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आज ही निपटा लें जरूरी काम! कल 24 नवंबर को कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें हफ्ते भर का शेड्यूल

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: अगर आपको बैंक शाखा जाकर चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने, केवाईसी (KYC) अपडेट कराने या नकद लेन-देन से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करना है, तो उसे आज ही निपटा लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, कल यानी मंगलवार, 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

कल क्यों बंद रहेंगे बैंक?

रिजर्व बैंक की आधिकारिक छुट्टियों की सूची के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. भारत में बैंक की छुट्टियां राज्य-वार और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर तय होती हैं, इसलिए यह अवकाश पूरे देश में लागू न होकर केवल उन्हीं राज्यों में प्रभावी रहेगा जहां इन पर्वों का विशेष महत्व है.

किन-किन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक?

मंगलवार को उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर सहित पूरे राज्य में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बेलापुर, नागपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, देहरादून, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा. हालांकि, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे.