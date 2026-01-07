ETV Bharat / bharat

2014 से दोबारा निर्वाचित 102 सांसदों की औसत संपत्ति 110% बढ़ी, रिपोर्ट में खुलासा

2014 में अलग-अलग पार्टियों से दोबारा निर्वाचित 102 सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी, जो 2024 में 33.13 करोड़ रुपये हो गई.

Re-elected MPs assets rises 110 percent between 2014 and 2024 ADR Analysis
ADR के एक विशेषण के अनुसार, 10 वर्षों (2014-2024) में दोबारा निर्वाचित होने वाले 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 17.36 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक विशेषण के अनुसार, 10 वर्षों (2014-2024) में दोबारा निर्वाचित होने वाले 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 17.36 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है. इन 10 वर्षों में इन सांसदों की औसतन संपत्ति में 110% की वृद्धि हुई.

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में दोबारा चुने गए 103 सांसदों में से 102 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है. उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ ​​भोले सिंह का 2019 के लोकसभा चुनाव का हलफनामा उपलब्ध न होने की वजह से, उनका विश्लेषण नहीं किया गया.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़े और दोबारा निर्वाचित हुए इन 102 सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी. 2019 में दोबारा चुने गए इन 102 की औसत संपत्ति 24.21 करोड़ रुपये थी.जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 33.13 करोड़ रुपये हो गई.

दोबारा निर्वाचित होने वाले शीर्ष 10 सांसदों की सबसे अधिक संपत्ति बढ़ोतरी

विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के सतारा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोसले की संपत्ति में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई. 2014 से उनकी संपत्ति 162.51 करोड़ रुपये बढ़ी है. 2014 में उनकी संपत्ति 60.60 करोड़ रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 223.12 करोड़ रुपये हो गई.

इसी प्रकार, गुजरात के जामनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद पूनमबेन हेमतभाई माडम की संपत्ति में 130.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. 2014 में उन्होंने 17.43 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो बढ़कर 2024 में 147.70 करोड़ रुपये हो गई.

इसके बाद, तीसरे नंबर पर हैं आंध्र प्रदेश के राजमपेट क्षेत्र से YSRCP के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी. 10 वर्षों में उनकी संपत्ति 124.25 करोड़ रुपये बढ़ी है. 2014 में उनकी संपत्ति 22.59 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2024 में 146.85 करोड़ रुपये हो गई.

शीर्ष 10 सांसद, जिनकी संपत्ति में सबसे अधिक बढ़ी

क्रमांकनामवर्तमान पार्टी2014 में संपत्ति (रुपये)2019 में संपत्ति (रुपये)2024 में संपत्ति (रुपये)संपत्ति में वृद्धि (रुपये)संपत्ति में वृद्धि का प्रतिशत
1श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोसलेBJP60.60 करोड़199 करोड़ से अधिक223 करोड़ से अधिक162 करोड़ से अधिक268%
2पूनमबेन हेमतभाई माडमBJP17 करोड़ से अधिक42 करोड़ से अधिक147 करोड़ से अधिक130 करोड़ से अधिक747%
3पीवी मिधुन रेड्डीYSRCP22 करोड़ से अधिक66 करोड़ से अधिक146 करोड़ से अधिक124 करोड़ से अधिक550%
4हेमा मालिनीBJP178 करोड़ से अधिक250 करोड़ से अधिक278 करोड़ से अधिक100 करोड़ से अधिक57%
5राव इंद्रजीत सिंहBJP25 करोड़ से अधिक42 करोड़ से अधिक121 करोड़ से अधिक96 करोड़ से अधिक385%
6हरसिमरत कौर बादलSAD108 करोड़ से अधिक217 करोड़ से अधिक198 करोड़ से अधिक90 करोड़ से अधिक84%
7शत्रुघ्न सिन्हाTMC131 करोड़ से अधिक132 करोड़ से अधिक210 करोड़ से अधिक78 करोड़ से अधिक60%
8श्रीरंग अप्पा चंदू बारणेशिवसेना66 करोड़ से अधिक102 करोड़ से अधिक131 करोड़ से अधिक65 करोड़ से अधिक98%
9निशिकांत दुबेBJP15 करोड़ से अधिक46 करोड़ से अधिक74 करोड़ से अधिक59 करोड़ से अधिक380%
10सुप्रिया सुलेNCP-SP113 करोड़ से अधिक140 करोड़ से अधिक166 करोड़ से अधिक52 करोड़ से अधिक46%

2014 से 2024 के बीच दोबारा निर्वाचित सांसदों की संपत्ति की तुलना (दलवार)

एडीआर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के दोबारा चुने गए 102 सांसदों की वित्तीय जानकारी उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट से ली है. और इन वित्तीय संपत्तियों की तुलना उन संपत्तियों से की गई है जो सांसदों पिछले चुनावों के अपने हलफनामे में दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 से 2024 तक इन सांसदों की संपत्ति में औसत वृद्धि 17.36 करोड़ रुपये हुई.

दोबारा निर्वाचित सांसदों की संपत्ति में औसत वृद्धि की दलवार सूची

क्रमांकलोकसभा चुनाव 2024 में दलसांसदों की कुल संख्या2014 में औसत संपत्ति (रुपये में)2019 में औसत संपत्ति (रुपये में)2024 में औसत संपत्ति (रुपये में)औसत संपत्ति वृद्धि (रुपये में)औसत संपत्ति वृद्धि प्रतिशत
1TMC1115 करोड़ से अधिक19 करोड़ से अधिक29 करोड़ से अधिक13 करोड़ से अधिक86%
2AIMIM14 करोड़ से अधिक17 करोड़ से अधिक23 करोड़ से अधिक19 करोड़ से अधिक488%
3अपना दल (एस)12 करोड़ से अधिक2 करोड़ से अधिक4 करोड़ से अधिक1 करोड़ से अधिक57%
4BJP6515 करोड़ से अधिक23 करोड़ से अधिक32 करोड़ से अधिक16 करोड़ से अधिक108%
5कांग्रेस85 करोड़ से अधिक7 करोड़ से अधिक12 करोड़ से अधिक6 करोड़ से अधिक108%
6IUML11,32,16,25981,03,2742,02,52,29370,36,03453%
7JDU11 करोड़ से अधिक2 करोड़ से अधिक4 करोड़ से अधिक3 करोड़ से अधिक259%
8JMM168,63,3061,29,19,5556,20,11,1685 करोड़ से अधिक804%
9LJP (RV)11 करोड़ से अधिक1 करोड़ से अधिक2 करोड़ से अधिक1 करोड़ से अधिक158%
10NCP (SP)1113 करोड़ से अधिक140 करोड़ से अधिक166 करोड़ से अधिक52 करोड़ से अधिक46%

यह भी पढ़ें- शशि थरूर को वंदे भारत में मिला 'भारत का भविष्य': साझा की 16 साल के AI जीनियस की कहानी

TAGGED:

ANALYSIS OF ASSETS
ADR ANALYSIS
MPS ASSETS RISES
ASSETS COMPARISON OF RE ELECTED MPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.