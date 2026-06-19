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RE-NEET UG 2026: नहीं हुआ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो देना होगा अंडरटेकिंग, एंट्री की गाइडलाइन भी की गई जारी

परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते विद्यार्थी ( file photo )

कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून को आयोजित होने जा रही री-नीट यूजी 2026 (RE-NEET UG 2026) परीक्षा में अब महज 3 दिन का समय बचा है. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एनटीए ने गुरुवार रात दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए हैं. इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर विस्तृत गाइडलाइन दी गई है. एक नोटिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर है, जिसके तहत बताया है कि अगर विद्यार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसे अंडरटेकिंग परीक्षा केंद्र पर ही देनी होगी. दूसरी तरफ परीक्षा में प्रवेश की पूरी गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें यह भी बताया है कि धार्मिक-आस्था के चिन्ह स्टूडेंट पहन कर जा सकेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को एंट्री बंद होने के कुछ समय पहले रिपोर्ट करना होगा और इसकी जानकारी भी देनी होगी. इसे भी पढ़ें: RE-NEET UG 2026: NTA ने स्टूडेंट्स को भेजे मैसेज, बदल गया परीक्षा केंद्र, एक्सपर्ट ने दी ये सलाह