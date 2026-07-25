नक्सल विरोधी अभियान: झारखंड में रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 4 माओवादी नेता ही बचे
माओवादी नेता रविंद्र गंझू शीर्ष नेतृत्व और जमीनी स्तर के कैडरों के बीच कड़ी के रूप में काम करता था. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 25, 2026 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: गिरफ्तार सीपीआई (माओवादी) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य (आरसीएम) और 20 लाख रुपये के इनामी रविंद्र गंझू से पूछताछ में पता चला कि वह संगठन के लिए गुरिल्ला ऑपरेशन, भर्ती, खुफिया और फंडिंग का समन्वय कर रहा था.
सुरक्षा बलों ने शनिवार को दावा किया कि गंझू की गिरफ्तारी ने माओवादी संगठन को बड़ा झटका दिया है. अब भारत अपने नक्सल विरोधी अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है. सुरक्षा एजेंसियां अब अंतिम चार शीर्ष माओवादी नेताओं- मिसिर बेसरा, असीम मंडल, गणपति (प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपये का इनाम) और अजय महतो (25 लाख रुपये का इनामी) की तलाश कर रही हैं.
अधिकारियों का मानना है कि शेष नेतृत्व को खत्म करने से माओवादियों की कमान संरचना खत्म हो जाएगी और वामपंथी उग्रवाद के पुनरुत्थान को रोका जा सकेगा.
रविंद्र गंझू से पूछताछ
सीपीआई (माओवादी) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य रविंद्र गंझू उर्फ सुरेंद्र की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह केवल एक फील्ड कमांडर नहीं था बल्कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व और उसके जमीनी स्तर के कैडरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी.
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "गंझू की गिरफ्तारी से प्रभावित क्षेत्र में समूह की कार्य करने की क्षमता कमजोर हो गई है."
गंझू को सुरक्षा बलों ने 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था.
गंझू से पूछताछ से पता चला कि वह शीर्ष नेतृत्व और जमीनी स्तर के कैडरों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता था. अधिकारी ने कहा, उसने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गुरिल्ला ऑपरेशन, भर्ती, खुफिया जानकारी एकत्र करना, जबरन वसूली नेटवर्क और आंदोलन की राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय किया.
अधिकारी ने कहा, "20 लाख रुपये के इनामी गंझू को माओवादी ठिकानों, रसद और नेतृत्व नेटवर्क के बारे में व्यापक जानकारी थी. उसकी गिरफ्तारी से कमांड संरचनाएं बाधित होंगी, शेष शीर्ष माओवादी नेताओं के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिलेगी और विद्रोह की परिचालन क्षमताएं काफी कमजोर हो जाएंगी."
ईटीवी भारत से बात करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा, "सिर्फ एक गिरफ्तारी से खतरा खत्म नहीं होता है. माओवादी समूह उसकी जगह दूसरी नियुक्त कर सकते हैं, हालांकि अनुभवी नेताओं की संख्या काफी कम हो गई है. दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सुरक्षा बल शेष नेतृत्व, रसद और समर्थन नेटवर्क को खत्म करने के लिए गंझू की गिरफ्तारी से एकत्र की गई खुफिया जानकारी का फायदा उठा सकते हैं या नहीं."
नक्सल विरोधी अभियान का अंतिम चरण
भले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद को देश से 'लगभग' समाप्त कर दिया गया है, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने नक्सल विरोधी अभियान के "अंतिम चरण" के रूप में वर्णन किया है, जिसमें अंतिम शेष शीर्ष माओवादी नेताओं को पकड़ने या खत्म करने के लिए एक समन्वित बहु-राज्य अभियान शुरू किया गया है.
सुरक्षा एजेंसियां वर्तमान में चार वरिष्ठ माओवादी कमांडरों पर नजर रख रही हैं जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं- मिसिर बेसरा, असीम मंडल, गणपति और अजय महतो. बेसरा, मंडल और गणपति प्रत्येक के सिर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम है, जबकि महतो के सिर पर 25 लाख रुपये का इनाम है.
एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि बचे हुए माओवाद से प्रभावित इलाकों में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर संयुक्त अभियान के साथ-साथ खुफिया जानकारी को काफी मजबूत किया गया है. अधिकारी ने कहा, "हमने प्रभावित राज्यों में समन्वित नक्सल विरोधी अभियान जारी रखते हुए खुफिया जानकारी जुटाना तेज कर दिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बचा हुआ नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए."
गृह मंत्रालय का मानना है कि माओवादी उग्रवाद को एक निर्णायक झटका लगा है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा वर्षों के निरंतर अभियानों के बाद इसकी संगठनात्मक संरचना, सशस्त्र क्षमता और समर्थन नेटवर्क काफी हद तक नष्ट हो गए हैं.
माओवादी हिंसा में बड़ी गिरावट के बावजूद, सरकार सावधानी बरत रही है. झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला अब वामपंथी उग्रवाद के संबंध में देश का एकमात्र "चिंताजनक जिला" के रूप में पहचाना गया है, जो छिटपुट रूप से फिर से संगठित होने के प्रयासों की संभावना को दर्शाता है.
इलाके पर नियंत्रण और निगरानी
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों का ध्यान धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर युद्ध अभियानों से हटकर क्षेत्र पर नियंत्रण, खुफिया-आधारित निगरानी और माओवादी प्रभाव के किसी भी पुनरुत्थान को रोकने पर केंद्रित हो गया है.
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सभी संवेदनशील इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान जारी हैं. हालांकि, अब क्षेत्र पर नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जा रहा है क्योंकि अगर लगातार दबाव नहीं बनाए रखा गया तो फिर से सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है."
सुरक्षा बलों ने माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने, छिपे हुए हथियारों के जखीरे और आईईडी को बरामद करने, नए आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में विकास पहल में तेजी लाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं.
हाल के दिनों में, सुरक्षा बलों ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक, बम और हथियार बरामद किए हैं. इससे पता चलता है कि प्रतिबंधित संगठन के बचे हुए सदस्य अपनी परिचालन क्षमता बनाए रखने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं.
ईटीवी भारत को मिले सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लक्षित अभियान से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं. 17 अप्रैल को, खास 209 कोबरा बटालियन के जवानों ने झारखंड के चतरा और हजारीबाग जिलों में सफल ऑपरेशन किए और चार वरिष्ठ माओवादियों को मार गिराया, जिनमें एक क्षेत्रीय समिति का सदस्य और एक जोनल कमेटी का सदस्य था.
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