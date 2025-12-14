ETV Bharat / bharat

8वीं पास रवि गुर्जर ने कबाड़ से बना दिया हैंग ग्लाइडर, याराना फिल्म देखकर मिला था आईडिया, PM मोदी से मांगी मदद

याराना फिल्म से प्रेरित रवि गुर्जर ने कबाड़ से हैंग ग्लाइडर बनाकर सभी को चौंका दिया है. वे इसका कई सफल परीक्षण कर चुके हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 8:05 PM IST

फरीदाबादः अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के प्रांगण में चल रहे गुर्जर महोत्सव में अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा से आए रवि गुर्जर का हुनर मेले में देखने को मिल रहा है. दरअसल 8वीं पास रवि गुर्जर ने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद खुद से हैंग ग्लाइडर बनाया है. वो भी बेकार पड़े सामानों से, यानी कबाड़ से, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है.

'याराना' फिल्म से प्रेरित होकर हैंग ग्लाइडर बनायाः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रवि गुर्जर ने बताया कि "मैं हैंग ग्लाइडर को लेकर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूं. मैंने 15 साल इसके ऊपर काम किया है, जिसके बाद मुझे सफलता मिली है. हालांकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं. आठवीं पास हूं लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कुछ अनोखा और अलग किया जाए. मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम 'याराना' था. उस मूवी में ग्लाइडर को दिखाया गया था. उसमें एक्टर अमिताभ बच्चने थे जो एक ग्लाइडर को उड़ाते हैं, वहीं से मुझे आइडिया आया.

हैंग ग्लाइडर में बाइक का इंजन : इसके बाद मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया और एक-एक करके कबाड़ से सामान इकट्ठा करने लगा. फिर मैंने हैंग ग्लाइडर बनाया. इस ग्लाइडर में बाइक का इंजन लगा हुआ है. बाइक का मीटर लगा हुआ है. बेकार पड़े सामान को मैंने इकट्ठा किया और फिर इसको बनाया इसके जो पहिए हैं, वो ऑटो रिक्शा के पहिए हैं जिसको मैंने लगाया है. इसे बनाने में लगभग 1 लाख तक का खर्च आता है. हालांकि जो मैंने इसमें विंग लगाया है, उसका खर्चा 20 हजार आया है. वहीं विदेश से यदि इसको हम मंगाते हैं तो इसका खर्चा लाखों में आता है. ये हैंग ग्लाइडर 1 लीटर पेट्रोल में 10 मिनट तक हवा में उड़ सकता है. मैं इससे खूब उड़ानें भर चुका हूं.

खेतों में खाद डालने के लिए हैंग ग्लाइडर की अनुमतिः रवि गुर्जर ने आगे कहा कि "अभी तक मैंने तीन हैंग ग्लाइडर बनाया है, जिसे मैंने बेच दिया है. हालांकि प्रशासन को मैंने पत्र लिखा और बताया कि मैंने हैंग ग्लाइडर बनाया है तो उन्होंने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और बहुत सारी प्रक्रिया है. फिर उन्होंने पूछा कि आपने किस लिए बनाया है, तो मैंने कहा कि मैं किसान हूं और मैं इस हैंग ग्लाइडर की मदद से अपने खेतों में खाद डालूंगा. इसके बाद उन्होंने अनुमति दे दी और मैं अब तक कई सफल उड़ान भर चुका हूं."

प्रधानमंत्री से मदद की गुहारः रवि गुर्जर कहते हैं कि "जब मैंने इसे बनाने के बारे में सोचा और काम करना शुरू किया तो परिवार वालों ने मना किया क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. लेकिन मेरे अंदर जुनून था कि मुझे हैंग ग्लाइडर बनाना है और मैंने अपना काम जारी रखा. अब जाकर मुझे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है. लोग भी तारीफ कर रहे हैं. दूर-दूर से लोग इस ग्लाइडर को देखने के लिए आ रहे हैं. मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हैं. मैं प्रशासन, सरकार और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार करता हूं कि वो मुझे मदद करें ताकि मैं इससे बेहतर हैंग ग्लाइडर बना सकूं."

अब डबल सीटर हैंग ग्लाइडर बनाया : रवि गुर्जर ने बताया कि "जब मैंने पहला हैंग ग्लाइडर बनाया तो वो एक सीटर था, जिसमें एक इंसान सवार होकर उड़ान भर सकता है. अब मैंने दो सीटर हैंग ग्लाइडर बनाया है, जिसमें दो लोग बैठकर आसानी से हवा में उड़ सकते हैं." आपको बता दें रवि गुर्जर द्वारा कबाड़ से बनाए गए इस हैंग ग्लाइडर को देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ लग रही है. वहीं रवि के हौसले और हुनर को देखकर लोग उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं.

