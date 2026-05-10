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रायपुर में RCB vs MI मैच का क्रेज, विराट-रोहित के महामुकाबले में क्रिकेट फैंस उत्साहित

रायपुर में आईपीएल मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

The Excitement of the IPL in Raipur
रायपुर में आईपीएल का रोमांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 6:38 PM IST

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रायपुर: आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा. यह मैच रायपुर के वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कुछ देर में शुरू होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आएगी. RCB टीम से विराट कोहली तो MI टीम से रोहित शर्मा खेलेंगे।

दर्शकों पर चढ़ा आईपीएल का खुमार

मैच के पहले ईटीवी भारत ने दर्शकों से खास बातचीत की है. इस बातचीत में दर्शकों ने अपनी अपनी टीम के जीत को लेकर दावे किए हैं. अलग-अलग टीमों की पोशाक पहने हुए, दर्शक स्टेडियम के बाहर जमा हो रहे हैं. और कुछ ही देर में स्टेडियम में पहुंचकर वे मैच का आनंद उठाएंगे. इस दौरान दर्शक अलग-अलग टीमों को सपोर्ट करते नजर आए. उनका उत्साह देखते ही बन रहा था.

रायपुर में दर्शकों का क्रेज (ETV BHARAT)

फेवरेट टीम के गेटअप में दर्शक

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान इन्होंने अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट किया. बच्चों में भी इस मैच को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था.इस बीच कुछ ऐसे दर्शक भी थे, जो मैच देखने दो-दो टीशर्ट लेकर पहुंचे थे ,उनका कहना था जो जीतता है, वे उसका टी शर्ट पहन लेंगे. वहीं कुछ दर्शक ऐसे भी थे, जिनका कहना था कि मैच देखने आए है, टीम कोई भी जीते , वह आनंद उठाएंगे. कुल मिलाकर स्टेडियम परिसर में आईपीएल मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है. दर्शकों का रोमांच और उत्साह चरम पर है. हर कोई अपनी अपनी टीम को लेकर अलग अलग तरह के दावे कर रहा है. कई दर्शक ऐसे भी हैं जो दूसरे राज्यों से मैच देखने के लिए आए हैं.

रायपुर में आज RCB और MI का हाईवोल्टेज मैच , रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी का दिखेगा जलवा

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