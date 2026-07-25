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नक्सल विरोधी अभियान: झारखंड में रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 4 माओवादी नेता ही बचे

झारखंड में रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी ( X / @LateharPolice )

नई दिल्ली: गिरफ्तार सीपीआई (माओवादी) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य (आरसीएम) और 20 लाख रुपये के इनामी रविंद्र गंझू से पूछताछ में पता चला कि वह संगठन के लिए गुरिल्ला ऑपरेशन, भर्ती, खुफिया और फंडिंग का समन्वय कर रहा था. सुरक्षा बलों ने शनिवार को दावा किया कि गंझू की गिरफ्तारी ने माओवादी संगठन को बड़ा झटका दिया है. अब भारत अपने नक्सल विरोधी अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है. सुरक्षा एजेंसियां ​​अब अंतिम चार शीर्ष माओवादी नेताओं- मिसिर बेसरा, असीम मंडल, गणपति (प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपये का इनाम) और अजय महतो (25 लाख रुपये का इनामी) की तलाश कर रही हैं. अधिकारियों का मानना ​​है कि शेष नेतृत्व को खत्म करने से माओवादियों की कमान संरचना खत्म हो जाएगी और वामपंथी उग्रवाद के पुनरुत्थान को रोका जा सकेगा. रविंद्र गंझू से पूछताछ

सीपीआई (माओवादी) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य रविंद्र गंझू उर्फ ​​​​सुरेंद्र की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह केवल एक फील्ड कमांडर नहीं था बल्कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व और उसके जमीनी स्तर के कैडरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी. घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "गंझू की गिरफ्तारी से प्रभावित क्षेत्र में समूह की कार्य करने की क्षमता कमजोर हो गई है." गंझू को सुरक्षा बलों ने 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था. गंझू से पूछताछ से पता चला कि वह शीर्ष नेतृत्व और जमीनी स्तर के कैडरों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता था. अधिकारी ने कहा, उसने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गुरिल्ला ऑपरेशन, भर्ती, खुफिया जानकारी एकत्र करना, जबरन वसूली नेटवर्क और आंदोलन की राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय किया. अधिकारी ने कहा, "20 लाख रुपये के इनामी गंझू को माओवादी ठिकानों, रसद और नेतृत्व नेटवर्क के बारे में व्यापक जानकारी थी. उसकी गिरफ्तारी से कमांड संरचनाएं बाधित होंगी, शेष शीर्ष माओवादी नेताओं के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिलेगी और विद्रोह की परिचालन क्षमताएं काफी कमजोर हो जाएंगी." ईटीवी भारत से बात करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा, "सिर्फ एक गिरफ्तारी से खतरा खत्म नहीं होता है. माओवादी समूह उसकी जगह दूसरी नियुक्त कर सकते हैं, हालांकि अनुभवी नेताओं की संख्या काफी कम हो गई है. दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सुरक्षा बल शेष नेतृत्व, रसद और समर्थन नेटवर्क को खत्म करने के लिए गंझू की गिरफ्तारी से एकत्र की गई खुफिया जानकारी का फायदा उठा सकते हैं या नहीं." नक्सल विरोधी अभियान का अंतिम चरण

भले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद को देश से 'लगभग' समाप्त कर दिया गया है, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने नक्सल विरोधी अभियान के "अंतिम चरण" के रूप में वर्णन किया है, जिसमें अंतिम शेष शीर्ष माओवादी नेताओं को पकड़ने या खत्म करने के लिए एक समन्वित बहु-राज्य अभियान शुरू किया गया है.