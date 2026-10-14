रजिया सुल्तान की 786वीं पुण्यतिथि: सदियों बाद भी पुरानी दिल्ली की गलियों में जिंदा है, भारत की पहली महिला शासक की ऐतिहासिक विरासत
रजिया सुल्तान का इतिहास केवल एक शासक की कहानी नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण, साहस और दूरदर्शिता की एक मिसाल हैं. संवाददाता शशिकला सिंह की रिपोर्ट
Published : October 14, 2026 at 7:04 AM IST
नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली की तंग, बलखाती गलियों और व्यापारिक चहल-पहल के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक पन्ना दबा पड़ा है, जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी. हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की. मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के तुर्कमान गेट के पास स्थित 'बुलबुली खाना' इलाके में बना यह ऐतिहासिक मकबरा आज भी अपने गौरवशाली अतीत लिए मौजूद है. इस वर्ष 14 अक्टूबर को उनकी 786वीं पुण्यतिथि यानि डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है.
मकबरे के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा लगाए गए अभिलेखों के मुताबिक सुल्तान रज़िया अपने पिता सुल्तान अल्तमश की उत्तराधिकारिणी बनीं. वह योग्य तथा साहसी महिला थीं. रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 ई. में बदायूं में हुआ था. 1236-1240 ई. के बीच बहुत थोड़े समय के लिए ही वह सत्ता में रहीं. इस थोड़े से शासन काल में ही उसे अपने सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा. वह 14 अक्टूबर 1240 ई. को अपने ही भाई मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह के नेतृत्व में हुए विद्रोह के दौरान जिला करनाल में कैथल के समीप लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं.
कैथल की शहादत से बुलबुली खाना तक का सफर
इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि रजिया सुल्तान महान शासक इल्तुतमिश की बेटी थीं. इल्तुतमिश ने अपने बेटों की नाकाबिलियत को देखते हुए अपनी साहसी और योग्य बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था. रजिया सुल्तान न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि युद्ध कला और कूटनीति में भी उनका कोई सानी नहीं था, हालांकि, उस दौर के रूढ़िवादी अमीरों और राजनीतिक विरोधियों को एक महिला का शासन स्वीकार नहीं हुआ. दरबार में लगातार उनके खिलाफ सियासी बगावतें और षड्यंत्र रचे जाने लगे. इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि अल्तूनिया से विवाह और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जब रजिया वापस दिल्ली की तरफ आ रही थीं, तब कैथल के पास एक युद्ध के दौरान 14 अक्टूबर 1240 को उन्हें और उनके पति को मार दिया गया.
कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, कैथल में शहादत के बाद उनके अवशेषों को दिल्ली लाकर इसी बुलबुली खाना इलाके में दफनाया गया था. उस जमाने में यह पूरा इलाका घना जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, जहां दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं थी. न तो आज का लाल किला था और ना ही जामा मस्जिद. समय बदला, जंगल खत्म हुए और उनके चारों ओर पुरानी दिल्ली की घनी आबादी बस गई, लेकिन यह मकबरा अपनी जगह पर सदियों से सीना ताने खड़ा है.
मकबरे के अंदर का दृश्य: दो बहनें और 'कन्नौती मस्जिद'
ऊंचे पत्थरों के अहाते और मेहराबों के बीच दो सादी कब्रें बनी हुई हैं. इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद आसिफ इकबाल ने बताया कि,
इनमें से एक कब्र रजिया सुल्तान की है और दूसरी उनकी बड़ी बहन शज़िया बेगम की है. अहाते के सामने एक मेहराब बनी हुई है, जिसे 'कन्नौती मस्जिद' कहा जाता है. जितने भी पुराने मज़ार या ऐतिहासिक कब्रगाहें होती हैं, वहां नमाज़ अदा करने के लिए ऐसी दीवार या मेहराब बनाई जाती थी, यहां आज भी इबादत की जाती है. यह पूरा ढांचा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में आता है.
आसिफ इकबाल आगे बताते हैं कि बताते हैं कि जहां तक 786 की बात है, तो इस्लाम में अंकों का कोई खास धार्मिक औचित्य नहीं होता. 'बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम' यानि अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान और दयालु है लेकिन कुछ लोग अच्छे काम के लिए 786 का इस्तेमाल करते हैं. रजिया सुल्तान की 786वीं पुण्यतिथि ऑन-रिकॉर्ड एक ऐतिहासिक पड़ाव जरूर है. वे दुनिया की ऑन-रिकॉर्ड पहली महिला एम्पेरर थीं. उन्होंने कहा आज भी रूस, उज़्बेकिस्तान, चीन और अमेरिका तक से लोग और उनके खानदान के रिकॉर्ड खंगालने वाले शोधकर्ता यहां आते हैं. वहीं यह मकबरा 24 घटें खुला रहता ताकि भीड़भाड़ से बचने वाले शोधकर्ता कभी भी यहां आ सकें.
विदेशी पर्यटकों का तांता, लेकिन स्थानीय स्तर पर बदहाली
पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ और भयानक ट्रैफिक वाले इलाके में होने के बावजूद, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए यह जगह आज भी आकर्षण का केंद्र है. मकबरे की देखरेख में लगे स्थानीय नागरिक आसिफ खान बताते हैं कि यह मकबरा अंग्रेजों के जमाने से भी बहुत पुराना है. यहां विदेशी और भारतीय दोनों तरह के लोग आते हैं. एक स्थानीय कमेटी बनी हुई है जो ASI के साथ मिलकर यहाँ की साफ़-सफ़ाई और फ्रेशनेस का ध्यान रखती है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है.
वहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र विभू सिंह, जो इतिहास में रुचि होने के कारण गूगल मैप्स के सहारे ढूंढते-ढूंढते यहां पहुंचे वह बताते हैं कि,
मैंने हाल ही में अपनी इतिहास की क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। मुझे जब पता चला कि उनकी 786वीं पुण्यतिथि है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया. निर्माण तो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहतरीन है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को इसके रखरखाव पर और ध्यान देना चाहिएं यहां बोर्ड्स और अवेयरनेस मटेरियल होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि वे किस महान ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं.
गर्व है, लेकिन सरकार की उपेक्षा भी
पिछले 35-40 सालों से मकबरे के आसपास रह रहे स्थानीय निवासी और व्यापारी मोहम्मद सहीम रज़ा का मानना है कि यह इलाका जितना ऐतिहासिक है, उतना ही सरकारी उदासीनता का शिकार भी है. सहीम रज़ा बताते हैं स्थानीय लोग अपने स्तर पर रखरखाव और छोटे-मोटे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सरकार और एएसआई की तरफ से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वह यहां नज़र नहीं आता. इतने बड़े ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक के आसपास बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए.
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रजिया सुल्तान का इतिहास केवल एक शासक की कहानी नहीं है, बल्कि वह महिला सशक्तीकरण, साहस और दूरदर्शिता की एक ऐसी मिसाल हैं जो 13वीं सदी में कायम की गई थी. जिस दौर में महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, उस दौर में रजिया ने घुड़सवारी की, सेना का नेतृत्व किया और बिना भेदभाव के न्याय प्रणाली चलाई. रजिया सुल्तान की 786वीं पुण्यतिथि हमें याद दिलाती है कि इतिहास की इमारतें केवल ईंट-पत्थर का ढेर नहीं होतीं, बल्कि वे हमारी विरासत और पहचान का हिस्सा होती हैं.
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