RE-NEET Exam : एनटीए करे ये काम तो पकड़े जा सकते हैं गड़बड़ी करने वाले, परफेक्ट स्कोर इस साल भी नहीं!
एक्सपर्ट्स के अनुसार, 550 से 565 का स्कोर सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए सुरक्षित हो सकता है.
Published : June 25, 2026 at 11:48 AM IST
कोटा : देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट' (NEET UG 2026) का दोबारा आयोजन (RE-NEET UG) हाल ही में संपन्न हुआ. परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र और शिक्षा विशेषज्ञ दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि इस बार का पेपर काफी कठिन यानी हार्ड था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पेपर साल 2025 के बेहद मुश्किल पेपर से तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन इसी साल 3 मई को आयोजित हुए मुख्य नीट यूजी के मुकाबले काफी ज्यादा कठिन था.
पेपर के इस बदले हुए पैटर्न और कठिनाई स्तर के कारण अब विद्यार्थियों के अनुमानित स्कोर में गिरावट देखी जा रही है. स्थिति यह है कि इस बार परफेक्ट स्कोर (720 में से 720 अंक) एचीव होता नजर नहीं आ रहा है. हालांकि, उन छात्रों के लिए एक राहत की खबर है,जो सरकारी एमबीबीएस सीट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इस बार सरकारी कॉलेजों के लिए सेफ स्कोर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी कम रहने का अनुमान है.
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कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि परफेक्ट स्कोर की बात की जाए तो उनके मुताबिक कोई भी विद्यार्थी इसको नहीं छू पा रहा है. अगर 700 से ज्यादा अंक लाने वाले टॉपर्स की बात करें, तो देश भर में ऐसे छात्रों की संख्या महज 50 से भी कम रहने की उम्मीद है. एक्सपर्ट मिश्रा का अनुमान है कि इस बार री-नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक वन (AIR 1) का स्कोर 710 अंक के आसपास सिमट सकता है. जबकि 690 से 700 अंक के बीच में करीब 200 से कम विद्यार्थी रहेंगे. अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें, तो साल 2025 में राजस्थान के ही रहने वाले महेश कुमार नीट यूजी के टॉपर बने थे. उन्होंने 686 स्कोर किया था . जो उस कठिन परीक्षा का सबसे हाईएस्ट स्कोर था. इस बार पेपर थोड़ा सा 2025 से आसान माना जा सकता है, इस बार चूंकि बायोलॉजी का सेक्शन काफी स्कोरिंग रहा है इसीलिए इसीलिए टॉपर का स्कोर 710 के आसपास जाने की उम्मीद लगाई जा रही है.
2020 में कोटा से बना था परफेक्ट स्कोर का रिकॉर्ड, अब तक 24 कैंडिडेट : एक्सपर्ट मिश्रा के मुताबिक साल 2020 में पहली बार परफेक्ट स्कोर विद्यार्थी ने बनाया था. कोटा से कोचिंग कर रहे शोएब आफताब ने यह रिकॉर्ड हासिल किया था. आफताब ने ऑल इंडिया रैंक वन भी प्राप्त की थी. इसी तरह से दिल्ली की आकांक्षा सिंह के बीच 720 स्कोर था, लेकिन उन्हें एआईआर दो अलॉट की गई थी. टाइ ब्रेकिंग फार्मूले (जिसमें उम्र को प्राथमिकता दी जाती थी) के तहत ऐसा किया गया था. शोएब आफताब को उम्र ज्यादा होने का फायदा मिल गया था. इसके बाद साल 2021 में तीन, 2023 में दो और 2024 में 17 विद्यार्थियों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया था. कुल मिलाकर अब तक 24 विद्यार्थी इस कारनामे को कर चुके हैं, लेकिन 2025 में भी यह नहीं हुआ था और इस साल भी उम्मीद कम है.
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पेपर में गड़बड़ पकड़ने का अच्छा मौका : एक्सपर्ट मिश्रा का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 3 मई को आयोजित हुए नीट यूजी और 21 जून को आयोजित री नीट यूजी दोनों का स्कोर सार्वजनिक करना चाहिए. ऐसे विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, जिनके दोनों पेपरों के स्कोर में 300 से ज्यादा अंकों का अंतर आ रहा हो. मिश्रा का मानना है कि इतनी कठिन प्रतियोगिता और उच्च स्तर की परीक्षा में महज एक महीने के छोटे से अंतराल के भीतर किसी छात्र के स्कोर में 300 अंकों का सुधार होना सामान्य परिस्थितियों में लगभग असंभव सा प्रतीत होता है. इसीलिए इन विद्यार्थियों स्पष्टीकरण भी लिया जा सकता है. यह पेपर में गड़बड़ करने वाले विद्यार्थियों को पकड़ने का एक अच्छा तरीका भी साबित हो सकता है. वहीं जिन विद्यार्थियों के पहले पेपर में 300 अंक आए थे और दूसरे में अचानक से स्कोर बढ़ गया है, ऐसे विद्यार्थी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.
