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RE-NEET UG 2026: एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एनटीए ने दावा किया है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है. कैंडिडेट के लिए निष्पक्ष एवं सुरक्षित एग्जाम करवाया जाएगा.

Students coming out after taking the exam
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
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कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) को दोबारा आयोजित किया जा रहा है. इसे री-नीट यूजी (RE-NEET UG) नाम दिया गया है. परीक्षा के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा की एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. विद्यार्थी इन्हें अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा में अब दो सप्ताह का समय बचा है. ऐसे में विद्यार्थी तत्काल इन्हें डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड उन्हें परीक्षा के तीन से चार दिन पहले दिया जाएगा. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 22.79 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. ये सभी विद्यार्थी अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन सिर्फ का इंतजार भी कर रहे थे. पहले 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा के पेपर लीक से लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं. इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर तरह की एहतियात बरत रही है. इस एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में विद्यार्थी, किसी प्रकार की परेशानी हो तो ई-मेल neetug2026@nta.ac.in के माध्यम से एनटीए से संपर्क करें.

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विद्यार्थियों को सतर्क रहने की सलाह: एनटीए ने कैंडिडेट को सतर्क रहने के लिए भी निर्देशित किया है. जिसमें बताया है कि कुछ सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म नीट यूजी के पेपर लीक होने और बेचने का दावा कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह भी सभी दावे फर्जी हैं. इस तरह की सामग्री ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक गैंग फैला रही है. स्टूडेंट और पेरेंट्स का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं. ये प्रश्न पत्र का फर्जी दावा कर पैसा ऐंठना चाहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है.

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फर्जी जानकारी और भुगतान मांगने वालों पर होगी कार्रवाई: एनटीए का कहना है कि चैनल अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा. इन सब की पहचान कर उनके खिलाफ साइबर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा. जिसमें तत्काल सोशल मीडिया से हटाने होंगे. इसके अलावा इस तरह की फर्जी सामग्री बनाने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी. एनटीए ने दावा किया है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है. कैंडिडेट के लिए निष्पक्ष एवं सुरक्षित एग्जाम करवाया जाएगा. पेरेंट्स और कैंडिडेट इस तरह के मैसेज पर ध्यान नहीं दें और किसी को भुगतान नहीं करें. किसी भी तरह की जानकारी के लिए एनटीए की वेबसाइट पर ही अधिकृत माने.

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