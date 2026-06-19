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RE-NEET UG 2026: नहीं हुआ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो देना होगा अंडरटेकिंग, एंट्री की गाइडलाइन भी की गई जारी

​री-नीट यूजी 2026 के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की है. धार्मिक प्रतीकों और ड्रेस कोड के लिए सख्त नियम तय हैं.

परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते विद्यार्थी
परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते विद्यार्थी (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 8:58 AM IST

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कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून को आयोजित होने जा रही री-नीट यूजी 2026 (RE-NEET UG 2026) परीक्षा में अब महज 3 दिन का समय बचा है. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एनटीए ने गुरुवार रात दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए हैं. इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर विस्तृत गाइडलाइन दी गई है.

एक नोटिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर है, जिसके तहत बताया है कि अगर विद्यार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसे अंडरटेकिंग परीक्षा केंद्र पर ही देनी होगी. दूसरी तरफ परीक्षा में प्रवेश की पूरी गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें यह भी बताया है कि धार्मिक-आस्था के चिन्ह स्टूडेंट पहन कर जा सकेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को एंट्री बंद होने के कुछ समय पहले रिपोर्ट करना होगा और इसकी जानकारी भी देनी होगी.

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एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट की सुरक्षा जांच के दौरान बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन की करवाया जाएगा. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें इक्विपमेंट में खराबी, डाटा का स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित कई अन्य कारण सामने आ सकते हैं, जिनके जरिए बायोमेट्रिक के वेरिफिकेशन में बाधा हो सकती हैं. एनटीए ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यदि किसी छात्र का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसे परीक्षा केंद्र पर ही एक 'अंडरटेकिंग' (घोषणा पत्र) देनी होगी, जिसके बाद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी. इसका फॉर्मेट केंद्र पर ही उपलब्ध रहेगा.

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​परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को इन नियमों का करना होगा पालन :-

  • बारिश का सीजन होने से एडमिट कार्ड, आईडी, फोटो व अंडरटेकिंग को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के पाउच में रखकर ले जा सकेंगे.
  • स्टूडेंट को सलाह दी है की लाइट कलर के कपड़े और स्लिपर पहन कर आए. फुल स्लीव के कपड़ों की जगह हॉफ स्लीव के पहन कर आए. ऊंची हील के फुटवियर या शूज पहनने से बचें.
  • स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकेंगे. विद्यार्थियों को ओएमआर शीट फाइल करने के लिए पेन सेंटर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा.
  • किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं ले जा सकेंगे जिनमें ब्लूटूथ, इयरफोन, मोबाइल, स्मार्ट वॉच शामिल है.
  • विद्यार्थियों को बड़े बटन, बड़े बकल वाली बेल्ट, हैवी ज्वेलरी और मैटेलिक आइटम पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही हैवी ज्वेलरी और मैटेलिक आइटम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • परीक्षार्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह या पोशाक पहनकर आने की अनुमति दी गई है. हालांकि, ऐसे स्टूडेंट्स को सामान्य एंट्री बंद होने से काफी पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और इसकी जानकारी देनी होगी ताकि उनकी गहन जांच की जा सके.

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