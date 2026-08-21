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सरकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले 79% घटे; फिर भी ठगी की रकम 58% बढ़ी, एक करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी वाले केस भी बढ़े

हैदराबाद : Fraud Cases in public Sector Banks : देश के सरकारी बैंकों के खातों से साइबर ठगी के मामलों में 79% की गिरावट आई है. हालांकि इसके बावजूद ठगी की रकम में 58% इजाफा हुआ है. वहीं दूसरी ओर एक करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी वाली घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के 27 हजार 356 केस सामने आए थे. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या 5 हजार 786 ही रह गई.

वित्तीय वर्ष 2024 -25 में सरकारी बैंकों के खातों से कुल 22 हजार 582 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यह 35 हजार 671 करोड़ हो गई. हालांकि साइबर ठगी के मामले जिस स्तर से बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में रिकवरी में भी तेजी आई है. यह दोगुने से भी ज्यादा हो गई है. पिछले साल सरकारी बैंकों से हुई धोखाधड़ी के केसों में 1,250 करोड़ की रिकवरी की गई थी. जबकि साल 2026 में 2,514 करोड़ की रिकवरी हुई.

कुछ दिनों पहले राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विवेक के. तन्खा समेत अन्य ने सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सवाल पूछे थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इनके जवाब दिए थे. बताया था कि देश में बड़े बैंक फ्रॉड के मामले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में तेजी से बढ़े हैं. इस साल एक करोड़ से ज्यादा की ठगी के 1,330 केस सामने आए, जबकि पिछले साल ऐसे 941 मामले रजिस्टर्ड किए गए थे.

घटनाएं कम, लेकिन ठगी जा रही ज्यादा रकम : वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों के खातों से ठगी की घटनाएं कम रिपोर्ट की जा रहीं हैं, लेकिन ठगी की रकम में इजाफा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसतन एक केस में करीब 82.6 लाख की धोखाधड़ी की जाती थी. जबकि साल 2025-26 में यह करीब 6.17 करोड़ पहुंच गया. इस वित्तीय वर्ष में कुल 46,559.84 करोड़ रुपये ठगे गए. इनमें से 2,788.38 करोड़ की रिकवरी हुई.

तीन साल की गिरावट के बाद फिर से बढ़े फ्रॉड के मामले : देशभर में पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी बैंकों के खातों से साइबर ठगी के मामलों में गिरावट देखी गई. ये मामले एक करोड़ से ज्यादा की ठगी वाले थे. अब फिर से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है. साल 2021 में इस तरह के 1,066 मामले सामने आए थे. वर्ष 2022 में यह घटकर 889 पर पहुंच गया, इसी तरह साल 2023 में ऐसे 740, जबकि साल 2024 में 641 मामले सामने आए थे. वहीं साल 2025 में ऐसे मामलों की संख्या 941 पर पहुंच गई.

वित्तीय वर्ष 2026 में 1,330 केस सामने आए : एक करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामलों में साल 2025 से ही इजाफा देखने को मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2026 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 1,330 पर पहुंच गई. इसी के साथ ठगी की रकम में भी इजाफा देखने को मिला है. वित्तीय वर्ष 2021 में बड़े फ्रॉड की वजह से 97,508.55 करोड़ रुपये खातों से निकल गए थे. इसके बाद के तीन वर्षों में इसमें गिरावट देखी जा रही थी.

ठगी की रकम में आई थी 90% की गिरावट : फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद के वर्षों में देश के सभी बैंकों में बड़ी धोखाधड़ी में हुए नुकसान में करीब 90% की गिरावट देखने को मिली थी. यानी ठगी की रकम में साल दर साल कमी आती गई. वित्तीय वर्ष 2022 में इस तरह की ठगी में 34,126.47 करोड़ रुपये की रकम डूबी. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023 में 14,312.78 करोड़ जबकि वित्तीय वर्ष 2024 में 9,080.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.