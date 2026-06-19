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Re-NEET 2026 : भीलवाड़ा में री-नीट का फर्जी पेपर बेचता युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर चल रहा था खेल

सोशल मीडिया पर NEET का बोगस पेपर बेचने वाला शातिर अरेस्ट ( फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा )

भीलवाड़ा : शहर में पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET Exam) से जुड़ा एक बड़ा भंडाफोड़ किया है. प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर री-नीट (Re-NEET) का फर्जी और बोगस पेपर ऑनलाइन बेचने के आरोप में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. यह अहम कार्रवाई गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि को अंजाम दी गई. गुप्त सूचना पर कार्रवाई : प्रताप नगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि 21 जून को देशभर में नीट परीक्षा का आयोजन होना है. इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) सागर राणा ने जिले में बिना किसी धांधली के निष्पक्ष परीक्षा कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में, एसपी कार्यालय की जिला विशेष शाखा को 'आई-मेक पोर्टल' पर एक बेहद अहम गुप्त सूचना मिली. सूचना यह थी कि कुछ असामाजिक तत्व युवाओं को गुमराह करने के लिए री-नीट का फर्जी पेपर तैयार कर चुके हैं और इसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बेचा जा रहा है.