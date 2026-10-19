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दशहरे पर दिल्ली में सुरक्षा: PM मोदी, CM रेखा गुप्ता समेत जुटेंगे दिग्गज, आग से निपटने के लिए फायर सर्विस अलर्ट

दशहरे पर आग से निपटने के लिए फायर सर्विस अलर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 20 अक्टूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दौरान बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में चल रही रामलीलाओं में दशहरे के दिन बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. प्रमुख रामलीला आयोजनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता व फिल्मी सितारे भी पहुंच सकते हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बलों व खुफिया एजेंसियों तक को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. इसके साथ ही रावण दहन के दौरान आग से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

दशहरे पर बड़े नेताओं की मौजूदगी, सुरक्षा भी रहेगी खास