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RE-NEET UG 2026 : NTA ने जारी की प्रोविजनल आंसर की, एक प्रश्न ड्रॉप और दूसरे में दो जवाब सही

री-नीट यूजी की प्रोविजनल आंसर की में फिजिक्स में एक प्रश्न ड्रॉप किया गया है. जबकि एक प्रश्न के दो विकल्प ठीक बताए गए हैं.

RE NEET UG 2026
परीक्षा देने के लिए कतार में लगे स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 9:39 PM IST

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कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित की थी. इसके समापन के चार दिन बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है, जिसे विद्यार्थी स्पेशल टेस्टिंग एजेंसी के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम देने वाले 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रोविजनल उत्तरतालिकाएं जारी की है. इसमें फिजिक्स विषय में एक प्रश्न ड्रॉप किया गया है. जबकि एक प्रश्न के दो विकल्प ठीक बताए गए हैं.

इस प्रोविजनल उत्तरतालिकाओं के अनुसार केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय से कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है. किसी भी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प भी ठीक नहीं है. केमिस्ट्री और बायोलॉजी त्रुटिहीन हैं. हालांकि, 3 में को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरतालिकाएं परीक्षा के तीसरे दिन 6 मई बुधवार को जारी कर दी थी.

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इन फिजिक्स के यह थे दो प्रश्न : देव शर्मा ने बताया कि री-नीट यूजी 2026 के कोड संख्या-80 में फिजिक्स विषय के प्रश्न पत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के करैक्टेरिस्टिक्स से संबंधित प्रश्न संख्या 5 के 2 विकल्प ठीक हैं. इस प्रश्न के विकल्प 1 व 2 दोनों ही सही उत्तर हैं. वहीं, कोड संख्या-80 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स विषय के प्रश्न संख्या-2 को ड्रॉप किया गया है. यह प्रश्न वर्नियर-कैलीपर्स से संबंधित था. इसका कोई भी विकल्प ठीक नहीं था. ऐसी स्थिति में नियमानुसार इसे 'ड्रॉप' किया गया. सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न अंक के अंक आवंटित कर दिए जाएंगे, चाहे विद्यार्थियों ने इसे अटेंप्ट किया हुआ या नहीं.

28 जून तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति : देव शर्मा ने बताया कि एनटीए की जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोविजनल उत्तरतालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी गई है. यह प्रक्रिया 28 जून रविवार तक जारी रहेगी. नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है. विद्यार्थी आगामी 30 जून तक रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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अब आगे क्या होगा, जल्द जारी हो सकता है परिणाम : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 जून तक विद्यार्थियों से आपत्ति मांगी है. इन पर जितनी भी आपत्ति आएगी उन पर एक्सपर्ट की सलाह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी. आपत्तियों को खारिज होना या एक्सेप्ट करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फाइनल आंसर की तैयार करेगी. उस फाइनल आंसर की के आधार पर विद्यार्थियों का परिणाम भी तैयार होगा. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जुलाई के पहले सप्ताह में ही री-नीट यूजी का परिणाम जारी कर देगी. जिससे काउंसलिंग का प्रोसेस लेट नहीं हो.

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