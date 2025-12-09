ETV Bharat / bharat

वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाया जाए, पीएम मोदी के निर्देश का केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत

इस निर्देश पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल पंजाब और पूरे देश में सिख इतिहास को सम्मान देने का माध्यम बनेगी.

साथ ही बिट्टू ने कांग्रेस के आंतरिक कलह पर तंज कसते हुए नवजोत कौर सिद्धू के विवादास्पद बयान पर भी निशाना साधा. एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम के निर्देश जिसमें उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मनाने के निर्देश एनडीए के सांसदों को दिए.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देशों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के साहसी सपूतों साहिबजादों की शहादत को याद करने का प्रतीक है, जो युवाओं को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता है.

उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस, जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, को 2022 से राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया है. संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस दिवस को बड़े स्तर पर मनाएं, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से साहिबजादों की वीरता की कहानियां साझा की जाएं.

बिट्टू, जो रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं, ने कहा कि, "यह न केवल सिख इतिहास का सम्मान है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का संदेश भी है। हम एनडीए के कार्यकर्ता इसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे." इस सवाल पर की क्या गैर बीजेपी शासित राज्य इस निर्देश को मानेंगे. इस पर बिट्टू का कहना है कि, ये गुरु गोविंद जी के साहबजादों के बलिदान की कहानी है और इसमें सिख समुदाय के लोग 10 दिन तक बिस्तर पर भी नहीं सोते ऐसे में बलिदान की इस कहानी को किसी भी सरकार को मनाने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए.

इसके अलावा पंजाब की कांग्रेस नेता नवजीत कौर सिद्धू के आरोपों जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर पैसे लेने के आरोप लगाए थे. जिस पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया. इस पर भी केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने तीखा प्रहार किया. बिट्टू ने कांग्रेस के आंतरिक कलह पर तंज कसते हुए नवजोत कौर सिद्धू के विवादास्पद बयानों पर कहा कि, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बचा ही नहीं है. यदि अपने सदस्य पर कांग्रेस को जरा भी भरोसा होता तो शायद वह जांच करतीनुन्हे बुलाकर पूछती मगर सीधी करवाई की गई.

नवजोत कौर सिद्धू को कल ही पंजाब कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि "सीएम की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देना पड़ता है." इस बयान ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया, और कौर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोप भी लगाए.

बिट्टू ने इस मामले पर कहा कि, "कांग्रेस झाड़ू के आने से पहले ही टूट गई." यहां 'झाड़ू' का तात्पर्य आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव चिन्ह से था. उन्होंने कौर सिद्धू के आरोपों को कांग्रेस की 'पैसों की राजनीति' का पर्दाफाश बताते हुए कहा कि यह पार्टी का आंतरिक घोटालों का खुलासा है.

बिट्टू ने कहा कि, "नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब उनकी पत्नी खुद ही पार्टी के 'सूटकेस संस्कृति' को उजागर कर रही हैं. यह कांग्रेस का पतन का प्रमाण है." रवनीत सिंह बिट्टू, जो मूल रूप से कांग्रेस से थे और 2024 में भाजपा में शामिल हुए, अब पंजाब में भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. पंजाब में आप सरकार के खिलाफ भाजपा ने इस मुद्दे को उठाकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा 'सेवा और संस्कृति' पर आधारित राजनीति करेगी, जबकि कांग्रेस जैसे दल 'सूटकेस' पर टिके रहेंगे.

