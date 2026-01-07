2014 से दोबारा निर्वाचित 102 सांसदों की औसत संपत्ति 110% बढ़ी, रिपोर्ट में खुलासा
2014 में अलग-अलग पार्टियों से दोबारा निर्वाचित 102 सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी, जो 2024 में 33.13 करोड़ रुपये हो गई.
Published : January 7, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक विशेषण के अनुसार, 10 वर्षों (2014-2024) में दोबारा निर्वाचित होने वाले 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 17.36 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है. इन 10 वर्षों में इन सांसदों की औसतन संपत्ति में 110% की वृद्धि हुई.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में दोबारा चुने गए 103 सांसदों में से 102 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है. उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह का 2019 के लोकसभा चुनाव का हलफनामा उपलब्ध न होने की वजह से, उनका विश्लेषण नहीं किया गया.
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़े और दोबारा निर्वाचित हुए इन 102 सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी. 2019 में दोबारा चुने गए इन 102 की औसत संपत्ति 24.21 करोड़ रुपये थी.जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 33.13 करोड़ रुपये हो गई.
दोबारा निर्वाचित होने वाले शीर्ष 10 सांसदों की सबसे अधिक संपत्ति बढ़ोतरी
विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के सतारा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोसले की संपत्ति में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई. 2014 से उनकी संपत्ति 162.51 करोड़ रुपये बढ़ी है. 2014 में उनकी संपत्ति 60.60 करोड़ रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 223.12 करोड़ रुपये हो गई.
इसी प्रकार, गुजरात के जामनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद पूनमबेन हेमतभाई माडम की संपत्ति में 130.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. 2014 में उन्होंने 17.43 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो बढ़कर 2024 में 147.70 करोड़ रुपये हो गई.
इसके बाद, तीसरे नंबर पर हैं आंध्र प्रदेश के राजमपेट क्षेत्र से YSRCP के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी. 10 वर्षों में उनकी संपत्ति 124.25 करोड़ रुपये बढ़ी है. 2014 में उनकी संपत्ति 22.59 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2024 में 146.85 करोड़ रुपये हो गई.
शीर्ष 10 सांसद, जिनकी संपत्ति में सबसे अधिक बढ़ी
|क्रमांक
|नाम
|वर्तमान पार्टी
|2014 में संपत्ति (रुपये)
|2019 में संपत्ति (रुपये)
|2024 में संपत्ति (रुपये)
|संपत्ति में वृद्धि (रुपये)
|संपत्ति में वृद्धि का प्रतिशत
|1
|श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोसले
|BJP
|60.60 करोड़
|199 करोड़ से अधिक
|223 करोड़ से अधिक
|162 करोड़ से अधिक
|268%
|2
|पूनमबेन हेमतभाई माडम
|BJP
|17 करोड़ से अधिक
|42 करोड़ से अधिक
|147 करोड़ से अधिक
|130 करोड़ से अधिक
|747%
|3
|पीवी मिधुन रेड्डी
|YSRCP
|22 करोड़ से अधिक
|66 करोड़ से अधिक
|146 करोड़ से अधिक
|124 करोड़ से अधिक
|550%
|4
|हेमा मालिनी
|BJP
|178 करोड़ से अधिक
|250 करोड़ से अधिक
|278 करोड़ से अधिक
|100 करोड़ से अधिक
|57%
|5
|राव इंद्रजीत सिंह
|BJP
|25 करोड़ से अधिक
|42 करोड़ से अधिक
|121 करोड़ से अधिक
|96 करोड़ से अधिक
|385%
|6
|हरसिमरत कौर बादल
|SAD
|108 करोड़ से अधिक
|217 करोड़ से अधिक
|198 करोड़ से अधिक
|90 करोड़ से अधिक
|84%
|7
|शत्रुघ्न सिन्हा
|TMC
|131 करोड़ से अधिक
|132 करोड़ से अधिक
|210 करोड़ से अधिक
|78 करोड़ से अधिक
|60%
|8
|श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे
|शिवसेना
|66 करोड़ से अधिक
|102 करोड़ से अधिक
|131 करोड़ से अधिक
|65 करोड़ से अधिक
|98%
|9
|निशिकांत दुबे
|BJP
|15 करोड़ से अधिक
|46 करोड़ से अधिक
|74 करोड़ से अधिक
|59 करोड़ से अधिक
|380%
|10
|सुप्रिया सुले
|NCP-SP
|113 करोड़ से अधिक
|140 करोड़ से अधिक
|166 करोड़ से अधिक
|52 करोड़ से अधिक
|46%
2014 से 2024 के बीच दोबारा निर्वाचित सांसदों की संपत्ति की तुलना (दलवार)
एडीआर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के दोबारा चुने गए 102 सांसदों की वित्तीय जानकारी उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट से ली है. और इन वित्तीय संपत्तियों की तुलना उन संपत्तियों से की गई है जो सांसदों पिछले चुनावों के अपने हलफनामे में दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 से 2024 तक इन सांसदों की संपत्ति में औसत वृद्धि 17.36 करोड़ रुपये हुई.
दोबारा निर्वाचित सांसदों की संपत्ति में औसत वृद्धि की दलवार सूची
|क्रमांक
|लोकसभा चुनाव 2024 में दल
|सांसदों की कुल संख्या
|2014 में औसत संपत्ति (रुपये में)
|2019 में औसत संपत्ति (रुपये में)
|2024 में औसत संपत्ति (रुपये में)
|औसत संपत्ति वृद्धि (रुपये में)
|औसत संपत्ति वृद्धि प्रतिशत
|1
|TMC
|11
|15 करोड़ से अधिक
|19 करोड़ से अधिक
|29 करोड़ से अधिक
|13 करोड़ से अधिक
|86%
|2
|AIMIM
|1
|4 करोड़ से अधिक
|17 करोड़ से अधिक
|23 करोड़ से अधिक
|19 करोड़ से अधिक
|488%
|3
|अपना दल (एस)
|1
|2 करोड़ से अधिक
|2 करोड़ से अधिक
|4 करोड़ से अधिक
|1 करोड़ से अधिक
|57%
|4
|BJP
|65
|15 करोड़ से अधिक
|23 करोड़ से अधिक
|32 करोड़ से अधिक
|16 करोड़ से अधिक
|108%
|5
|कांग्रेस
|8
|5 करोड़ से अधिक
|7 करोड़ से अधिक
|12 करोड़ से अधिक
|6 करोड़ से अधिक
|108%
|6
|IUML
|1
|1,32,16,259
|81,03,274
|2,02,52,293
|70,36,034
|53%
|7
|JDU
|1
|1 करोड़ से अधिक
|2 करोड़ से अधिक
|4 करोड़ से अधिक
|3 करोड़ से अधिक
|259%
|8
|JMM
|1
|68,63,306
|1,29,19,555
|6,20,11,168
|5 करोड़ से अधिक
|804%
|9
|LJP (RV)
|1
|1 करोड़ से अधिक
|1 करोड़ से अधिक
|2 करोड़ से अधिक
|1 करोड़ से अधिक
|158%
|10
|NCP (SP)
|1
|113 करोड़ से अधिक
|140 करोड़ से अधिक
|166 करोड़ से अधिक
|52 करोड़ से अधिक
|46%
