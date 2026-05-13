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रायपुर में आज RCB-KKR की टक्कर, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह

रायपुर में पिछले कुछ घंटों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. कभी तेज धूप तो कभी घने बादल और हल्की बारिश ने मैच के रोमांच को और बढ़ा दिया है. मौसम में आए बदलाव के बावजूद क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है. स्टेडियम के बाहर सुबह से ही दर्शकों की भीड़ देखने को मिली.

रायपुर: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस के बीच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा. मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बावजूद क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है. तपती गर्मी, बादलों की आवाजाही और बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में फैंस स्टेडियम पहुंच रहे हैं.





प्लेऑफ के लिहाज से अहम मुकाबला

RCB और KKR दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों को जीत की जरूरत है. रायपुर के इस मैदान पर इस सीजन खेले गए पिछले मुकाबले में RCB ने मुंबई को हराया था, जिसके बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है.





आज भी RCB जीतेगी, फैंस का भरोसा

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान RCB समर्थकों ने टीम की जीत का भरोसा जताया. दर्शकों का कहना है कि पिछला मुकाबला काफी रोमांचक रहा था और आखिरी गेंद तक मैच में सस्पेंस बना हुआ था. फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज करेगी.





बारिश के बीच भी स्टेडियम पहुंच रहे दर्शक

मौसम की अनिश्चितता के बावजूद क्रिकेट प्रेमी लगातार स्टेडियम पहुंच रहे हैं. कई दर्शक टीम की जर्सी और पोस्टर के साथ नजर आए। फैंस का कहना है कि आईपीएल का रोमांच और अपनी पसंदीदा टीम को लाइव देखने का अनुभव किसी भी मौसम से बड़ा है. बहरहाल, रायपुर में आज सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि आईपीएल का बड़ा रोमांच देखने को मिलने वाला है. मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का जोश लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. अब सबकी नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं कि आखिर रायपुर में जीत का जश्न कौन मनाएगा.

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