भारी पानी संयंत्र में गैस रिसाव, 5 कर्मचारी आए चपेट में, ग्रीन कॉरिडोर बना 2 को कोटा किया रैफर

भारी पानी संयंत्र, रावतभाटा के महाप्रबंधक पी सतीश का कहना है कि रखरखाव के दौरान एक गैस किट से अचानक रिसाव हो गया. गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया है. दो कर्मचारियों को कोटा रैफर किया गया है. शनिवार को हाइड्रोजन सल्फाइड जनरेशन प्लांट में शटडाउन से पहले एक टैंक खाली किया जा रहा था. इसी दौरान गैस लीक हो जाने से संयंत्र सुपरवाइजर रामजीराम, ठेकेदार कर्मचारी धर्मेंद्र लुहार, मधुसूदन व सुनील कुमार सहित पांच कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए. गैस लीक होते ही प्लांट में अलर्ट घोषित किया गया और हताहतों को परमाणु बिजलीघर चिकित्सालय लाया गया.

चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा में स्थित भारी पानी संयंत्र में शनिवार सुबह हाइड्रोजन सल्फाइड (एचटूएस) गैस का रिसाव होने से यहां कार्य कर रहे पांच कर्मचारी चपेट में आ गए. पांचों हताहतों को परमाणु बिजलीघर चिकित्सालय लाया गया. जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि भारी पानी संयंत्र में मरम्मत के दौरान गैस लीकेज की चपेट में दो कर्मचारियों के आने की सूचना मिली. दो हताहतों को ग्रीन कॉरिडोर बना कर कोटा उपचार के लिए भेजा गया है. इनमें से एक की हालत गंभीर है.

उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर रामजीराम और धर्मेंद्र लुहार को गंभीर हालात में कोटा रैफर किया. धर्मेंद्र की हालत चिंताजनक बनी हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी कमल प्रसाद मीणा, तहसीलदार विवेक गरासिया, थानाधिकारी रायसलसिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल, गैस रिसाव के कारणों का पता नहीं चल सका है. संयंत्र परिसर में जांच जारी है और अधिकारियों के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है.

यह है भारी पानी का उपयोग: भारी पानी का उपयोग परमाणु बिजलीघर में होता है. जहां हादसा हुआ, उस संयंत्र में भारी पानी बनता है. यही भारी पानी परमाणु बिजलीघर में काम आता है. परमाणु रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा के तामपान को कम करने के लिए शीतलक एवं मंदक करने का काम भारी पानी करता है.

कोटा एसपी गई रावतभाटा निरीक्षण पर: रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में हुई घटना के बाद दो लोगों को कोटा के झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. रावतभाटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़ का कहना है कि भैंसरोडगढ़ निवासी 39 वर्षीय धर्मेंद्र लोहार और बिहार निवासी 43 वर्षीय जयकुमार का उपचार चल रहा है. कोटा से रावतभाटा का रास्ता जंगल में से होकर गुजरता है. इसमें रास्ते में पशुपालकों के गांव भी आते हैं. ऐसे में काफी संख्या में भैंस और मवेशी रास्ते में आते हैं. दोनों घायलों को तत्काल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना 45 मिनट में ही कोटा पहुंचा दिया गया. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने अस्पताल जाकर दोनों घायलों के संबंध में जानकारी ली है. इसके बाद रावतभाटा जाकर वहां पर भी हालत देखे.