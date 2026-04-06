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धर्मनगरी हरिद्वार से बाहर होंगी मीट की दुकानें, नगर निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास, सराय में होगी शिफ्ट

हरिद्वार नगर निगम बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया. ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कच्चे मीट की दुकानों को सराय में शिफ्ट किया जाएगा.

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मीट की दुकान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 4:42 PM IST

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हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी. हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया. इस फैसले के बाद हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट की दुकान नहीं रहेगी. ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कई मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है.

सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा हुआ. प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने इस पर विरोध जताया. हालांकि भाजपा पार्षदों के बहुमत से प्रस्ताव को पास करवा दिया.

धर्मनगरी हरिद्वार से बाहर होंगी मीट की दुकानें (ETV Bharat)

हरिद्वार मेयर किरण जैसल ने बताया कि सराय में 56 दुकानें बनाई गईं है, जो शहर से बाहर हैं. जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कच्चे मांस की दुकानों को वहीं पर ही शिफ्ट किया जाएगा. नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चे मीट की दुकानों को बंद कर सराय में शिफ्ट कराया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट और ढाबों में मीट परोसने वालों पर भी आने वाले समय में विचार होगा.

इसके अलावा अब निगम क्षेत्र में पांच से अधिक गाय या भैंस जैसे दुधारू पशु पालने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है. डॉग लवर्स को भी पंजीकरण कराना होगा, ये दोनों अहम प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हुए हैं.

मेयर किरण जैसल का कहना है कि ज्वालापुर के आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जा रहा है. बता दें कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस मंदिरा की बिक्री पर रोक है. बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में ज्वालापुर क्षेत्र में मीट का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. समय समय पर इन दुकानों को बंद करने की मांग उठती रहती है.

नगर आयुक्त ने बताया कि बोर्ड बैठक में कई मुद्दे थे, जिसमें से एक हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मीट की ब्रिकी को प्रतिबंधित किया जाए. उस प्रस्ताव को बोर्ड में रखा गया था, जो आज पास हो गया है. पहले हरिद्वार नगर निगम के बायलॉज में ज्वालापुर क्षेत्र में मीट के ब्रिकी की अनुमति थी. हालांकि अब संशोधन हो गया है. उसके बाद कच्चे मीट की दुकानों को ज्वालापुर क्षेत्र से शिफ्ट किया जाएगा.

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