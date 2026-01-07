ETV Bharat / bharat

2014 से दोबारा निर्वाचित 102 सांसदों की औसत संपत्ति 110% बढ़ी, रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक विशेषण के अनुसार, 10 वर्षों (2014-2024) में दोबारा निर्वाचित होने वाले 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 17.36 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है. इन 10 वर्षों में इन सांसदों की औसतन संपत्ति में 110% की वृद्धि हुई.

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में दोबारा चुने गए 103 सांसदों में से 102 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है. उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ ​​भोले सिंह का 2019 के लोकसभा चुनाव का हलफनामा उपलब्ध न होने की वजह से, उनका विश्लेषण नहीं किया गया.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़े और दोबारा निर्वाचित हुए इन 102 सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी. 2019 में दोबारा चुने गए इन 102 की औसत संपत्ति 24.21 करोड़ रुपये थी.जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 33.13 करोड़ रुपये हो गई.

दोबारा निर्वाचित होने वाले शीर्ष 10 सांसदों की सबसे अधिक संपत्ति बढ़ोतरी

विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के सतारा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोसले की संपत्ति में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई. 2014 से उनकी संपत्ति 162.51 करोड़ रुपये बढ़ी है. 2014 में उनकी संपत्ति 60.60 करोड़ रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 223.12 करोड़ रुपये हो गई.

इसी प्रकार, गुजरात के जामनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद पूनमबेन हेमतभाई माडम की संपत्ति में 130.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. 2014 में उन्होंने 17.43 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो बढ़कर 2024 में 147.70 करोड़ रुपये हो गई.