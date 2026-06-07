ETV Bharat / bharat

RE-NEET UG 2026: एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) को दोबारा आयोजित किया जा रहा है. इसे री-नीट यूजी (RE-NEET UG) नाम दिया गया है. परीक्षा के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा की एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. विद्यार्थी इन्हें अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में अब दो सप्ताह का समय बचा है. ऐसे में विद्यार्थी तत्काल इन्हें डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड उन्हें परीक्षा के तीन से चार दिन पहले दिया जाएगा. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 22.79 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. ये सभी विद्यार्थी अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन सिर्फ का इंतजार भी कर रहे थे. पहले 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा के पेपर लीक से लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं. इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर तरह की एहतियात बरत रही है. इस एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में विद्यार्थी, किसी प्रकार की परेशानी हो तो ई-मेल neetug2026@nta.ac.in के माध्यम से एनटीए से संपर्क करें. पढ़ें: NEET UG 2026: Refund की अंतिम तिथि 22 जून तक बढ़ी, 6 दिन में महज 13 लाख फीस रिफंड आवेदन, जानें कैसे करें अप्लाई