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Re-NEET 2026 : भीलवाड़ा में री-नीट का फर्जी पेपर बेचता युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर चल रहा था खेल

​भीलवाड़ा पुलिस ने 'री-नीट' परीक्षा का फर्जी पेपर ऑनलाइन बेचते हुए 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. वह चूरू का निवासी है.

सोशल मीडिया पर NEET का बोगस पेपर बेचने वाला शातिर अरेस्ट
सोशल मीडिया पर NEET का बोगस पेपर बेचने वाला शातिर अरेस्ट (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 7:47 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 8:04 AM IST

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भीलवाड़ा : शहर में पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET Exam) से जुड़ा एक बड़ा भंडाफोड़ किया है. प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर री-नीट (Re-NEET) का फर्जी और बोगस पेपर ऑनलाइन बेचने के आरोप में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. यह अहम कार्रवाई गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि को अंजाम दी गई.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई : प्रताप नगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि 21 जून को देशभर में नीट परीक्षा का आयोजन होना है. इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) सागर राणा ने जिले में बिना किसी धांधली के निष्पक्ष परीक्षा कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में, एसपी कार्यालय की जिला विशेष शाखा को 'आई-मेक पोर्टल' पर एक बेहद अहम गुप्त सूचना मिली. सूचना यह थी कि कुछ असामाजिक तत्व युवाओं को गुमराह करने के लिए री-नीट का फर्जी पेपर तैयार कर चुके हैं और इसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बेचा जा रहा है.

भीलवाड़ा में Re-NEET परीक्षा से पहले बड़ा भंडाफोड़ (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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पटेल नगर के मकान में आधी रात को दबिश : मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व प्रताप नगर थाना प्रभारी कर रहे थे. इस टीम ने बिना समय गंवाए पटेल नगर स्थित एक मकान पर आधी रात को अचानक छापा मारा. मौके से 19 साल के आकाश को हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, जब दबिश दी गई तो आकाश सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को री-नीट का फर्जी पेपर ऑनलाइन भेज रहा था. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी आकाश मूल रूप से चूरू जिले के रावतसर कुजला का रहने वाला है. रात भर चली प्रारंभिक पूछताछ के बाद शुक्रवार सुबह उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है. ​अब भीलवाड़ा पुलिस आकाश से सघन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके.

Last Updated : June 19, 2026 at 8:04 AM IST

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