स्टूडेंट के दोनों रिकॉर्ड मिलान से पकड़ आएगी गड़बड़ी : पारिजात मिश्रा के मुताबिक इस बार दो बार परीक्षा आयोजित हुई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड भी पुराना भी है, जिसमें नए पुराने दोनों के अनुसार एनालिसिस कर चेक किया जा सकता है. इन विद्यार्थियों का डाटा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हर तरह की बायोमैट्रिक अटेंडेंस व ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध है. यह एक आसान तरीका गड़बड़ी पकड़ने का है. बड़ी संख्या में विद्यार्थी पकड़ में आ सकते हैं, उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को काफी एनालिसिस करना पड़ेगा और स्पष्टीकरण विद्यार्थियों से मांगा जा सकता है, कुछ विद्यार्थियों के नंबर्स में बढ़ोतरी या कमी अन्य कारण से भी हो सकती है, लेकिन सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं होगा.
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560 का स्कोर दिला सकता है सरकारी एमबीबीएस सीट : मेडिकल की पढ़ाई की चाह रखने वाले सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें सरकारी कॉलेज में सीट किस नंबर पर मिलेगी. इस संबंध में पारिजात मिश्रा ने पिछले सालों के आंकड़ों का हवाला देते हुए इस बार का संभावित कट-ऑफ गणित समझाया है. पारिजात मिश्रा ने बताया कि साल 2025 में मेडिकल काउंसलिंग में 527 अंक पर अंतिम सरकारी एमबीबीएस सीट आवंटित हुई थी. इस पर 26178 रैंक थी जबकि साल 2024 में 652 अंक सरकारी मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रहे थे इस पर 25220 रैंक वाले विद्यार्थी को जनरल कोटा के तहत एमबीबीएस सीट सरकारी कॉलेज में मिल गई थी. जबकि साल 2023 की बात की जाए तो 23562 रैंक पर विद्यार्थी को सीट मिल गई थी. इस पर नीट यूजी का स्कोर 594 था. इस बार उम्मीद की जा रही है कि स्टूडेंट को 550 से 565 के स्कोर के बीच में सरकारी एमबीबीएस सीट मिल जाए. यह बीते साल से 2025 थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन साल 2024 और 2023 से काफी कम रहने वाली है.
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- किस साल में कितने विद्यार्थी लेकर आए थे परफेक्ट स्कोर :-
2020: शोएब आफताब और आकांक्षा सिंह ने पहली बार 720/720 का परफेक्ट स्कोर बनाकर इतिहास रचा था.
- 2021: मृणाल कुटेरी, तन्मय गुप्ता और कार्तिका जी नायर के रूप में 3 कैंडिडेट परफेक्ट स्कोरर रहे. उस समय टाई-ब्रेकिंग क्राइटेरिया न होने से तीनों को संयुक्त रूप से AIR 1 मिली थी.
- 2022: पेपर के उलझाव के कारण कोई भी छात्र परफेक्ट स्कोर नहीं बना सका था.
- 2023: तमिलनाडु के प्रबंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती के रूप में 2 छात्रों ने यह मुकाम पाया.
- 2024: पेपर बेहद आसान होने के कारण पहले 67, फिर 48 और अंत में संशोधनों के बाद 17 विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोरर घोषित किया गया, जिन्हें संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक वन मिली. इनमें मुख्य रूप से मृदुल मान्या आनंद, आयुष नौगरैया, मजिन मंसूर, प्रचिता, आर्यन यादव, तेजस सिंह, देवेश जोशी व इरम काजी और पलंशा अग्रवाल जैसे नाम शामिल थे.
- 2025: पेपर का स्तर इतना कठिन था कि कोई छात्र 700 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और टॉपर महेश कुमार 686 अंकों पर ही सिमट गए थे.
- NEET 2026 : 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी का पेपर आसान बताया गया था, विद्यार्थियों के इसमें परफेक्ट स्कोर भी बना रहे थे, हालांकि यह खुलासा नहीं हो रहा है कि कितने विद्यार्थी इस पर आ सकते थे.
- 2026 (री-नीट): दोबारा आयोजित हुई री नीट यूजी में अभी तक में किसी भी विद्यार्थी के परफेक्ट स्कोर बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर काफी हार्ड था.