आज ही निपटा लें जरूरी काम! कल 24 नवंबर को कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें हफ्ते भर का शेड्यूल
गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर कल 24 नवंबर को यूपी, दिल्ली व हैदराबाद सहित कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
Published : November 23, 2026 at 11:07 AM IST
हैदराबाद: अगर आपको बैंक शाखा जाकर चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने, केवाईसी (KYC) अपडेट कराने या नकद लेन-देन से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करना है, तो उसे आज ही निपटा लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, कल यानी मंगलवार, 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
कल क्यों बंद रहेंगे बैंक?
रिजर्व बैंक की आधिकारिक छुट्टियों की सूची के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. भारत में बैंक की छुट्टियां राज्य-वार और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर तय होती हैं, इसलिए यह अवकाश पूरे देश में लागू न होकर केवल उन्हीं राज्यों में प्रभावी रहेगा जहां इन पर्वों का विशेष महत्व है.
किन-किन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक?
मंगलवार को उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर सहित पूरे राज्य में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बेलापुर, नागपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, देहरादून, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा. हालांकि, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे.
इस हफ्ते कब-कब रहेगा बैंक अवकाश?
- 23 नवंबर (सोमवार): सेंग कुट स्नेम पर्व के चलते मेघालय (शिलांग सहित) में बैंक बंद हैं.
- 24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में छुट्टी रहेगी.
- 27 नवंबर (शुक्रवार): कनकदास जयंती के मौके पर कर्नाटक (बेंगलुरु सहित) में बैंक बंद रहेंगे.
- 28 नवंबर (शनिवार): महीने के चौथे शनिवार के कारण पूरे देश में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.
- 29 नवंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे.
डिजिटल सेवाओं पर क्या होगा असर?
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. अवकाश के दौरान भी UPI, IMPS, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सेवाएं 24 घंटे सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. हालांकि, फिजिकल चेक क्लियरिंग और काउंटर से जुड़े काम बुधवार, 25 नवंबर को बैंक खुलने के बाद ही पूरे हो पाएंगे.
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