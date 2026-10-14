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रजिया सुल्तान की 786वीं पुण्यतिथि: सदियों बाद भी पुरानी दिल्ली की गलियों में जिंदा है, भारत की पहली महिला शासक की ऐतिहासिक विरासत

रजिया सुल्तान की 786वीं पुण्यतिथि ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली की तंग, बलखाती गलियों और व्यापारिक चहल-पहल के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक पन्ना दबा पड़ा है, जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी. हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की. मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के तुर्कमान गेट के पास स्थित 'बुलबुली खाना' इलाके में बना यह ऐतिहासिक मकबरा आज भी अपने गौरवशाली अतीत लिए मौजूद है. इस वर्ष 14 अक्टूबर को उनकी 786वीं पुण्यतिथि यानि डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है.

मकबरे के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा लगाए गए अभिलेखों के मुताबिक सुल्तान रज़िया अपने पिता सुल्तान अल्तमश की उत्तराधिकारिणी बनीं. वह योग्य तथा साहसी महिला थीं. रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 ई. में बदायूं में हुआ था. 1236-1240 ई. के बीच बहुत थोड़े समय के लिए ही वह सत्ता में रहीं. इस थोड़े से शासन काल में ही उसे अपने सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा. वह 14 अक्टूबर 1240 ई. को अपने ही भाई मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह के नेतृत्व में हुए विद्रोह के दौरान जिला करनाल में कैथल के समीप लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं.