी कठिन ही रहा.

RE NEET UG Paper Analysis
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 7:40 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 8:32 PM IST

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कोटा: देश की एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रविवार को दोबारा आयोजित हुई. इस री-नीट यूजी 2026 का प्रश्नपत्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी-2020) के मापदंडों के अनुरूप स्तरीय रहा. फिजिक्स से फॉर्मूला और फेक्ट आधारित प्रश्न गायब रहे. केमिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि क्वेश्चन पेपर ने स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट नॉलेज की जमकर परीक्षा ली है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स की एनालिसिस एबिलिटी को भी टेस्ट परीक्षा में किया गया है. स्टूडेंट से रिजनिंग वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं. इस साल पहले आयोजित हो चुके नीट यूजी के प्रश्न पत्र से यह थोड़ा कठिन था. बायोलॉजी के अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी रहे हैं. सॉल्व करने में विद्यार्थियों को अधिक परेशानी भी नहीं हुई.

ऐसे में रैंक फिजिक्स-कैमेस्ट्री से तय होगी. पेपर के कठिन होने के चलते हल करने में विद्यार्थियों को दिए गए अतिरिक्त 15-मिनट का फायदा मिला है. फिजिक्स व केमिस्ट्री के प्रश्नपत्र में पूछे गए गणना आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नपत्र में पहली बार दिए गए 2 अतिरिक्त रफ पेजों की भी भूमिका रही.

पढ़ें : NEET-UG-Re-Exam: परीक्षा खत्म, देश-विदेश के 5,440 सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा

फिजिक्स के क्वेश्चन में मिल सकता है बोनस : निजी कॅरियर इंस्टीट्यूट कोटा के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि फिजिक्स व कैमेस्ट्री का पेपर कन्सेपच्युअल था. कुछ सवाल लेंदी और ट्रिकी भी थे. पेपर 4 कोड में पूछे गए, ये कोड 50-60-70-60 रहे. फिजिक्स में पेपर कोड-50 के प्रश्न-26 में यूनिट डायमेंशन एक प्रश्न दिए गए विकल्पों में उत्तर शामिल नहीं है. ऐसे में इसमें बोनस अंक मिलने की संभावना बन सकती है.

निजी कोचिंग के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि यह पेपर केवल रटने या याद रखने का नहीं, बल्कि वास्तविक समझ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और परीक्षा रणनीति को परखा. औसत छात्रों के लिए यह संतुलित, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए स्कोर करने के मौके वाला था. एनसीईआरटी पर मजबूत पकड़, कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ और समय प्रबंधन बेहतर था, उन्हें इस परीक्षा में स्पष्ट बढ़त मिलने की संभावना है.

फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, हीट व थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए कठिन प्रश्न : फिजिक्स में मॉडर्न-फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कठिन व ऊंचे लेवल के प्रश्न पूछे गए. सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जेनर डायोड को सीरीज कनेक्शन में देख स्टूडेंट चौंक गए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेंपरेचर कॉएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से संबंधित एक मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन भी मेरीटोरियस विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

कई न्यूमेरिकल सीधे फॉर्मूला आधारित नहीं थे, बल्कि उनमें कॉन्सेप्ट के व्यावहारिक उपयोग की समझ जरूरी थी. यही कारण रहा कि फिजिक्स ने सबसे अधिक समय लिया और कई छात्रों के लिए यह निर्णायक सेक्शन साबित हो सकता है. मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिहेवियर एंड करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स से संबंधित प्रश्न भी स्तरीय रहे. यहां तक कि यूनिट्स एंड डाइमेंशंस से भी नॉर्मली पूछे जाने वाले प्रश्नों से हटकर प्रश्न पूछा गया. साफ तौर पर फिजिक्स का पेपर स्तरीय व संतुलित भी. यह स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर 720 में से 720 लाने पर बाधा बनेंगे.

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केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक तीनों से आए स्टेटमेंट क्वेश्चन : केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक तीनों ही भागों से स्टेटमेंट बेस्ड या कालम मैचिंग प्रश्न पूछें गए. फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स व इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री से संबंधित ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं. इनॉर्गेनिक केमेस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व डी-ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित प्रश्नों का दबदबा रहा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से संबंधित ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते रहे, लेकिन री-नीट यूजी 2026 में यहां से भी मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए. कैमेस्ट्री में फिजिकल कैमेस्ट्री का पेपर टफ आया, सवाल डीप, केलकुलेटिव और काॅनसेप्चुअली टफ रहे. ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक कैमेस्ट्री के सवाल भी 3 मई के पेपर की तुलना में टफ रहे.

बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड थे क्वेश्चन : बायोलॉजी में पूछे गए 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे हैं. स्टूडेंट को इन क्वेश्चन में करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई है. बायोलॉजी इस बार भी सबसे स्कोरिंग विषय रही. ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए.

अधिकांश प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से जुड़े थे, जबकि कुछ प्रश्नों में कॉन्सेप्ट की गहराई और डायग्राम आधारित समझ की भी आवश्यकता रही. कक्षा 11 और 12वीं के सिलेबस का वेटेज भी लगभग संतुलित दिखाई दिया. शुरुआती विश्लेषण के अनुसार करीब 48 प्रतिशत प्रश्न कक्षा 11 और 52 प्रतिशत प्रश्न कक्षा 12 के सिलेबस से पूछे गए. बाॅयलोजी का पेपर 3 मई की तुलना में आसान रहा। परीक्षा में 32 मल्टीपल करेक्ट सवाल पूछे गए.

प्लांट मार्फोलाॅजी में सोलेनेसी का एक सवाल ऐसा आया जो एनटीए के सिलेबस में नहीं था. इसके अलावा 3 सवालों के जवाबों के आप्शन्स बहुत कन्फ्यूज करने वाले रहे. कक्षा 11 के 52 और कक्षा 12 के 38 सवाल पूछे गए. टाॅपिक्स से आने वाले सवालों की संख्या बदली गई है. ह्युमन फिजियोलाॅजी में सर्वाधिक 13, प्लांट फिजियोलाॅजी एवं जैनेटिक्स एवं बायोटेक्नोलाॅजी में 11-11 और सेल बाॅयलोजी में 9 सवाल पूछे गए.

Last Updated : June 21, 2026 at 8:32 PM IST

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