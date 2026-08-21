सरकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले 79% घटे; फिर भी ठगी की रकम 58% बढ़ी, एक करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी वाले केस भी बढ़े
वित्तीय वर्ष 2025-26 में ठगों ने सरकारी बैंकों के खातों से 35 हजार 671 करोड़ निकाले, रिकवरी भी दोगुने से ज्यादा.
Published : August 21, 2026 at 4:54 PM IST
हैदराबाद : Fraud Cases in public Sector Banks : देश के सरकारी बैंकों के खातों से साइबर ठगी के मामलों में 79% की गिरावट आई है. हालांकि इसके बावजूद ठगी की रकम में 58% इजाफा हुआ है. वहीं दूसरी ओर एक करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी वाली घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के 27 हजार 356 केस सामने आए थे. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या 5 हजार 786 ही रह गई.
वित्तीय वर्ष 2024 -25 में सरकारी बैंकों के खातों से कुल 22 हजार 582 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यह 35 हजार 671 करोड़ हो गई. हालांकि साइबर ठगी के मामले जिस स्तर से बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में रिकवरी में भी तेजी आई है. यह दोगुने से भी ज्यादा हो गई है. पिछले साल सरकारी बैंकों से हुई धोखाधड़ी के केसों में 1,250 करोड़ की रिकवरी की गई थी. जबकि साल 2026 में 2,514 करोड़ की रिकवरी हुई.
कुछ दिनों पहले राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विवेक के. तन्खा समेत अन्य ने सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सवाल पूछे थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इनके जवाब दिए थे. बताया था कि देश में बड़े बैंक फ्रॉड के मामले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में तेजी से बढ़े हैं. इस साल एक करोड़ से ज्यादा की ठगी के 1,330 केस सामने आए, जबकि पिछले साल ऐसे 941 मामले रजिस्टर्ड किए गए थे.
घटनाएं कम, लेकिन ठगी जा रही ज्यादा रकम : वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों के खातों से ठगी की घटनाएं कम रिपोर्ट की जा रहीं हैं, लेकिन ठगी की रकम में इजाफा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसतन एक केस में करीब 82.6 लाख की धोखाधड़ी की जाती थी. जबकि साल 2025-26 में यह करीब 6.17 करोड़ पहुंच गया. इस वित्तीय वर्ष में कुल 46,559.84 करोड़ रुपये ठगे गए. इनमें से 2,788.38 करोड़ की रिकवरी हुई.
तीन साल की गिरावट के बाद फिर से बढ़े फ्रॉड के मामले : देशभर में पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी बैंकों के खातों से साइबर ठगी के मामलों में गिरावट देखी गई. ये मामले एक करोड़ से ज्यादा की ठगी वाले थे. अब फिर से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है. साल 2021 में इस तरह के 1,066 मामले सामने आए थे. वर्ष 2022 में यह घटकर 889 पर पहुंच गया, इसी तरह साल 2023 में ऐसे 740, जबकि साल 2024 में 641 मामले सामने आए थे. वहीं साल 2025 में ऐसे मामलों की संख्या 941 पर पहुंच गई.
वित्तीय वर्ष 2026 में 1,330 केस सामने आए : एक करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामलों में साल 2025 से ही इजाफा देखने को मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2026 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 1,330 पर पहुंच गई. इसी के साथ ठगी की रकम में भी इजाफा देखने को मिला है. वित्तीय वर्ष 2021 में बड़े फ्रॉड की वजह से 97,508.55 करोड़ रुपये खातों से निकल गए थे. इसके बाद के तीन वर्षों में इसमें गिरावट देखी जा रही थी.
ठगी की रकम में आई थी 90% की गिरावट : फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद के वर्षों में देश के सभी बैंकों में बड़ी धोखाधड़ी में हुए नुकसान में करीब 90% की गिरावट देखने को मिली थी. यानी ठगी की रकम में साल दर साल कमी आती गई. वित्तीय वर्ष 2022 में इस तरह की ठगी में 34,126.47 करोड़ रुपये की रकम डूबी. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023 में 14,312.78 करोड़ जबकि वित्तीय वर्ष 2024 में 9,080.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
साल 2024 के बाद नुकसान की रकम में तेज इजाफा : वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 के बाद धोखाधड़ी की रकम में तेजी से इजाफा हुआ. वित्त वर्ष 2025 में साइबर फ्रॉड में नुकसान की रकम बढ़कर 30,121.98 करोड़ पहुंच गई. वित्तीय वर्ष 2026 में नुकसान की रकम का यह रिकॉर्ड भी टूट गया. इस साल ठगों ने कुल 46,559.84 करोड़ रुपये की ठगी. यह पिछले 2 वर्षों की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा है.
रिकवरी में तेजी, लेकिन संकट बरकरार : वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की ओर से रिकवरी में तेजी आई है. हालांकि इसके बावजूद अभी भी ठगी गई रकम की तुलना में यह ऊंट में मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है. वित्त वर्ष 2026 में बैंकों ने रिकॉर्ड 2,788.38 करोड़ की रिकवरी की, लेकिन नुकसान की तुलना में यह काफी कम है. वित्त वर्ष 2025 में 30,121.98 करोड़ का फ्राड हुआ, लेकिन बैंक केवल 1,287.86 करोड़ की ही रिकवरी कर पाए.
वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 तक बड़ी धोखाधड़ी के 5,607 केस : वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा धोखाधड़ी के कुल 5,607 मामले सामने आए. इनमें ठगों ने 2.31 लाख करोड़ से अधिक की रकम खातों से पार कर दी. इनमें से केवल 6,283.14 करोड़ की रिकवरी हो पाई. यह करीब 2.7% ही रहा. यानी ठगी के बाद अभी भी जांच एजेंसियों के लिए धोखाधड़ी में डूबी रकम को निकाल पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है.
साइबर फ्रॉड से नुकसान में दूसरे नंबर पर है भारत : अमेरिकी कंपनी ट्रांसयूनियन की रिपोर्ट के अनुसार साइबर फ्रॉड से होने वाले नुकसान के मामले में हांगकांग दुनियाभर में पहले पायदान पर है. जबकि भारत दूसरे स्थान पर है. अपने देश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड के मामले ऐप या अकाउंट में लॉगिन करते समय होते हैं. नया अकाउंट बनाने और पैसों के लेनदेन में भी धोखाधड़ी होती है.
पाकिस्तान में होता है सबसे ज्यादा फ्रॉड : ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनियाभर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा साइबर ठगी होती है. दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया जबकि तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है. चौथे नंबर पर भारत है. तंजानिया पांचवें स्थान पर है. वहीं दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जहां सबसे कम साइबर ठगी के मामले देखे गए हैं. इन देशों में लक्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड शामिल हैं.
ठगी होने पर कहां करें शिकायत? : एक्सपर्ट के अनुसार ठगी होने पर लोगों को सबसे पहले संबंधित बैंक में फोन करके अपना खाता ब्लॉक कराना चाहिए. 1930 साइबर हेल्पलाइन पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पर ट्रांजेक्शन आईडी समेत अन्य जानकारियां भी देनी होती हैं. नजदीकी साइबर थाने या पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.
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