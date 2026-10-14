रवि किशन का अखिलेश यादव पर हमला, विपक्ष को बताया चुनावी मेंढक, छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने की जताई इच्छा
सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव की चुनौती पर पलटवार किया.साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने की इच्छा जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 1:50 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर के लोग और छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया. इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है. छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं और यहां के लोग उनके अपने हैं. छत्तीसगढ़ में उन्हें बहुत प्यार मिलता है. वे कई सालों से यहां आ रहे हैं. और छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रेम लगातार मिलता रहा है. यहां उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं. ये कहना है एक्टर और राजनेता रवि किशन का. रवि किशन बिलासपुर दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपने विचार रखे.इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की चुनौती पर भी पलटवार किया.
अखिलेश यादव की चुनौती पर दिया जवाब
अखिलेश यादव ने खुद ये चुनौती दी थी और योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वीकार कर लिया है.अब अखिलेश यादव को भी सामने आना चाहिए.और अपनी चुनौती पर कायम रहना चाहिए.उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश के बड़े नेता रहे हैं. जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और योगी जी ने उसे स्वीकार कर लिया. तो अब उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए. देश भी देखना चाहता है कि अखिलेश यादव इस चुनौती पर क्या कदम उठाते हैं.
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कहा
समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं. पहले बिजली के बिल आते थे, लेकिन बिजली नहीं आती थी. प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं का प्रभाव था. लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं.
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव आया है.और बीमार प्रदेश की छवि से निकलकर राज्य उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ा है,रवि किशन के मुताबिक, आने वाले चुनाव में विपक्ष को करारी हार मिलेगी.क्योंकि जनता समझती है कि यह सब चुनावी मेंढक है- रवि किशन, सांसद
रामलीला में निभाएंगे राम का किरदार
राम की भूमिका को लेकर रवि किशन का कहना है कि वो बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने अब तक केवट और परशुराम का किरदार निभाया है. छोटी उम्र में सीता माता की भूमिका भी निभाई थी. लेकिन हमेशा से मन में भगवान राम का किरदार निभाने की इच्छा थी. भगवान राम का रूप धारण करने जा रहे हैं. तो मन में बहुत डर और जिम्मेदारी का एहसास है. प्रार्थना है कि 19 और 20 तारीख को प्रभु राम उनके शरीर में प्रवेश करें. ताकि उनसे कोई गलती न हो. भगवान राम के विचार, वाणी, संयम और त्याग से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है.एक राजा, पिता और पति के रूप में उनका जीवन सभी के लिए संदेश देता है.
Gen Z यानी युवा पीढ़ी पर कहा
रवि किशन ने कहा कि युवा देश की आत्मा हैं. और भविष्य में यही पीढ़ी संसद से लेकर विधानसभा तक देश की जिम्मेदारी संभालेगी. युवा इंजीनियर बनेंगे, सेना में जाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें युवा पीढ़ी से बहुत प्रेम है. उनके घर में भी Gen Z पीढ़ी का बेटा है, जिससे वे समय-समय पर बहुत कुछ सीखते हैं. रवि किशन ने कहा कि युवाओं को उनकी बातें पसंद आती हैं.क्योंकि वे खुद को भी उन्हीं की तरह एक सामान्य इंसान मानते हैं.उन्होंने कहा, "मैं भगवान नहीं हूं, मनुष्य हूं. मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूं." उनके मुताबिक, युवाओं को समझने के लिए जरूरी है कि उनकी बातों और विचारों को स्वीकार किया जाए.
छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने की जताई इच्छा
अच्छी फिल्में हमेशा दर्शकों के बीच जगह बनाती हैं. छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी काफी संभावनाएं हैं. और इस दिशा में लगातार काम करने की जरूरत है.उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भोजपुरी भाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों क्षेत्रों में पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक सोच को महत्व दिया जाता है.बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी पारिवारिक कहानियों को दर्शकों का समर्थन मिल सकता है.अगर अच्छी कहानियों और मजबूत विषयों पर फिल्में बनाई जाएं.तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है.
'अच्छी कहानी का है इंतजार'
रवि किशन का कहना है कि अगर उन्हें अच्छी कहानी और सही अवसर मिलता है. तो वे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जरूर काम करेंगे. वे कई भाषाओं में काम कर चुके हैं. और छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी होनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के गौरव, अभियान, भावनाओं और संघर्ष को बड़े स्तर पर सामने लाए. फिल्म में यहां की संस्कृति और लोगों की वास्तविक जिंदगी दिखाई जानी चाहिए. रवि किशन ने कहा कि अगर उन्हें ऐसी मजबूत स्क्रिप्ट मिलती है. तो वे जरूर काम करना चाहेंगे. उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ की कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए.
नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख
नाना पाटेकर के निधन को लेकर रवि किशन ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनसे काफी प्रेम करते थे. हालांकि, भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता. महादेव की रचना में सब कुछ उन्हीं के हाथ में है. और मृत्यु पर भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं है. इंसान के हाथ में केवल कर्म करना है.इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए. और समाज को अच्छा संदेश देने का प्रयास करना चाहिए.
मिम्स पर दिया जवाब
लोगों ने नींबू फेंका हमने उसका शरबत बना दिया. यह बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो दो दिन शांत हो जाइए यह सब सिर्फ दो दिन का होता है लोग इसमें घबरा जाते हैं और गलत कदम उठाते हैं.
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