दशहरे पर दिल्ली में सुरक्षा: PM मोदी, CM रेखा गुप्ता समेत जुटेंगे दिग्गज, आग से निपटने के लिए फायर सर्विस अलर्ट
अभेद्य किले में तब्दील होगी दिल्ली, दशहरे पर रावण दहन के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री और फायर ब्रिगेड अलर्ट
Published : October 19, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 20 अक्टूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दौरान बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में चल रही रामलीलाओं में दशहरे के दिन बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. प्रमुख रामलीला आयोजनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता व फिल्मी सितारे भी पहुंच सकते हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बलों व खुफिया एजेंसियों तक को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. इसके साथ ही रावण दहन के दौरान आग से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
दशहरे पर बड़े नेताओं की मौजूदगी, सुरक्षा भी रहेगी खास
दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में इस बार दशहरा के कार्यक्रम को देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की मौजूदगी खास बनाएगी. इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी आइपी एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री धार्मिक लीला कमेटी लालकिला में गृहमंत्री अमित शाह, द्वारका सेक्टर-10 की श्री रामलीला सोसायटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व लवकुश रामलीला कमेटी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के पहुंचने की लगभग तय जानकारी है. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इन रामलीला स्थलों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम स्थल, प्रवेश-निकास, आसपास के इलाकों व वीआईपी रूट पर विशेष निगरानी रखेंगी. भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.
दशहरा ऐसा आयोजन होता है, जिसमें एक तरफ हजारों की संख्या में लोग एक जगह जुटते हैं. वहीं, दूसरी तरफ पुतलों के दहन के दौरान आग की लपटें और पटाखों का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा रामलीला मैदानों में अस्थायी पंडाल, मंच, दुकानें व दूसरे स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं. ऐसे में आग से सुरक्षा को लेकर छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है. इन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने रामलीला आयोजकों को फायर सेफ्टी के तय मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दशहरे के आयोजन को लेकर फायर सर्विस की ओर से सभी रामलीला कमेटियों को पत्र जारी किए गए हैं. इनमें अस्थायी पंडाल व दूसरे स्ट्रक्चर तैयार करते समय संबंधित आईएस स्पेसिफिकेशन और फायर प्रिवेंशन व फायर प्रोटेक्शन के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. यानी आयोजन स्थल पर आग से बचाव के इंतजाम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर भी सभी जरूरी सुरक्षा उपाय मौजूद रहें.
10 बड़े स्थलों पर दोपहर 3 बजे से दमकल की गाड़ियां
दशहरे के दिन फायर सर्विस की सबसे बड़ी तैयारी उन स्थानों पर होगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. एके मलिक ने बताया कि 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे से राजधानी के 10 बड़े दशहरा व रामलीला स्थलों पर दमकल की गाड़ियां स्टैंड-बाय मोड में तैनात की जाएंगी. इन गाड़ियों का मकसद किसी भी आग की स्थिति में घटनास्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना है.
इन जगहों पर रामलीला का आयोजन
दिल्ली के लालकिला क्षेत्र के तीन बड़े रामलीला आयोजन शामिल हैं. इनमें न्यू धार्मिक रामलीला कमेटी, माधव दास पार्क, लालकिला, नव श्री धार्मिक रामलीला, लालकिला और लव-कुश रामलीला, लालकिला शामिल हैं. इसके अतिरिक्त तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान, पंजाबी बाग का टीटी पार्क, सीबीडी शाहदरा ग्राउंड, वजीरपुर स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रामलीला मैदान, शास्त्री पार्क का मेला वाली रामलीला मैदान, गीता कॉलोनी रामलीला मैदान और द्वारका सेक्टर-10 का रामलीला मैदान भी इस सूची में हैं.
50 क्विक रिस्पांस व्हीकल भी मैदान में
फायर सर्विस ने केवल बड़ी दमकल गाड़ियों को ही स्टैंड-बाय रखने की तैयारी नहीं की है. भीड़भाड़ व ट्रैफिक के बीच किसी छोटी या शुरुआती आग की सूचना मिलने पर तेजी से मौके तक पहुंचने के लिए करीब 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल (क्यूआरवी) भी तैनात किए जाएंगे. इन्हें उन स्थानों पर भी लगाया जाएगा, जहां दशहरे के दौरान अधिक भीड़ व ट्रैफिक कंजेशन रहने की संभावना है.क्यूआरवी की खासियत यह है कि ये बड़े फायर टेंडर की तुलना में अपेक्षाकृत आसानी से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंच सकते हैं. ऐसे में शुरुआती स्तर पर आग की घटना को नियंत्रित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.
घरों में छोटे पुतले जलाने पर भी सावधानी जरूरी
दशहरे के दिन सिर्फ बड़े रामलीला मैदानों में ही पुतलों का दहन नहीं होता. बड़ी संख्या में लोग अपने घरों, कॉलोनियों व स्थानीय स्तर पर भी छोटे-छोटे रावण के पुतले जलाते हैं. ऐसे आयोजनों में भी आग लगने का खतरा बना रहता है. खासकर संकरी गलियों, घरों के आसपास, बिजली के तारों के नीचे या ज्वलनशील सामान के पास पुतला जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है.
चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस की फोर्स हमेशा अलर्ट रहती है. उन्होंने बताया कि फायर सर्विस का टर्नआउट रिस्पॉन्स टाइम करीब एक मिनट है. यानी आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति की सूचना मिलने पर फायर स्टेशन से प्रतिक्रिया प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाती है. किसी भी घटना से निपटने के लिए फायर सर्विस का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म व एसओपी पहले से सक्रिय हैं.
भीड़ व आग का दोहरा खतरा
दशहरे के आयोजनों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक ही समय में बड़ी संख्या में लोग एक सीमित क्षेत्र में मौजूद होते हैं. ऐसे में अगर आग की कोई घटना होती है तो सिर्फ आग बुझाना ही चुनौती नहीं होता, बल्कि लोगों को सुरक्षित निकालना व दमकल की गाड़ियों के लिए रास्ता खाली कराना भी महत्वपूर्ण हो जाता है. यही वजह है कि फायर सर्विस ने ऐसे स्थानों पर पहले से संसाधन तैनात करने की रणनीति अपनाई है.
दिल्ली में दशहरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय रखा गया है. पुलिस और अर्धसैनिक बल भीड़ और कानून-व्यवस्था संभालेंगे, जबकि खुफिया एजेंसियां संभावित सुरक्षा खतरों पर नजर रखेंगी. दूसरी तरफ फायर सर्विस आग से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी.
कुल मिलाकर 20 अक्टूबर को होने वाले दशहरा उत्सव में दिल्ली के बड़े रामलीला मैदानों पर सिर्फ रावण के पुतले ही नहीं जलेंगे, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की भी अग्निपरीक्षा होगी. हजारों की भीड़, अस्थायी ढांचे व आतिशबाजी के बीच सुरक्षित तरीके से रावण दहन कराना बड़ी जिम्मेदारी होगी. दिल्ली फायर सर्विस ने पहले से दमकल गाड़ियों व क्यूआरवी की तैनाती कर यह सुनिश्चित करने की तैयारी की है कि अगर कहीं आग की छोटी सी चिंगारी भी परेशानी का रूप लेती है तो उस पर समय रहते काबू पाया जा सके.
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