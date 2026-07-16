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बदरीनाथ धाम में अब अभिषेक के चंदन पर उठे सवाल, रावल की शिकायत के बाद जांच के आदेश

बदरीनाथ धाम में प्रतिदिन प्रातः काल भगवान बदरी नारायण का चंदन से अभिषेक किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता पर रावल ने ही सवाल खड़े किए.

RAWAL COMPLAINS TO BKTC PRESIDENT
बदरीनाथ धाम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 6:48 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम दान चोरी विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि मंदिर से जुड़ा और नया आरोप सामने आया है. यह आरोपी किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि खुद रावल ने लगाया है. रावत ने बदरीनाथ धाम में अभिषेक के लिए इस्तेमाल हो रहे चंदन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं.

इस बार सवाल भगवान बदरी नारायण के अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन (श्रीखंड) की गुणवत्ता को लेकर उठे हैं. धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी ने इस संबंध में बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सोहन सिंह रांगड़ को लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

बदरीनाथ धाम में प्रतिदिन प्रात: काल भगवान बदरी नारायण का चंदन से अभिषेक किया जाता है. परंपरा के अनुसार अगले दिन यही चंदन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है. चंदन तैयार करने का कार्य डिमरी पंचायत के हक-हकूकधारी करते हैं और उसे विशेष स्वर्ण-रजत पात्र (तम्या) में सुरक्षित रखकर गर्भगृह में स्थापित किया जाता है.

मंदिर सूत्रों के मुताबिक, बीकेटीसी ने पिछले लगभग दो वर्षों से चंदन की नई खरीद नहीं की है और वर्तमान में दान स्वरूप प्राप्त चंदन का ही उपयोग किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि एक VVIP द्वारा दान किए गए करीब 10 क्विंटल चंदन का उपयोग इन दिनों से अभिषेक में किया जा रहा है. जबकि कुछ उद्योगपतियों की ओर से दान में मिले लगभग दो क्विंटल प्रीमियम गुणवत्ता वाले चंदन का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है.

बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि चंदन की गुणवत्ता को लेकर रावल की आपत्ति प्राप्त हुई है. प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि चंदन की लकड़ी गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतर रही हो. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और विशेषज्ञों की राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दान-चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद अब अभिषेक में प्रयुक्त चंदन की गुणवत्ता पर उठे सवालों ने बदरीनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे.

बता दें कि बीते दिनों बदरीनाथ धाम में दान की राशि में हेराफेरी का आरोप लगा था. इस मामले का खुलासा होने के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार भी किया था. फिलहाल प्रमोद नौटियाल जेल हैं और इस पूरे मामले की जांच पुलिस के अलावा बीकेटीसी की चार सदस्य कमेटी के अलावा शासन स्तर पर भी तीन सदस्य टीम कर रही हैं. इन सबके बीच रावल ने अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है. हालांकि इस मामले में बदरी-केदार मंदिर समिति ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

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